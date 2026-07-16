Le règlement européen sur la déforestation impacte les exportateurs vietnamiens

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Bruxelles (VNA) – Les exportateurs vietnamiens entament le compte à rebours final pour se conformer au Règlement européen sur les produits sans déforestation (EUDR), alors que l’Union européenne finalise les dernières étapes juridiques et techniques avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Le conseiller commercial du Vietnam auprès de la Belgique et de l’Union européenne (UE), Trân Ngoc Quân, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bruxelles que l’acte délégué relatif à l’EUDR, adopté le 13 juillet, avait largement mis fin à des années de débats sur les produits dérivés en finalisant la liste des produits couverts par l’EUDR. Parmi les nouveaux produits ajoutés figurent le café instantané, certains dérivés d’huile de palme et les langues de bovins congelées.

Pour le Vietnam, Trân Ngoc Quân a indiqué que l’ajout du café instantané constituait le changement le plus important. Contrairement aux grains de café vert, le café instantané est généralement produit à partir de mélanges de différentes variétés de café et d’autres ingrédients. Certains produits contiennent également du soja ou de la poudre de cacao, deux substances couvertes par l’EUDR, ce qui signifie que les fabricants devront se conformer à des exigences beaucoup plus strictes en matière de données et de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

La dernière mise à jour restreint également le champ d’application de la réglementation pour l’industrie du caoutchouc. Les produits en caoutchouc vulcanisé, les courroies de transport et de transmission, les sièges d’avion et les sièges de véhicules automobiles ont été retirés de la liste des produits réglementés.

Le conseiller commercial a salué cette mesure pour le secteur vietnamien de la transformation du caoutchouc, notamment pour les producteurs utilisant du caoutchouc recyclé. Il a toutefois noté que les tentatives d’exclusion des articles de cuisine et des ustensiles ménagers n’ont pas abouti, tandis que les produits en caoutchouc naturel restent soumis à la réglementation.

Il a également souligné l’introduction d’un mécanisme de déclaration par un représentant comme l’une des améliorations pratiques les plus importantes de la réglementation. Grâce à ce système, les entreprises et les coopératives acheteuses peuvent soumettre des déclarations au nom des agriculteurs, tandis que les associations professionnelles peuvent faire de même pour les petites entreprises.

Trân Ngoc Quân a déclaré que ce mécanisme reflète les réalités des chaînes d’approvisionnement agricoles dans les pays en développement, où les exportateurs s’approvisionnent auprès d’un grand nombre de petits exploitants qui ont souvent un accès limité à l’information et ne maîtrisent pas les langues étrangères. Il a toutefois souligné que ce mécanisme simplifie uniquement la procédure de déclaration et ne supprime pas les obligations de traçabilité.

« Chaque envoi doit en quelque sorte être accompagné d’un +certificat de naissance+ établi dès la production », a-t-il indiqué, ajoutant que ces informations doivent être conservées tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Il a également averti que la mise en œuvre sur le terrain pourrait s’avérer beaucoup plus complexe que ne le laisse entendre la réglementation. Si l’UE décrit le système de déclaration comme simple et convivial, la fragmentation des systèmes de production et d’approvisionnement dans les pays en développement signifie que même une procédure simplifiée peut rester difficile à mettre en œuvre pour les agriculteurs et les ménages.

Selon Trân Ngoc Quân, la plateforme de déclaration en ligne devrait ouvrir fin juillet, mais sera initialement disponible uniquement en anglais, ce qui constituera un obstacle majeur pour de nombreux producteurs. Il a également mis en garde contre d’éventuels problèmes techniques, soulignant que les sites web et portails documentaires de l’UE connaissent déjà une forte affluence et des surcharges système, les entreprises s’efforçant de se préparer avant l’échéance.

Le cadre juridique étant désormais largement finalisé et le risque d’un nouveau report étant faible, le conseiller commercial a insisté sur le fait que la conformité à l’EUDR n’est plus facultative. Plutôt que de se concentrer sur l’accès au marché ou la qualité des produits, le règlement place la gestion des données, la traçabilité et la gouvernance de la chaîne d’approvisionnement au cœur de la conformité.

Les grandes entreprises disposent d’environ cinq mois pour se préparer avant l’échéance du 30 décembre, tandis que les petites et micro-entreprises bénéficieront de six mois supplémentaires. Trân Ngoc Quân a qualifié cette période restante de « fenêtre d’opportunité » pour les entreprises afin de mettre en place des systèmes robustes de gestion des données produits.

Seuls les envois répondant pleinement aux exigences de données de l’EUDR pourront être exportés vers l’UE, a-t-il déclaré, ajoutant que les exportateurs ne pourront plus s’approvisionner en produits dont l’historique de conformité est incertain pour le marché européen.

Il a exhorté les exportateurs à collaborer étroitement avec leurs réseaux d’approvisionnement afin d’aider les agriculteurs à mettre en place des systèmes de données de production. Les autorités locales devraient également soutenir les producteurs dans la compilation d’informations spécifiques à chaque expédition et les encourager à adhérer à des coopératives ou à signer des contrats avec des centrales d’achat pour faciliter la mise en conformité.

Parallèlement, l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE continuera d’informer les entreprises et les associations professionnelles des orientations de mise en œuvre de l’UE, notamment des instructions plus détaillées attendues fin juillet. Il se coordonner également avec les associations professionnelles au Vietnam et en Europe afin de maintenir le dialogue avec les autorités européennes.

Le conseiller commercial a indiqué que cette approche collaborative avait déjà porté ses fruits, citant l’exemple de la collaboration fructueuse entre le Bureau commercial du Vietnam et la Confédération des associations nationales de tanneurs et mégissiers de la Communauté européenne (COTANCE), qui a permis d’exclure les produits en cuir du champ d’application de l’EUDR lors de sa dernière révision. – VNA