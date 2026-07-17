Tourisme

Moscou facilite l'accueil des touristes vietnamiens grâce à « Discover Moscow »

La capitale russe a lancé la version vietnamienne de sa plateforme officielle d'information touristique « Discover Moscow », afin de faciliter l'organisation du séjour des visiteurs vietnamiens.

Photo : capture d'écran
Photo : capture d'écran

Moscou (VNA) – Dans un contexte de hausse constante du nombre de visiteurs vietnamiens à Moscou, la capitale russe a officiellement lancé la version vietnamienne de « Discover Moscow » (Découvrir Moscou), sa plateforme officielle d’information touristique.

Accessible à l’adresse https://discover.moscow/vi, cette plateforme regroupe des informations pratiques, des suggestions d’itinéraires selon les saisons ainsi que des conseils pour préparer un séjour. Elle permet aux voyageurs de découvrir les principaux sites touristiques, les circuits culturels, les espaces verts, les événements, la gastronomie, les centres commerciaux ainsi que les activités destinées aux familles, facilitant ainsi l’organisation du voyage avant leur arrivée à Moscou.

Les touristes vietnamiens disposent désormais d’un outil regroupant des informations fiables, des idées de visite et des outils de planification en un seul endroit. Cette initiative témoigne de l’attention accordée par les autorités de Moscou à l’amélioration de l’expérience des visiteurs vietnamiens.

Un autre facteur renforçant l’attractivité de la capitale russe réside dans la simplification des procédures de visa. Les citoyens vietnamiens peuvent désormais obtenir un visa électronique en seulement quatre jours. Parallèlement, l’accessibilité aérienne s’améliore, avec environ 32 vols directs hebdomadaires reliant Moscou aux principales villes du Vietnam.

Le lancement de cette version vietnamienne marque une nouvelle étape dans les efforts de Moscou pour rapprocher la destination des touristes vietnamiens. La plateforme facilite la préparation du voyage ainsi que les déplacements des visiteurs une fois sur place.

Selon le Comité du tourisme de la ville de Moscou (Moscou City Tourism Committee), la capitale a accueilli 42.000 touristes vietnamiens sur l'ensemble de l'année 2025. Pour le seul premier trimestre 2026, ce chiffre s’est déjà élevé à 9.100 visiteurs, confirmant la progression de la fréquentation touristique en provenance du Vietnam.

Pour de nombreux voyageurs vietnamiens, Moscou exerce un attrait particulier grâce à son riche patrimoine et à ses liens historiques avec le Vietnam. Les visiteurs peuvent y découvrir des monuments emblématiques de l’époque soviétique côtoyant des monastères médiévaux, des palais de l’époque des Romanov et des espaces contemporains dédiés à la création artistique. L’histoire de la ville se dévoile à travers son architecture, ses musées, ses espaces publics et son célèbre métro.

Les itinéraires classiques comprennent notamment le Kremlin, la place Rouge, le jardin Alexandre et le centre historique. Les amateurs d’art peuvent visiter le musée Pouchkine ou la galerie Tretiakov, tandis que les familles peuvent explorer le complexe VDNKh, le musée de la Cosmonautique, le parc cinématographique Moskino, le parc d’attractions Dream Island, ainsi que différents centres scientifiques et aquatiques.

En été, Moscou se transforme en une vaste scène culturelle. Le projet « L’été à Moscou » anime les rues et les parcs avec des concerts, des spectacles, des ateliers, des marchés gastronomiques et des installations florales. La version vietnamienne de « Discover Moscow » permet aux visiteurs d’accéder facilement à cette offre saisonnière grâce à des informations pratiques et à des suggestions adaptées à leurs besoins. -VNA

source
#Kỷ nguyên mới #KNM #Discover Moscow #Découvrir Moscou #visiteurs vietnamiens à Moscou #visiteurs vietnamiens #Vietnam-Russie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La délégation de Quang Ninh travaille avec l'ambassade du Vietnam en Russie. Photo: VNA

Quang Ninh intensifie sa promotion touristique sur le marché russe

En déplacement à Moscou, la province de Quang Ninh a présenté ses atouts touristiques et son potentiel d'investissement afin d'attirer davantage de visiteurs russes et de renforcer la coopération avec les entreprises de Russie dans les secteurs du tourisme, des services et de la logistique.

Le remier ministre vietnamien Lê Minh Hung. Photo : VNA

Promouvoir les relations ASEAN-Russie et insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale

À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung participera du 16 au 18 juin au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie à Kazan. Ce déplacement vise à renforcer le partenariat stratégique entre l’ASEAN et la Russie tout en donnant une nouvelle impulsion au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Voir plus

Face à l'essor du marché touristique national en 2026, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a proposé la création d'une plateforme nationale de données unifiée selon le modèle « 1+34+N ». Photo: TITC

Le Vietnam accélère la construction d’un écosystème touristique intelligent fondé sur les données

Face à l'essor du marché touristique national en 2026, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a proposé la création d'une plateforme nationale de données unifiée selon le modèle « 1+34+N ». Cette infrastructure numérique stratégique vise à interconnecter les données fragmentées des ministères, des provinces et des entreprises pour optimiser la gestion des flux, personnaliser l'expérience client et hisser le tourisme au rang de secteur économique de pointe.

