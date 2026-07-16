Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
La longue plage de sable fin et des eaux limpides constituent l'atout majeur de Son Tra. Photo : VNA
La longue plage de sable fin et des eaux limpides constituent l'atout majeur de Son Tra. Photo : VNA
Les rochers situés en bord de mer sont recouverts de tapis d'algues . Photo : VNA
Les rochers situés en bord de mer sont recouverts de tapis d'algues . Photo : VNA
La longue plage et des eaux limpides constituent l'atout majeur de Son Tra. Photo : VNA
La longue plage et des eaux limpides constituent l'atout majeur de Son Tra. Photo : VNA
Le rocher nommé « Hon Da May Nha » domine la plage. Photo : VNA
Le rocher nommé « Hon Da May Nha » domine la plage. Photo : VNA
L’îlot Hon Ong se situe à environ 300 mètres du littoral de Son Tra. Photo : VNA
L’îlot Hon Ong se situe à environ 300 mètres du littoral de Son Tra. Photo : VNA
0
1
2
3
4

La plage de Son Tra, un joyau naturel préservé de Quang Ngai

Située dans le hameau de Son Tra, dans la commune de Van Tuong (province de Quang Ngai), cette plage séduit par sa beauté sauvage et authentique. Sa longue étendue de sable fin, ses eaux limpides aux reflets turquoise et ses récifs sculptés par les vagues composent un paysage à la fois paisible et spectaculaire. Préservé du tourisme de masse, le site conserve le charme simple d'un village de pêcheurs traditionnel, où le quotidien s'écoule au rythme de la mer. Entre nature intacte, atmosphère sereine et cadre pittoresque, la plage de Son Tra s'impose peu à peu comme une destination de choix pour les voyageurs en quête de tranquillité, d'authenticité et d'un contact privilégié avec la nature.

Suivez VietnamPlus
#plage de Son Tra #Son Tra #Quang Ngai

Sur le même sujet