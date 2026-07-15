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Le Vietnam met en valeur son patrimoine au Salon du livre de Hong Kong

Le Vietnam met en valeur la richesse de son patrimoine culturel, de son tourisme et de sa gastronomie à l'occasion du 36e Salon du livre de Hong Kong, qui se tient du 15 au 21 juillet au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong (Chine).

Des visiteurs étrangers découvrent des ouvrages sur la culture, le pays, le peuple et le tourisme du Vietnam lors de l'événement. Photo : VNA
Des visiteurs étrangers découvrent des ouvrages sur la culture, le pays, le peuple et le tourisme du Vietnam lors de l'événement. Photo : VNA

Hong Kong, 15 juillet (VNA) – Le Vietnam met en valeur la richesse de son patrimoine culturel, de son tourisme et de sa gastronomie à l'occasion du 36e Salon du livre de Hong Kong, qui se tient du 15 au 21 juillet au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong (Chine).

Organisé par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC) sous le thème « Patrimoine culturel – Voyages joyeux », le salon réunit plus de 770 exposants issus de près de 30 pays et territoires. Plus de 600 activités culturelles sont organisées, sur le site du salon et hors les murs, afin de promouvoir la lecture et les échanges culturels.

Le stand du Consulat général du Vietnam à Hong Kong a attiré l'attention des visiteurs grâce à une scénographie soignée mettant en valeur des chapeaux coniques traditionnels ornés de paysages vietnamiens, des lanternes rouges ainsi que de grandes photographies de sites emblématiques tels que la baie d'Ha Long, Sa Pa, Hué et Da Nang.

Vu Thi Thuy, consule générale adjointe et directrice du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong, a déclaré aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) que ce salon, qui accueille chaque année plus d'un million de visiteurs, constitue une plateforme privilégiée pour promouvoir la culture, le tourisme, le peuple ainsi que le potentiel d'investissement du Vietnam auprès des publics locaux et internationaux.

Le Vietnam y présente une sélection d'ouvrages consacrés à son histoire, à son patrimoine culturel, à ses paysages et à sa gastronomie. Parmi les titres phares figurent « Histoire illustrée du Vietnam », « Vietnam enchanteur », ainsi que plusieurs publications en anglais et en chinois de Vietnam Pictorial, publication de l'Agence vietnamienne d'information.

La gastronomie vietnamienne suscite également un vif intérêt grâce à des ouvrages tels que « Cuisine et culture culinaires vietnamiennes », « Le guide du bánh mì » et « Au cœur de la cuisine vietnamienne ». À travers récits, photographies et recettes traditionnelles, ces publications mettent en lumière des spécialités emblématiques comme le pho et le bánh mì, tout en offrant un aperçu de la culture et du mode de vie des Vietnamiens.

Inbar Lipman Garden, consule adjointe d'Israël à Hong Kong, s'est dite impressionnée par la décoration du stand vietnamien et a évoqué avec émotion son récent séjour à Hanoï.

Cette année, le salon accueille pour la première fois le Festival littéraire de l'ASEAN dans le cadre de son programme de séminaires internationaux, grâce à la coopération entre les organisateurs et l'Association Hong Kong-ASEAN. Cette initiative réunit des écrivains de renom et des représentants des pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam.

Plus de 200 livres et objets culturels sont également exposés en collaboration avec les consulats généraux présents à Hong Kong, illustrant la richesse et la diversité culturelles de la région.

Organisé parallèlement au Salon du sport et des loisirs de Hong Kong et au Snack World, le Salon du livre de Hong Kong offre aux visiteurs une expérience complète mêlant culture, sport, gastronomie et divertissement.- VNA

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#Vietnam #Salon du livre de Hong Kong
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