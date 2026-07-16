Politique

Gratitude éternelle envers ceux qui ont servi la Patrie

S'exprimant lors de sa visite au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé ses salutations chaleureuses et sa profonde gratitude aux invalides du centre ainsi qu'à l'ensemble des personnes méritantes du pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'est rendu, dans la matinée du 16 juillet, au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, afin de rendre visite aux pensionnaires et de leur remettre des cadeaux. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'est rendu, dans la matinée du 16 juillet, au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, afin de rendre visite aux pensionnaires et de leur remettre des cadeaux. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) - À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), le Premier ministre Le Minh Hung s'est rendu, dans la matinée du 16 juillet, au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, afin de rendre visite aux pensionnaires et de leur remettre des cadeaux.

Depuis près de cinquante ans, cet établissement assure le traitement et la réadaptation fonctionnelle des invalides et malades de guerre. Il a pris en charge plus de 1.000 personnes, dont plus d'une centaine de blessés graves ayant pu, après avoir retrouvé un état de santé stable, regagner leur famille pour y passer leur retraite. Aujourd'hui, une équipe de 60 cadres, médecins et infirmiers assure les soins et le suivi de 103 pensionnaires originaires de 13 provinces et villes. Parmi eux figurent 69 invalides de catégorie spéciale présentant un taux d'incapacité supérieur à 81 %, ainsi que 34 retraités ou proches de personnes méritantes. Nombre d'entre eux souffrent de traumatismes crâniens ou de troubles psychiatriques chroniques liés à leurs blessures et nécessitent une assistance permanente.

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Le Premier ministre Le Minh Hung en compagnie de soldats blessés, de soldats malades et du personnel du centre de réadaptation Kim Bang pour les soldats blessés, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA.

S'exprimant lors de sa visite, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé ses salutations chaleureuses et sa profonde gratitude aux invalides du centre ainsi qu'à l'ensemble des personnes méritantes du pays. Il a souligné que, fidèle à la noble tradition nationale « En buvant l’eau, on pense à la source », le Parti et l’État ont toujours accordé, durant 79 ans, une attention prioritaire à la reconnaissance envers ceux ayant sacrifié leur jeunesse pour la patrie. Le chef du gouvernement a précisé que ces politiques de gratitude ne cessent de se perfectionner, élargissant le cercle des bénéficiaires et augmentant les allocations. Le mouvement « Tout le peuple prend soin des familles des invalides, des martyrs et des personnes méritantes » s'est propagé vigoureusement, illustrant une beauté humaine profonde envers ceux qui ont lutté pour l'indépendance nationale.

Le Minh Hung a salué le courage des invalides qui, malgré leurs lourdes blessures et les séquelles de la guerre, conservent leur optimisme et les qualités des « Soldats de l'Oncle Hô ». Il a également rendu hommage au dévouement des cadres, médecins et personnels du centre pour leur contribution au bien-être des bénéficiaires des politiques sociales. Le Premier ministre a exhorté les ministères concernés et la province de Ninh Binh à continuer de veiller attentivement à la santé des pensionnaires, via des examens périodiques et une coordination étroite avec les hôpitaux militaires et centraux.

Il a également évoqué les efforts déployés à l'échelle nationale pour retrouver et identifier les dépouilles des martyrs. Après plus de trois mois du lancement de la Campagne des "500 jours et nuits", plus de 1.300 dépouilles ont déjà été retrouvées, les analyses ADN étant de plus en plus utilisées afin de permettre aux martyrs de reposer auprès de leurs familles et dans leur terre natale.

Au nom du gouvernement, Le Minh Hung a adressé ses vœux de santé aux Mères héroïnes vietnamiennes, aux invalides de guerre et aux personnes méritantes, les encourageant à continuer d'être une source d'inspiration pour les jeunes générations dans l'édification et la défense nationales. À cette occasion, le Premier ministre et les délégations ministérielles présentes ont remis des cadeaux au centre ainsi qu'à ses pensionnaires.- VNA

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Mémoire des martyrs

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