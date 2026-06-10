Politique

Le Vietnam renforce ses échanges avec les partis de Singapour et du Timor-Leste

À l’occasion de leur participation à un colloque sur le rôle des partis politiques dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN, des délégations du PAP de Singapour et du Fretilin du Timor-Leste ont été reçues à Hanoï par Doan Minh Huan, directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh.

Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, reçoit Lee Hong Chuang, député du PAP. Photo: VNA
Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, reçoit Lee Hong Chuang, député du PAP. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, a reçu le 9 juin à Hanoï des délégations du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour et du Front révolutionnaire pour un Timor-Leste indépendant (Fretilin).

La délégation singapourienne était conduite par Lee Hong Chuang, député du PAP, et celle du Timor-Leste par Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, membre du Comité central du Fretilin et ancien Premier ministre du Timor-Leste.

Les délégations effectuaient une visite de travail au Vietnam à l’occasion de leur participation au colloque sur le rôle des partis politiques d’Asie du Sud-Est dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN, organisé dans le cadre de la troisième édition du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), du 7 au 9 juin 2026.

Doan Minh Huan a souligné que les visites des délégations singapourienne et timoraise à l’Académie politique nationale Ho Chi Minh illustraient les relations d’amitié et de coopération étroites entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et les deux formations politiques, ainsi qu’entre le Vietnam et leurs pays respectifs.

Les chefs des délégations singapourienne et timoraise ont salué les progrès remarquables accomplis par le Vietnam ces dernières années et se sont dits convaincus que le pays poursuivrait sa trajectoire de développement et de modernisation.

Lee Hong Chuang a particulièrement salué l’initiative vietnamienne d’organiser un dialogue réunissant les partis politiques d’Asie du Sud-Est. Selon lui, cette plateforme favorise les échanges d’expériences, renforce la compréhension mutuelle et permet aux partis politiques de contribuer davantage à l’édification d’une Communauté de l’ASEAN centrée sur les citoyens.

Pour sa part, Doan Minh Huan a souhaité que Singapour continue de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines, en particulier des cadres dirigeants et stratégiques. Il a également appelé les organismes des deux pays à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les deux Partis et à intensifier les échanges de délégations ainsi que les mécanismes de dialogue régulier, notamment à travers l’organisation du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour.

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Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh, reçoit Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva. Photo: VNA

Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva a, quant à lui, exprimé sa reconnaissance pour le soutien apporté par le PCV et le gouvernement vietnamien au peuple timorais et au Fretilin durant la lutte passée pour l’indépendance nationale ainsi que dans le processus actuel d’intégration régionale du Timor-Leste et de participation à l’ASEAN.

Il a qualifié le Vietnam de modèle de développement pour son pays et a réaffirmé l’importance que son Parti accorde aux relations traditionnelles d’amitié avec le PCV. Il a également exprimé le souhait d’approfondir les échanges d’expériences, notamment dans les domaines de la construction d’une économie indépendante et autonome ainsi que de l’attraction des investissements étrangers.

Pour sa part, Doan Minh Huan a réaffirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Timor-Leste et ses principales forces politiques, dont le Fretilin. Il s’est déclaré convaincu que le Fretilin continuerait à contribuer activement à la stabilité et au développement durable du Timor-Leste, ainsi qu’à la promotion de la paix, de la coopération et du développement au sein de l’ASEAN. -VNA

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