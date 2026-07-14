Tourisme

Le Vietnam ambitionne de figurer parmi les cinq meilleures cuisines d’Asie

Chaque plat vietnamien renferme des valeurs historiques, culturelles et de savoirs autochtones qu’il convient de raconter à travers des histoires captivantes afin d’offrir aux touristes des expériences plus profondes.

La gastronomie fait partie intégrante de l’histoire et de l’identité de nombreuses destinations et a pris une place centrale dans l’image de marque du pays. Photo: baovanhoa.vn
La gastronomie fait partie intégrante de l’histoire et de l’identité de nombreuses destinations et a pris une place centrale dans l’image de marque du pays. Photo: baovanhoa.vn

Hanoi (VNA) – Le Vietnam ambitionne de figurer parmi les cinq cuisines les plus attractives d’Asie, conformément à un projet de plan de promotion du tourisme et de la gastronomie vietnamiens à l’étranger pour la période 2026-2030 qui place la gastronomie au cœur de sa stratégie touristique nationale.

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) a soumis une proposition au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour présentation au gouvernement. Cette proposition vise à renforcer la compétitivité du Vietnam en tant que destination touristique en Asie et dans le monde en valorisant sa culture culinaire plutôt que sa seule gastronomie.

Selon Nguyên Thi Hoa Mai, directrice adjointe de la VNAT, la concurrence entre les destinations touristiques s’intensifie, notamment en Asie du Sud-Est, faisant de l’innovation en matière de promotion touristique une priorité absolue.

De nombreux pays, dont le Japon, la Thaïlande, la République de Corée, l’Italie et la Chine, ont élaboré des stratégies nationales visant à promouvoir non seulement leur cuisine, mais aussi l’histoire, les traditions et l’identité culturelle qui se cachent derrière chaque plat, contribuant ainsi à renforcer leur image nationale et à accroître leur attractivité touristique.

Une étude menée par ONU Tourisme et la World Food Travel Association révèle que la gastronomie est un facteur déterminant dans le choix d’une destination par les voyageurs et représente environ 25% à 35% des dépenses touristiques totales. Au-delà de sa contribution économique directe, le tourisme culinaire soutient également les industries culturelles, l’économie créative et l’économie nocturne, renforce les liens régionaux et encourage les séjours touristiques plus longs.

La proposition met donc l’accent sur la promotion du Vietnam à travers sa culture culinaire plutôt que sur sa seule cuisine, en valorisant les récits, l’histoire et le savoir-faire local incarnés dans les plats vietnamiens afin d’offrir aux visiteurs des expériences de voyage plus enrichissantes.

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La cuisine vietnamienne à travers toutes les régions est riche et délicate. Photo: VNA

Chaque plat vietnamien renferme des valeurs historiques, culturelles et de savoirs autochtones qu’il convient de raconter à travers des histoires captivantes afin d’offrir aux touristes des expériences plus profondes», a observé la directrice adjointe de la VNAT.

Elle définit des objectifs et des mesures précis visant à positionner le Vietnam parmi les cinq cuisines les plus attractives d’Asie. Les mesures prévues comprennent le développement d’une marque nationale de tourisme culinaire, l’expansion des rues gastronomiques normalisées, l’amélioration des normes de qualité, l’élargissement du réseau de restaurants vietnamiens à l’étranger, l’intensification de la promotion internationale, le développement du tourisme halal et le renforcement de la coopération entre les autorités locales et les entreprises dans le développement de produits touristiques.

Créative, parfumée et savoureuse, la cuisine vietnamienne est l’une des gastronomies les plus appréciées au monde. Riche et variée, la cuisine vietnamienne est connue pour une variété abondante et exceptionnelle qui ne cesse de séduire les voyageurs de tous les coins.

Des plats emblématiques tels que le pho (soupe de nouilles vietnamienne), le banh mi (sandwich vietnamien), le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé), le banh xeo (crêpe salée vietnamienne) et le café aux œufs figurent fréquemment dans les classements gastronomiques internationaux.

Par ailleurs, l’arrivée du Guide Michelin au Vietnam et la reconnaissance des restaurants étoilés et des établissements Bib Gourmand ont renforcé davantage le rayonnement mondial de la cuisine vietnamienne. – VNA

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