Le Vietnam promeut une aquaculture en cages verte et intelligente en Asie

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Khanh Hoa (VNA) – Le huitième Symposium international sur l’aquaculture en cages en Asie (CAA8) s’est ouvert jeudi 16 juillet dans la province côtière de Khanh Hoa (Centre), réunissant 250 délégués, dont environ 150 participants internationaux provenant d’une vingtaine de pays.

Lors de l’ouverture du symposium, le professeur Liu Liping, président de la Société asiatique des pêches, a déclaré que le Vietnam avait réalisé des progrès remarquables en aquaculture, notamment grâce à l’application de technologies de pointe dans l’élevage en mer, contribuant ainsi à la croissance de la production et des exportations. Il a souligné que l’Asie demeure le centre mondial de l’aquaculture, avec un fort potentiel d’innovation et de croissance.

Selon le professeur Liu Liping, la Société asiatique des pêches s’est engagée à atteindre trois objectifs clés : renforcer la collaboration entre scientifiques et aquaculteurs, promouvoir l’utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques et développer les partenariats avec les organisations de pêche de toute la région.

Quach Hoài Nam, recteur de l’Université de Nha Trang (NTU), a déclaré que le symposium offre aux experts une plateforme d’échange de connaissances, de recherche de solutions aux défis rencontrés et d’exploration des opportunités dans les domaines de l’innovation technologique, de la sélection, de la nutrition, de la transformation, de la gestion environnementale, de l’adaptation au changement climatique et du bien-être social. Il contribue ainsi à façonner un avenir innovant, adaptable et plus durable pour le secteur aquacole, tout en favorisant une coopération internationale renforcée.

Les discussions ont porté sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’aquaculture, de la production de géniteurs et d’alevins à la nutrition, la santé animale et la biosécurité, en passant par la conception des cages, la surveillance environnementale et l’utilisation efficace des ressources.

Un représentant de la NTU a présenté un rapport sur l’aquaculture en cages marines dans le Centre-Sud du Vietnam, soulignant le potentiel de développement des espèces à haute valeur ajoutée et identifiant les défis liés à la protection de l’environnement, la lutte contre les maladies, la qualité des alevins, l’alimentation, le changement climatique et l’adoption des technologies.

Les intervenants ont présenté diverses solutions, notamment des cages en PEHD, des systèmes d’alimentation automatisés, la surveillance environnementale basée sur l’Internet des objets (IoT), des applications d’intelligence artificielle (IA) et l’aquaculture multitrophique intégrée, afin d’améliorer la productivité et la durabilité. Ils ont également abordé les questions liées au bien-être des animaux aquatiques, à l’efficacité économique, aux moyens de subsistance des communautés, à l’égalité des sexes et à la gouvernance, dans le but de promouvoir l’aquaculture en cages de manière efficace, sûre et durable.

Programmé du 15 au 18 juillet, le CAA8 propose également des activités de réseautage réunissant universités, instituts de recherche, associations professionnelles et entreprises, ainsi que des réunions techniques et des cérémonies de signature d’accords de coopération visant à renforcer la collaboration internationale en aquaculture. – VNA

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