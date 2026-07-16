Le pho vietnamien couronne son périple européen par un succès éclatant à Berlin

Berlin (VNA) - Après un périple de trois semaines ayant parcouru plus de 4 000 kilomètres à travers six pays européens, le « Pho Cultural Roadshow Europe 2026 » a achevé son parcours le 15 juillet au restaurant Viet Pho, situé au cœur de Berlin.

Placée sous le haut patronage de l’ambassade du Vietnam en Allemagne et de la Fédération des associations vietnamiennes en Allemagne, cette manifestation a réuni près de 200 invités, parmi lesquels des restaurateurs, des chefs d’entreprise et des représentants de la diaspora vietnamienne.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a souligné l'importance symbolique de cette escale organisée au Centre commercial Dong Xuan, véritable symbole de l'intégration réussie et de la contribution culturelle de la communauté vietnamienne à la capitale allemande. Le diplomate a exprimé sa gratitude envers l'organisation « We Love Pho » pour avoir choisi Berlin comme point de chute afin de présenter l'excellence des maîtres culinaires vietnamiens.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Lors de l’événement, les invités ont pu déguster des pho au bœuf et au poulet préparés selon les traditions vietnamiennes, ainsi qu’une sélection de spécialités représentatives des trois régions du pays. L’artisane Le Thi Thiet, vice-présidente de l’Association de la culture culinaire vietnamienne, a présenté le pho comme une véritable passerelle diplomatique, capable de créer des liens humains et de promouvoir l’identité nationale au-delà des frontières grâce au langage universel de la gastronomie.

Selon elle, ces initiatives contribuent à renforcer la confiance et la responsabilité des professionnels dans la préservation et la valorisation du patrimoine culinaire vietnamien.

Cet enthousiasme est partagé par les acteurs du secteur sur place, à l'instar de Ngo The Duc, propriétaire d'une quinzaine d'établissements en Allemagne dont certains sont distingués par le guide Michelin, qui a salué cette opportunité inédite d'apprendre les techniques ancestrales auprès des plus grands experts.

La portée de cette tournée a largement dépassé les frontières allemandes. Des professionnels venus de pays voisins ont également participé à l’initiative, comme Phan Van Son, restaurateur en Pologne depuis trente ans, qui a accompagné la délégation afin de perfectionner son savoir-faire et de contribuer davantage à la promotion de la cuisine vietnamienne en Europe.

Initiée par « We Love Pho Europe » et l’Association de la culture culinaire de Ninh Binh, avec le soutien du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, cette tournée a mobilisé huit experts renommés. De Prague à Berlin, en passant par Varsovie, Trnava, Bratislava, Vienne, Budapest et Bochum, chaque étape a permis de partager des expériences professionnelles et d’échanger sur les perspectives de développement de la cuisine vietnamienne à l’international. Pour les organisateurs, la principale réussite de ce projet réside dans la création d’une dynamique durable réunissant associations, entreprises, restaurateurs, institutions diplomatiques et amis internationaux du Vietnam.

Mme Cao Hong Vinh, représentante de « We Love Pho », a affirmé que le programme a atteint son objectif de faire du pho une passerelle culturelle et de bâtir un réseau de passionnés pour la culture vietnamienne et prêts à pérenniser ces valeurs.

À cette occasion, l’organisation a officiellement lancé la « Semaine du Pho en Europe 2026 », prévue du 7 au 13 décembre prochain. Cette initiative ambitionne de faire de chaque restaurant vietnamien une véritable ambassade culturelle, afin que le pho devienne, à l’avenir, indissociable de l’image d’un Vietnam riche en identité culturelle et reconnu pour son hospitalité.-VNA

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