Vietnam-Grèce : Patras au cœur d'une coopération renforcée

Patras (VNA) – Dans le cadre des efforts visant à renforcer les liens avec les collectivités locales grecques, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a effectué, le 15 juillet, une visite de travail à Patras, troisième plus grande ville du pays et important carrefour commercial et maritime, souvent qualifiée de « porte d'entrée de l'Ouest ».
Au cours de sa visite, la diplomate vietnamienne a rencontré le maire de Patras, les responsables de la Chambre de commerce locale ainsi que les représentants de la communauté vietnamienne en Grèce.
Lors de son entretien avec le maire de Patras, Kostas Peletidis, le maire adjoint Apostolis Angelis et le président du Conseil municipal, Christos Patouhas, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a mis en avant les progrès accomplis par le Vietnam et la Grèce au cours des cinquante années écoulées depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. Elle a notamment évoqué les échanges réguliers de délégations de haut niveau ainsi que la prochaine visite, en juillet, du ministre grec des Affaires étrangères au Vietnam.
Elle a également rappelé les relations de longue date entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de Grèce, soulignant notamment la participation du secrétaire général du Parti communiste de Grèce à la Journée du Vietnam organisée à Athènes.
Dans le prolongement du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l'ambassadrice a proposé de développer des projets de coopération concrets avec Patras, notamment dans les domaines de la culture et de l'éducation, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de la coopération entre l'ASEAN et cette ville grecque.
De son côté, le maire Kostas Peletidis a retracé l'histoire de Patras, une ville de plus de 800 ans qui est passée d'un haut lieu historique de la révolution grecque à une métropole moderne, tout en préservant son riche patrimoine.
Membre du Parti communiste de Grèce et maire de Patras depuis 2014, Kostas Peletidis a exprimé le souhait que la visite de l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong ouvre de nouvelles perspectives de coopération, en particulier dans les domaines de la culture et de l'éducation. Il a affirmé que Patras était disposée à collaborer avec l'ambassade du Vietnam afin de promouvoir l'image du Vietnam à travers les festivals culturels organisés par la ville, notamment son célèbre carnaval, qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.
Lors de sa séance de travail avec la Chambre de commerce d'Achaïe, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a présenté les atouts de l'économie vietnamienne ainsi que les secteurs dans lesquels le Vietnam souhaite renforcer la coopération et attirer davantage d'investissements.
Soulignant que le Vietnam figure parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde et parmi les principaux moteurs économiques de l'ASEAN, grâce à ses performances dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des exportations, des hautes technologies et de l'attraction des investissements étrangers, la diplomate a affirmé que le pays souhaitait renforcer sa coopération avec les entreprises grecques, en particulier celles de Patras, notamment dans les domaines du transport maritime, de la logistique et du commerce.
Les responsables de la Chambre de commerce d'Achaïe ont, pour leur part, souligné l'intérêt de tirer parti des opportunités offertes par le développement rapide de l'économie vietnamienne. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer les liens entre les entreprises de la région de Patras et leurs partenaires vietnamiens.
Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre des actions concrètes afin de développer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment le transport maritime, le commerce, la main-d'œuvre et la promotion des produits agricoles vietnamiens. Elles ont également évoqué le rôle que pourrait jouer Patras en tant que plateforme logistique reliant le Vietnam à la Grèce, mais aussi à l'Italie et à l'Espagne, grâce à sa position stratégique et à son important réseau portuaire.
Au cours de sa visite, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a également rencontré Fotini Sarantidou Nguyen Bach Tuyet, responsable du comité de liaison de la communauté vietnamienne en Grèce et fille de Kostas Sarantidis (Nguyen Van Lap), héros grec de l'Armée populaire du Vietnam. Les deux parties sont convenues de mobiliser davantage les ressources de la communauté vietnamienne en Europe afin de promouvoir les échanges culturels avec la Grèce et de renforcer le rôle de la communauté vietnamienne en Grèce en tant que passerelle entre les deux pays, notamment avec la ville de Patras. -VNA
Voir plus
Gratitude éternelle envers ceux qui ont servi la Patrie
S'exprimant lors de sa visite au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé ses salutations chaleureuses et sa profonde gratitude aux invalides du centre ainsi qu'à l'ensemble des personnes méritantes du pays.
L’UE compte sur le Vietnam pour pousser le partenariat stratégique avec l’ASEAN
Selon l'ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, Sujiro Seam, la solidité des relations UE-Vietnam se reflète dans l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ainsi que dans l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global lors de la visite du président du Conseil européen, António Costa, au Vietnam en janvier 2026.
Le Vietnam ouvre un nouveau chapitre diplomatique au Timor-Leste
L'inauguration du nouveau siège ambassade du Vietnam au Timor-Leste, le 15 juillet à Dili répond non seulement aux besoins opérationnels de l'ambassade, mais témoigne également de l'engagement durable du Vietnam à renforcer l'amitié et la coopération avec le Timor-Leste.
An Giang rapatrie les restes de 81 soldats volontaires tombés au Cambodge
Les autorités des provinces d’An Giang (Vietnam) et de Kampong Speu (Cambodge) ont signé un procès-verbal de remise et de réception des restes de 81 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, retrouvés par l’équipe K93 lors de sa campagne de recherche.
