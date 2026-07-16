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Championnat d’Asie de billard pool 2026 : le conte de fées de Luong Duc Thiên

Cette victoire a permis à Luong Duc Thiên de remporter le premier prix du tournoi continental, d’une valeur de 40.000 dollars, et a offert au Vietnam son premier titre masculin de billard à neuf boules aux championnats continentaux.

Le billardiste Luong Duc Thiên savoure sa victoire au Championnat d’Asie de billard pool 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: thethaovanhoa.vn
Le billardiste Luong Duc Thiên savoure sa victoire au Championnat d’Asie de billard pool 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: thethaovanhoa.vn

Hanoi (VNA) - Luong Duc Thiên est devenu le premier billardiste vietnamien à remporter le titre asiatique masculin de billard à neuf boules après avoir battu le Taïwanais Wu Kun Lin 11-7 en finale du Championnat d’Asie de billard pool 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

Cette victoire a permis à Luong Duc Thiên de remporter le premier prix du tournoi, d’une valeur de 40.000 dollars, et a offert au Vietnam son premier titre masculin de billard à neuf boules aux championnats continentaux.

Organisé par la Confédération asiatique des sports de billard (ACBS), le tournoi s’est déroulé du 7 au 15 juillet au gymnase Hô Xuân Huong de Hô Chi Minh-Ville.

Il a réuni les meilleurs joueurs du continent dans les épreuves : 9-ball masculin, 10-ball masculin, 10-ball féminin et 9-ball masculin junior. Avec une dotation totale de plus de 107.000 dollars, il s’agit du tournoi de billard le plus riche d’Asie.

Le parcours victorieux de Luong Duc Thiên a été pourtant semé d’embûches. Il s’est incliné 9-5 face à Robbie Capito lors d’un match de qualification du tableau des vainqueurs, ce qui l’a contraint à disputer le tableau des perdants. Cependant, il a rapidement retrouvé confiance en remportant une victoire 8-2 contre Liu Ri Teng, s’assurant ainsi une place en phase finale.

En quarts de finale, le billardiste vietnamien a battu le Philippin Alexis Ferrer 10-7 avant de créer la surprise en demi-finale face au Taïwanais Ko Ping Chung, champion du 10-ball messieurs. Il a ensuite conclu son parcours historique par une victoire 11-7 contre Wu Kun Lin en finale.

Luong Duc Thiên était le seul joueur vietnamien à atteindre les phases finales du 9-ball masculin après les tours éliminatoires, tandis que Ko Ping Chung a remporté le titre masculin de billard à 10 boules après avoir perdu contre Luong en demi-finale du tournoi masculin de billard à 9 boules.

Ce titre est le plus important de la carrière de Luong Duc Thiên et marque une nouvelle étape pour le billard vietnamien. Il offre également au Vietnam son premier champion d’Asie dans l’épreuve du 9-ball masculin, après des années de succès dans les compétitions internationales de billard carom et pool. – VNA

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#Championnat d’Asie de billard pool 2026 #billardiste Luong Duc Thiên
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