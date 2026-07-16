Un expert propose trois axes pour développer les technologies stratégiques du Vietnam

Paris (VNA) – L'entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, de la Décision n°21/2026/QD-TTg du Premier ministre portant sur la liste des technologies et des produits technologiques stratégiques ouvre une nouvelle orientation pour le développement des secteurs technologiques clés du Vietnam. Cette démarche exige toutefois une stratégie adaptée afin de permettre aux produits vietnamiens de rivaliser sur le marché international.



Dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le Dr Ta Anh Phuong, directeur général de la start-up française Seinetime, spécialisée dans la personnalisation des données et les solutions d'intelligence artificielle (IA), estime que le Vietnam doit éviter de développer des produits destinés uniquement au marché intérieur, au risque d'entraîner des coûts élevés, un retard technologique rapide et une faible intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.



Il estime que les produits technologiques stratégiques du Vietnam doivent répondre au Global Relevance Test et viser une Strategic Indispensability, afin de devenir indispensables aux grands groupes internationaux.



À cette fin, il propose trois priorités.



La première consiste à exploiter les atouts liés à la géographie et aux données. Le Vietnam devrait se concentrer sur les domaines où les données, les connaissances ou les spécificités nationales et régionales, notamment en Asie du Sud-Est, offrent un avantage difficile à reproduire.



La deuxième est de faire du Vietnam un centre régional de certification et de normalisation technologiques au sein de l'ASEAN. Selon lui, le pays pourrait devenir une plateforme de référence pour les essais, la certification et l'élaboration de normes, en particulier dans les domaines de la cybersécurité et des infrastructures numériques.



La troisième consiste à créer des coûts de changement élevés pour les clients. Au lieu de se limiter aux produits finis, les entreprises vietnamiennes devraient développer des technologies de base, des composants, des modules logiciels embarqués ou des solutions intégrées aux systèmes des grands groupes. Une telle intégration dès la phase de conception rendrait le remplacement d'un fournisseur plus complexe et plus coûteux.



Le Dr Ta Anh Phuong recommande également d'adopter une stratégie de « client d'ancrage » (Anchor Client). Pour chaque produit technologique stratégique, l'État pourrait faciliter la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec deux ou trois multinationales présentes au Vietnam afin de tester et d'utiliser leurs solutions dès les premières étapes de développement. Cette approche permettrait aux entreprises d'améliorer leurs produits selon les standards internationaux et de disposer de références solides pour accéder aux marchés mondiaux.



Concernant les priorités des cinq prochaines années, il estime que le Vietnam ne devrait pas développer simultanément l'ensemble des 30 produits technologiques stratégiques. La dispersion des ressources risquerait d'empêcher tout produit d'atteindre une taille critique et une compétitivité internationale. Il recommande donc d'appliquer le principe de Pareto (80:20), en concentrant les ressources financières, humaines et institutionnelles sur cinq à sept groupes de produits clés, capables de générer l'essentiel de la valeur et de favoriser l'émergence d'un écosystème technologique durable. -VNA