Moscou facilite l'accueil des touristes vietnamiens grâce à « Discover Moscow »

Moscou (VNA) – Dans un contexte de hausse constante du nombre de visiteurs vietnamiens à Moscou, la capitale russe a officiellement lancé la version vietnamienne de « Discover Moscow » (Découvrir Moscou), sa plateforme officielle d’information touristique.



Accessible à l’adresse https://discover.moscow/vi, cette plateforme regroupe des informations pratiques, des suggestions d’itinéraires selon les saisons ainsi que des conseils pour préparer un séjour. Elle permet aux voyageurs de découvrir les principaux sites touristiques, les circuits culturels, les espaces verts, les événements, la gastronomie, les centres commerciaux ainsi que les activités destinées aux familles, facilitant ainsi l’organisation du voyage avant leur arrivée à Moscou.



Les touristes vietnamiens disposent désormais d’un outil regroupant des informations fiables, des idées de visite et des outils de planification en un seul endroit. Cette initiative témoigne de l’attention accordée par les autorités de Moscou à l’amélioration de l’expérience des visiteurs vietnamiens.



Un autre facteur renforçant l’attractivité de la capitale russe réside dans la simplification des procédures de visa. Les citoyens vietnamiens peuvent désormais obtenir un visa électronique en seulement quatre jours. Parallèlement, l’accessibilité aérienne s’améliore, avec environ 32 vols directs hebdomadaires reliant Moscou aux principales villes du Vietnam.



Le lancement de cette version vietnamienne marque une nouvelle étape dans les efforts de Moscou pour rapprocher la destination des touristes vietnamiens. La plateforme facilite la préparation du voyage ainsi que les déplacements des visiteurs une fois sur place.



Selon le Comité du tourisme de la ville de Moscou (Moscou City Tourism Committee), la capitale a accueilli 42.000 touristes vietnamiens sur l'ensemble de l'année 2025. Pour le seul premier trimestre 2026, ce chiffre s’est déjà élevé à 9.100 visiteurs, confirmant la progression de la fréquentation touristique en provenance du Vietnam.



Pour de nombreux voyageurs vietnamiens, Moscou exerce un attrait particulier grâce à son riche patrimoine et à ses liens historiques avec le Vietnam. Les visiteurs peuvent y découvrir des monuments emblématiques de l’époque soviétique côtoyant des monastères médiévaux, des palais de l’époque des Romanov et des espaces contemporains dédiés à la création artistique. L’histoire de la ville se dévoile à travers son architecture, ses musées, ses espaces publics et son célèbre métro.



Les itinéraires classiques comprennent notamment le Kremlin, la place Rouge, le jardin Alexandre et le centre historique. Les amateurs d’art peuvent visiter le musée Pouchkine ou la galerie Tretiakov, tandis que les familles peuvent explorer le complexe VDNKh, le musée de la Cosmonautique, le parc cinématographique Moskino, le parc d’attractions Dream Island, ainsi que différents centres scientifiques et aquatiques.



En été, Moscou se transforme en une vaste scène culturelle. Le projet « L’été à Moscou » anime les rues et les parcs avec des concerts, des spectacles, des ateliers, des marchés gastronomiques et des installations florales. La version vietnamienne de « Discover Moscow » permet aux visiteurs d’accéder facilement à cette offre saisonnière grâce à des informations pratiques et à des suggestions adaptées à leurs besoins. -VNA

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