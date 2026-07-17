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Tourisme musical : partir en live en Asie du Sud-Est

Plutôt que de choisir une destination en premier lieu, de nombreux voyageurs planifient désormais leurs voyages autour de concerts et de festivals de musique, transformant ainsi le tourisme musical, autrefois marginal, en un puissant moteur de la demande touristique en Asie du Sud-Est.

« Daddy Cool », tube disco emblématique sorti en 1976 par le groupe Boney M, est interprété par la célèbre chanteuse Liz Mitchell (72 ans, membre du groupe) lors du « Concert de printemps de Dalat » le 21 décembre 2024. Photo : VNA
« Daddy Cool », tube disco emblématique sorti en 1976 par le groupe Boney M, est interprété par la célèbre chanteuse Liz Mitchell (72 ans, membre du groupe) lors du « Concert de printemps de Dalat » le 21 décembre 2024. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les habitudes de voyage des Vietnamiens connaissent une transformation profonde : les concerts deviennent de plus en plus souvent le point de départ d’un séjour. Plutôt que de choisir une destination en premier lieu, de nombreux touristes planifient désormais leurs voyages autour de concerts et de festivals de musique, transformant ainsi le tourisme musical, autrefois marginal, en un puissant moteur de la demande touristique en Asie du Sud-Est.

Un marché de 330 milliards de dollars en vue

Le marché mondial du tourisme musical devrait dépasser les 330 milliards de dollars d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé de 15,8 % entre 2026 et 2033, selon un rapport du cabinet d’études de marché et de conseil américain Grand View Research. Cette croissance est principalement portée par les Millennials (nés entre 1981 et 1996) et la Génération Z (nés entre 1997 et 2012), qui privilégient les expériences personnalisées et l’immersion culturelle aux visites touristiques classiques.

Les touristes organisent de plus en plus leurs voyages autour d’un événement, et non l’inverse. Un billet de concert, qu’il s’agisse d’un artiste favori ou d’un festival, déclenche la réservation des vols, des hôtels et la découverte d’une nouvelle ville. La destination n’est plus le point de départ ; c’est désormais une expérience mémorable et immersive qui guide l’ensemble du voyage.

Les fans planifient désormais leurs voyages longtemps à l’avance, prolongent leurs séjours et combinent concerts, découvertes culinaires, shopping, visites touristiques et immersions culturelles. Quelques heures de spectacle peuvent suffire à lancer un séjour de plusieurs jours, augmentant ainsi les revenus des voyageurs et des destinations d’accueil, a-t-elle ajouté.

«Nous constatons que le tourisme musical devient l’un des principaux facteurs qui influencent la manière dont les jeunes voyageurs vietnamiens planifient leurs voyages», a déclaré Huynh Thi Mai Thy, directrice de Traveloka Vietnam. «De plus en plus de personnes souhaitent organiser leur séjour autour de concerts organisés dans toute la région.»

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Des performances artistiques lors de la soirée d'ouverture de la Semaine internationale de musique de Huê 2026. Photo : VNA

Le tourisme musical alimente une croissance durable en Asie du Sud-Est

Le Vietnam s’impose progressivement comme une destination incontournable du tourisme musical asiatique grâce à une programmation de plus en plus riche d’artistes de renommée internationale. Après le concert de Blackpink à Hanoi en 2024, les fans attendent avec impatience les prochaines dates de BigBang et EXO. Au-delà de la simple vente de billets, ces événements génèrent une forte demande en matière de voyages, d’hébergement et d’activités sur place.

Les données de Traveloka montrent que les concerts d’artistes internationaux au Vietnam font exploser la demande de voyages intérieurs. L’intérêt sur les sites de recherche s’emballe à l’approche des grands concerts, les fans de tout le pays planifiant leurs déplacements dans les villes hôtes. Le concert de BigBang à Hanoi a plus que quadruplé les recherches de voyages intérieurs, tandis que le retour d’EXO à Hô Chi Minh-Ville a quasiment triplé ces recherches.

« La demande de tourisme musical apparaît dans nos données de recherche des semaines avant les concerts », a indiqué Huynh Thi Mai Thy.

Cette tendance s’étend même au-delà des frontières. Lorsque des artistes populaires annoncent des concerts dans les pays voisins, les fans vietnamiens en profitent pour faire des voyages internationaux.

Le passage de BTS à Bangkok pour son Arirang World Tour a fait exploser les recherches de voyages entre le Vietnam et la Thaïlande, les multipliant par huit. Une semaine plus tard, les concerts du groupe à Kuala Lumpur ont quadruplé les recherches entre le Vietnam et la Malaisie.

La tournée After Hours Til Dawn de The Weeknd à Singapour et Bangkok a presque quadruplé les recherches en provenance du Vietnam. Les tournées Big Ass World Tour de Post Malone et Long Live The Black Parade de My Chemical Romance ont suivi la même tendance.

Grâce à un réseau aérien dense et à un calendrier d’événements en direct de plus en plus fourni, l’Asie du Sud-Est est bien placée pour tirer parti de cette dynamique. Les voyageurs vietnamiens s’imposent comme l’un des principaux segments transfrontaliers de la région, alimentant ainsi l’expansion continue du tourisme musical dans toute la région. – VNA

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