Le Vietnam et les Philippines renforcent leur amitié
Une cérémonie organisée le 15 juillet à Cân Tho pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines a mis en lumière les acquis d’un demi-siècle de coopération et réaffirmé la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique renforcé, tout en intensifiant les échanges entre leurs peuples.
L’amitié indéfectible, socle du développement durable des relations entre le Vietnam et l’Inde
En recevant l’ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Tshering Sherpa, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, a réaffirmé que l’amitié profonde entre les deux peuples constitue le fondement du développement durable du Partenariat stratégique global renforcé Vietnam-Inde, tout en saluant la coopération étroite entre les deux pays à la suite du récent accident maritime survenu dans la province d’An Giang.
Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération dans les domaines judiciaire et de la lutte anti-corruption
En visite de travail en Chine, le membre du Bureau politique Lê Minh Tri, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti communiste du Vietnam, s’est entretenu avec de hauts responsables chinois, qui ont réaffirmé que les organes chargés des affaires politiques et juridiques, de l’inspection disciplinaire et de la supervision accordent une haute priorité au développement de leurs relations avec le Vietnam.
Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du partenariat ASEAN-UE
Le Vietnam continuera de contribuer activement au renforcement du partenariat stratégique entre l'ASEAN et l'Union européenne (UE), a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, lors d'un entretien tenu le 14 juillet à Hanoï avec Sujiro Seam, ambassadeur de l'UE auprès de l'ASEAN.
Tô Lâm appelle à renforcer le mouvement de protection de la sécurité nationale par la population
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé à mobiliser davantage la population dans la protection de la sécurité nationale afin de bâtir un environnement sûr, stable et propice à une vie paisible et heureuse pour tous. Il s'est exprimé le 15 juillet lors de la Journée de la protection de la sécurité nationale, organisée dans la commune de Vân Hô, province de Son La.
Le ministre vietnamien des AE Lê Hoai Trung reçoit l’ambassadeur de la R. de Corée au Vietnam
À l’occasion de la fin de mission de l’ambassadeur sud-coréen Choi Young Sam, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, a salué sa contribution au renforcement du Partenariat stratégique global entre les deux pays et a réaffirmé la volonté de Hanoï et de Séoul de mettre en œuvre de manière concrète les accords conclus par leurs hauts dirigeants.
Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération pour bâtir une frontière amicale
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale examine deux projets de loi clés
Réuni en quatrième réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné les projets de révision de la Loi sur l’édition et de la Loi sur les travailleurs vietnamiens employés à l’étranger sous contrat.
L'ICISE invitée à promouvoir la connexion entre le Vietnam et la communauté scientifique internationale
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les contributions constantes du professeur Tran Thanh Van et de l'Association « Rencontres du Vietnam » au développement des sciences et des technologies nationales. Leurs actions permettent de connecter la communauté scientifique internationale au Vietnam et de renforcer le prestige académique du pays à l'échelle mondiale.
40 ans de Renouveau : Le Vietnam poursuit ses réformes pour un développement durable
Quarante ans après le lancement du Doi Moi, des experts de la VUSTA appellent à accélérer la transition verte et l'innovation pour accompagner le développement du Vietnam.
L’amitié entre les peuples, fondement essentiel des relations Vietnam-États-Unis
Les deux pays ont établi un partenariat stratégique global fondé sur le respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs systèmes politiques respectifs. En mettant de côté le passé, en se tournant vers l’avenir, en promouvant les affinités et en traitant de manière satisfaisant les différences pour l’intérêt des deux peuples.
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu offre de l'encens aux mémoriaux de Kim Lien et Dong Loc
À Kim Lien, Tran Cam Tu et les délégués qui l'accompagnaient ont déposé des fleurs et de l'encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, héros de la libération nationale et grand homme de culture qui a consacré sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple, ainsi qu'à la paix et au progrès social dans le monde.
Da Nang célèbre les 55 ans des relations diplomatiques Vietnam - Chili
Une cérémonie organisée à Da Nang à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili a mis en lumière les acquis de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement.
Achèvement du réseau des organisations de la communauté vietnamienne au Laos
La création du Comité de gestion des Vietnamiens et de l’Association des Vietnamiens de la province de Vientiane a marqué l’achèvement du réseau des organisations de la communauté vietnamienne dans les 18 villes et provinces du Laos.
Renforcement de la coopération décentralisée entre le Vietnam et le Laos
L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a réaffirmé l'engagement de son ambassade à poursuivre son rôle de passerelle entre les deux pays, en favorisant la coopération entre la province de Vientiane, les localités et les entreprises vietnamiennes.
Lang Son appelée à transformer ses atouts frontaliers en moteur de croissance
Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Lang Son de mettre en œuvre avec vigueur son plan de croissance pour le second semestre 2026, avec pour objectif une croissance annuelle du PIB régional d’au moins 10%. Il a insisté sur la nécessité d’une responsabilisation claire de tous les organismes, de mises à jour régulières des scénarios de croissance mensuels et trimestriels, d’un suivi rigoureux des principaux moteurs de croissance et de rapports périodiques afin de garantir des réponses politiques opportunes.