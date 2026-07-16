Santé

Plus de 500 experts réunis à Cân Tho pour faire avancer le traitement des AVC

Plus de 500 experts et médecins issus de 15 pays et territoires participent à la conférence scientifique internationale et au programme de formation médicale continue « Stroke Intervention School 2026 », organisés du 16 au 18 juillet à Cân Tho.

De nombreux produits et solutions technologiques dédiés à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont présentés lors de l'événement. Photo : VNA
De nombreux produits et solutions technologiques dédiés à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont présentés lors de l'événement. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Plus de 500 experts et médecins issus de 15 pays et territoires participent à la conférence scientifique internationale et au programme de formation médicale continue « Stroke Intervention School 2026 », organisés du 16 au 18 juillet à Cân Tho.

Placée sous le thème « Le contrôle global de l’accident vasculaire cérébral (AVC) à l’ère de la robotique et de l’intelligence artificielle (IA) », cette conférence vise à présenter les dernières avancées mondiales dans le traitement de l’AVC, tout en renforçant le rôle de Cân Tho comme pôle d’excellence en matière de soins, de formation et de transfert de technologies médicales dans le delta du Mékong.

L'événement réunit plus de 60 professeurs et experts de renom, dont 32 conférenciers internationaux provenant de puissances médicales telles que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni ou encore l’Australie. Ce forum annuel est l'un des plus prestigieux internationaux du secteur au Vietnam.

L’édition 2026 met en lumière les dernières innovations appelées à transformer la prise en charge des AVC. Pour la première fois, les participants découvrent l’imagerie cérébrale multidimensionnelle en 6D destinée à la planification chirurgicale, ainsi que les applications de l’intelligence artificielle pour le diagnostic précoce et de la robotique pour l’assistance aux interventions et la rééducation fonctionnelle. Déjà utilisées dans les plus grands centres médicaux du monde, ces technologies permettent de réduire considérablement les délais de prise en charge, d’améliorer les chances de survie et de limiter les séquelles grâce à des traitements personnalisés.

L’un des temps forts de la conférence est le module pratique « Hands-on Animal Lab », organisé au Centre de recherche préclinique de l’Hôpital général international S.I.S Cân Tho, une infrastructure pionnière au Vietnam. Les praticiens peuvent s’y former aux interventions endovasculaires à l’aide de l’angiographie par soustraction numérique (DSA), sous la supervision directe d’experts internationaux, avant toute application clinique chez l’être humain.

Le docteur Nguyen Ngo Quang, représentant du ministère de la Santé, a souligné que si la technologie est un levier de transformation profonde, son efficacité repose impérativement sur une main-d'œuvre hautement qualifiée et capable d'assimiler rapidement ces progrès.

Dans cette perspective, le président du Comité populaire municipal de Cân Tho, Truong Canh Tuyên, a réaffirmé l’ambition de la ville de devenir le principal centre médical spécialisé du delta du Mékong. Pour y parvenir, les autorités entendent renforcer la qualité des ressources humaines, accélérer la transformation numérique, promouvoir l’application des sciences et des technologies et développer la coopération internationale. Le dirigeant a également salué le rôle moteur de l’Hôpital général international S.I.S Cân Tho, qui contribue à la mise en place d’un réseau régional performant de prise en charge des AVC, à la formation des professionnels de santé, au transfert de technologies et au développement de la coopération internationale.

En sept ans d'activité, l'hôpital général international S.I.S Can Tho a accueilli plus de 1,6 million de patients, réussissant à faire passer le taux d'intervention durant « l'heure d'or » de 13% en 2019 à environ 25% aujourd'hui. Ces performances remarquables ont été couronnées par l'obtention régulière du statut « Diamant » aux Angels Awards de l'Organisation mondiale de l'AVC (World Stroke Organisation - WSO), la plus haute distinction internationale récompensant l'excellence du traitement de l’AVC. -VNA

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