« Daddy Cool », tube disco emblématique sorti en 1976 par le groupe Boney M, est interprété par la célèbre chanteuse Liz Mitchell (72 ans, membre du groupe) lors du « Concert de printemps de Dalat » le 21 décembre 2024. Photo : VNA

Tourisme musical : partir en live en Asie du Sud-Est

Plutôt que de choisir une destination en premier lieu, de nombreux voyageurs planifient désormais leurs voyages autour de concerts et de festivals de musique, transformant ainsi le tourisme musical, autrefois marginal, en un puissant moteur de la demande touristique en Asie du Sud-Est.

Le tourisme en bateau-panier dans le village de Cam Thanh, à Dà Nang, apporte d'importants bénéfices économiques à la population locale. Photo: VNA

Le tourisme rural puise sa force dans la culture autochtone

Le Vietnam compte actuellement plus de 600 modèles d’agritourisme et de tourisme rural, générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 25 billions de dôngs (956 millions de dollars). Ce secteur est devenu une source de revenus importante pour de nombreuses communautés rurales cherchant à diversifier leurs moyens de subsistance.

Le rocher nommé « Hon Da May Nha » se dresse sur la plage de Son Tra (à Quang Ngai). Photo : VNA

La plage de Son Tra, un joyau naturel préservé de Quang Ngai

Située dans le hameau de Son Tra, dans la commune de Van Tuong (province de Quang Ngai), cette plage séduit par sa beauté sauvage et authentique. Sa longue étendue de sable fin, ses eaux limpides aux reflets turquoise et ses récifs sculptés par les vagues composent un paysage à la fois paisible et spectaculaire. Préservé du tourisme de masse, le site conserve le charme simple d'un village de pêcheurs traditionnel, où le quotidien s'écoule au rythme de la mer. Entre nature intacte, atmosphère sereine et cadre pittoresque, la plage de Son Tra s'impose peu à peu comme une destination de choix pour les voyageurs en quête de tranquillité, d'authenticité et d'un contact privilégié avec la nature.

Feu d'artifice de l'équipe portugaise lors de la dernière soirée du DIFF 2026, le 11 juillet 2026. L'équipe portugaise a remporté le championnat lors de l'édition 2026. Photo : VNA

Le DIFF 2026 attire plus de 2,72 millions de visiteurs à Da Nang

Porté par le succès du Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2026, le tourisme de la ville a enregistré une forte progression avec plus de 2,72 millions de visiteurs, soit une hausse de près de 45 % par rapport à l'édition précédente. L'événement a également stimulé l'activité hôtelière et le trafic aérien.

Photo d'illustration. Source: VNA

Le train touristique Huê - Phong Nha devrait être mis en service à partir du 1er septembre

La province de Quang Tri et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam accélèrent la finalisation du projet de train touristique reliant Huê à Phong Nha, avec l’objectif de mettre en exploitation cette nouvelle liaison ferroviaire le 1er septembre. Ce produit touristique inédit vise à connecter les patrimoines et sites remarquables du Centre septentrional du Vietnam, tout en renforçant les liens régionaux et la compétitivité du secteur touristique.

En plaçant la conservation de la nature au cœur de son développement, le Parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh, associe protection de la biodiversité et écotourisme durable. Photo: VNA

Cuc Phuong : la conservation de la nature au service d’un écotourisme durable

En plaçant la conservation de la nature au cœur de son développement, le Parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh, associe protection de la biodiversité et écotourisme durable. À travers des programmes de sauvetage, de réintroduction d'espèces sauvages et des produits touristiques issus de la conservation, le parc crée un modèle « préservation pour développement».

Les produits touristiques de Bac Ninh attirent un grand nombre de visiteurs depuis la sortie du clip musical « Bac Bling ». Photo : VNA.

Au-delà de la tendance, des hits viraux à l’attrait touristique durable

Au Vietnam et dans le monde entier, le tourisme inspiré par la musique et le cinéma est devenu une tendance de plus en plus influente. Les succès culturels peuvent offrir aux destinations une visibilité extraordinaire et une notoriété que l’argent seul ne peut souvent pas acheter. Mais attirer les visiteurs n’est que le point de départ.

Photo : VNA

Des villages de tourisme communautaire verdoyants et riches en expériences au Vietnam

Ces dernières années, le tourisme communautaire est devenu une tendance privilégiée par de nombreux voyageurs car il répond au besoin d'immersion dans la nature, de découverte des cultures locales et d'adoption d'un mode de vie durable. Loin de s'appuyer sur des infrastructures de grande envergure, de nombreux villages touristiques au Vietnam se développent sur la base de leurs valeurs intrinsèques telles que les paysages naturels, les métiers traditionnels, l'architecture indigène et la vie culturelle des habitants locaux.

Les établissements sont vus décernés le prix de la "Meilleure destination - attraction touristique - parc touristique". Photo : VNA

VITA Awards 2026 : 106 organisations honorées pour leur contribution au tourisme vietnamien

Lors de la cérémonie de remise des prix VITA Awards 2026, 106 distinctions ont été remises à travers neuf catégories, récompensant notamment les organismes de gestion étatique pour leurs politiques innovantes en 2025, les meilleurs villages touristiques, ainsi que les destinations, les attractions touristiques, les parcs, les agences de voyages et établissements d'hébergement les plus performants.