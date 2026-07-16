Le Vietnam à la conquête du marché halal via Salon Grand Halal Bangkok



Bangkok (VNA) - « Porte d'entrée vers l'économie halal mondiale » est le thème du Salon Grand Halal Bangkok 2026, qui se tient du 15 au 17 juillet au Centre international du commerce et des expositions de Bangkok (BITEC), dans la capitale thaïlandaise. Pour sa deuxième édition, cet événement d'envergure, coprésidé par le Conseil islamique central de Thaïlande (CICOT), réunit près de 500 exposants et 15.000 visiteurs venus de 60 pays, dont le Vietnam. Cette forte participation témoigne de l'intérêt croissant pour le marché halal mondial, qui compte quelque 2,2 milliards de consommateurs.



Proposant des espaces d'exposition et de présentation de produits dans de multiples secteurs – allant de l'alimentation et des boissons aux cosmétiques, en passant par la mode, la médecine, les soins de santé, le tourisme, la finance, la banque, l'emballage et la traçabilité jusqu'aux séminaires et consultations – le salon Grand Halal Bangkok 2026 ne constitue pas seulement une occasion pour la Thaïlande, pays hôte, de promouvoir et de stimuler son industrie Halal. Il joue également le rôle de pont essentiel permettant aux entreprises, acheteurs, investisseurs, distributeurs et experts du secteur de se connecter, de collaborer et d'explorer de nouvelles opportunités de marché à l'international.

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Bui Thi Bich Ngan, directrice générale de CTCO DannyGreen, présente les produits au stand vietnamien. Photo : VNA





Présent à la cérémonie d'ouverture et au pavillon vietnamien, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a souligné que la participation des entreprises vietnamiennes traduisait leur volonté de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de l'industrie halal. Selon lui, cette manifestation offre au Vietnam une excellente occasion de se connecter non seulement à l'industrie halal thaïlandaise, mais aussi aux réseaux mondiaux de production et de distribution de produits halal, tout en s'inspirant de l'expérience de la Thaïlande et d'autres partenaires internationaux. L'ambassadeur s'est déclaré convaincu qu'avec le soutien du gouvernement et des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger, les entreprises vietnamiennes renforceront progressivement leur présence sur ce marché à fort potentiel.



En présentant les produits au pavillon vietnamien, Bui Thi Bich Ngan, directrice générale de la société par actions DannyGreen, a souligné qu'il s'agissait de la première année où DannyGreen participait à un salon exclusivement dédié aux produits Halal. DannyGreen y présente des boissons et des produits alimentaires en conserve certifiés halal. À travers ce salon, DannyGreen souhaite trouver des opportunités de coopération avec des importateurs, des distributeurs et surtout des partenaires stratégiques en Thaïlande, au Moyen-Orient et au sein de l'ASEAN

De son côté, Le Huu Phuc, conseiller commercial du Vietnam en Thaïlande, a estimé que le Vietnam possède des atouts indéniables dans l'agriculture ainsi que dans la transformation alimentaire, et que les entreprises vietnamiennes ont pleinement la capacité de soutenir et de perfectionner la chaîne d'approvisionnement de l'industrie Halal. Selon lui, la participation des entreprises vietnamiennes à ce salon leur permet également de mieux comprendre l'écosystème halal mondial, d'en maîtriser les exigences et d'améliorer leurs stratégies de développement afin de renforcer leur compétitivité sur ce marché en pleine expansion. - VNA