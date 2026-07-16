Le Vietnam ouvre un nouveau chapitre diplomatique au Timor-Leste

Dili (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Timor-Leste a inauguré, le 15 juillet à Dili, son nouveau siège, marquant l'entrée de la mission diplomatique dans une nouvelle phase de fonctionnement centralisé, pleinement opérationnelle, après plus de trois mois d'activité officielle. Il s'agit d'une étape importante dans le processus d'établissement de l'ambassade résidente du Vietnam au Timor-Leste, créant des conditions favorables au déploiement coordonné des missions politiques, économiques et consulaires, ainsi qu'à la protection des ressortissants vietnamiens et aux activités en faveur de la communauté.



La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-Premier ministre, ministre coordinateur des Affaires économiques, ministre du Tourisme et de l'Environnement du Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay ; du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Bendito dos Santos Freitas ; de la vice-ministre chargée de l'ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel ; de représentants du Bureau du président, des chefs de mission des pays de l'ASEAN à Dili, de représentants de l'entreprise Telemor ainsi que de membres de la communauté vietnamienne au Timor-Leste.

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Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

S'exprimant à cette occasion, le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a souligné que la mise en service de ce nouveau siège répond non seulement aux besoins opérationnels de l'ambassade, mais témoigne également de l'engagement durable du Vietnam à renforcer l'amitié et la coopération avec le Timor-Leste. Il a indiqué que l'ambassade continuerait à jouer son rôle de passerelle entre les autorités, les collectivités locales et les entreprises des deux pays, tout en accompagnant le Timor-Leste dans son processus d'intégration à l'ASEAN.



Au nom du gouvernement timorais, le vice-Premier ministre Francisco Kalbuadi Lay a félicité l'ambassade du Vietnam pour l'ouverture de son siège et a affirmé que le Timor-Leste accorde une grande importance à ses relations d'amitié avec le Vietnam. Il a exprimé le souhait de voir l'ambassade poursuivre ses contributions actives à l'élargissement de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Parallèlement à la mise en service de ce siège, le Vietnam et le Timor-Leste poursuivent leur coordination afin de finaliser les procédures nécessaires à la reprise et à la rénovation de l'ancien bureau de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à Dili, qui accueillera à terme le siège permanent de l'ambassade du Vietnam.



À l'issue de la cérémonie d'inauguration, l'ambassade du Vietnam a présidé la réunion périodique des chefs de mission des pays de l'ASEAN à Dili. Le fait que cette première activité organisée dans les nouveaux locaux soit une réunion de l'ASEAN illustre le rôle de plus en plus actif de l'ambassade dans les activités multilatérales au Timor-Leste, tout en marquant le début de la pleine mise en œuvre de sa mission diplomatique dans le pays.- VNA