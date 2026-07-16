Politique

L’UE compte sur le Vietnam pour pousser le partenariat stratégique avec l’ASEAN

Selon l'ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, Sujiro Seam, la solidité des relations UE-Vietnam se reflète dans l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ainsi que dans l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global lors de la visite du président du Conseil européen, António Costa, au Vietnam en janvier 2026.

L’ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, Sujiro Seam. Photo : Délégation de l’UE auprès de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
L’ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, Sujiro Seam. Photo : Délégation de l’UE auprès de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est


Hanoi (VNA) – L’Union européenne (UE) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) œuvrent à l’élévation de leur partenariat stratégique actuel au rang de partenariat stratégique global, a déclaré mercredi 15 juillet l’ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, Sujiro Seam.

Tout au long de ce processus de coopération interrégionale, l’UE continuera de compter sur le leadership et le rôle de coordination du Vietnam pour faire progresser les relations UE-ASEAN, a-t-il indiqué à la presse à Hanoi.

Il a décrit le Vietnam comme un partenaire solide et stratégique de l’UE sur les plans politique et sécuritaire, tout en reconnaissant le pays comme l’un de ses principaux partenaires au sein de l’ASEAN en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement.

Selon le diplomate, la solidité des relations UE-Vietnam se reflète dans l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ainsi que dans l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global lors de la visite du président du Conseil européen, António Costa, au Vietnam en janvier 2026.

Il a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que l’UE souhaiterait que le Vietnam partage son expérience de mise en œuvre et les avantages qu’il a tirés de cet accord avec les autres États membres de l’ASEAN. «L’expérience vietnamienne pourrait aider les autres États membres de l’ASEAN à mieux appréhender les atouts potentiels d’un tel accord.»

En inscrivant l’EVFTA dans le cadre plus large de l’agenda commercial UE-ASEAN, l’ambassadeur a déclaré que l’objectif à long terme du partenariat stratégique UE-ASEAN est d’établir un accord de libre-échange interrégional. «Les accords de libre-échange bilatéraux entre l’UE et les États membres de l’ASEAN constitueraient des éléments constitutifs de cet objectif», a-t-il affirmé.

Au-delà du commerce, le Vietnam et l’UE ont également enregistré une coopération efficace dans les domaines de la transition écologique, du numérique et des affaires maritimes, selon l’ambassadeur.

Il a souligné le rôle important du Vietnam en tant que partenaire pour faire progresser la transition énergétique verte dans la région. Le Vietnam et l’Indonésie sont les deux pays de l’ASEAN participant aux Partenariats pour une transition énergétique juste (JETP), soutenus par l’UE et d’autres partenaires internationaux, a-t-il noté.

Dans le domaine numérique, le Vietnam joue un rôle de coordination important au sein de l’ASEAN dans les discussions avec l’UE sur un cadre pour les principes du commerce numérique, a-t-il noté.

En matière de coopération maritime, le Vietnam et l’UE travaillent au sein du Forum régional de l’ASEAN (ARF), notamment dans le cadre d’une activité coprésidée axée sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM).

L’intensification de la coopération maritime bilatérale témoigne également de la convergence plus large entre l’UE et l’ASEAN sur la défense du multilatéralisme et de la centralité de l’ASEAN, a affirmé l’ambassadeur.

Le diplomate a souligné que l’UE et l’ASEAN reconnaissaient toutes deux la valeur du multilatéralisme et partageaient le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du règlement pacifique de tout différend.

Face à des défis sécuritaires régionaux et mondiaux de plus en plus complexes, la coopération multilatérale est devenue plus importante que jamais. Dans ce contexte, l’ambassadeur a souligné que le Vietnam joue une fois de plus un rôle de coordination crucial pour faire progresser la coopération entre l’ASEAN et l’UE.

Considérant deux exemples de coopération régionale réussie à l’échelle mondiale, le diplomate a déclaré qu’une coopération plus étroite et plus efficace entre l’ASEAN et l’UE était à la fois naturelle et nécessaire. – VNA

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