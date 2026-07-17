Tourisme

Le Vietnam accélère la construction d’un écosystème touristique intelligent fondé sur les données

Face à l'essor du marché touristique national en 2026, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a proposé la création d'une plateforme nationale de données unifiée selon le modèle « 1+34+N ». Cette infrastructure numérique stratégique vise à interconnecter les données fragmentées des ministères, des provinces et des entreprises pour optimiser la gestion des flux, personnaliser l'expérience client et hisser le tourisme au rang de secteur économique de pointe.

Face à l'essor du marché touristique national en 2026, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a proposé la création d'une plateforme nationale de données unifiée selon le modèle « 1+34+N ». Photo: TITC
Face à l'essor du marché touristique national en 2026, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a proposé la création d'une plateforme nationale de données unifiée selon le modèle « 1+34+N ». Photo: TITC

Hanoi (VNA) - Le développement d'un écosystème touristique intelligent repose désormais sur une infrastructure numérique performante, dont les données constituent l'élément central. Plus qu'un simple outil statistique, celles-ci sont considérées comme une ressource stratégique permettant d'améliorer la gestion des destinations, d'optimiser les services et de contribuer à l'objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli plus de 12,2 millions de visiteurs internationaux au cours du premier semestre 2026, soit une progression de 14,8 % par rapport à la même période de 2025, représentant près de la moitié de l'objectif annuel. Dans le même temps, quelque 81 millions de touristes nationaux ont été enregistrés, soit 54 % de la cible fixée pour l'année. Les recettes touristiques ont atteint 569 000 milliards de dôngs, correspondant à 50,5 % de l'objectif annuel.

Ces résultats témoignent de l'expansion continue du marché touristique vietnamien. Toutefois, plusieurs indicateurs qualitatifs, tels que la durée moyenne des séjours, les dépenses par visiteur ou encore le taux de retour des touristes internationaux, demeurent en deçà des niveaux observés dans plusieurs destinations concurrentes.

Pour les autorités, cette situation met en évidence la nécessité de disposer d'un système de données unifié, fiable et constamment actualisé. Un tel dispositif permettrait de mieux gérer les capacités d'accueil des destinations, d'éviter les risques d'un développement excessivement rapide, mais aussi d'analyser l'évolution des comportements des voyageurs afin d'adapter l'offre touristique et d'améliorer la qualité des services.

Le Vietnam dispose pourtant d'un volume considérable de données issues des activités de contrôle aux frontières, du transport aérien, des transports terrestres, de l'hébergement, du commerce électronique, des paiements numériques ou encore des télécommunications. Ces informations restent cependant dispersées entre les ministères, les collectivités locales et les entreprises, ce qui limite leur exploitation et leur partage.

Afin de remédier à cette fragmentation, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a proposé la création d'un écosystème national de données touristiques reposant sur le modèle « 1+34+N », destiné à garantir des données exactes, complètes, actualisées, harmonisées et partageables.

Dans ce modèle, le chiffre « 1 » correspond à une plateforme nationale de données touristiques placée sous la coordination du ministère. Le chiffre « 34 » représente les bases de données des 34 provinces et villes au niveau central, tandis que la lettre « N » désigne l'ensemble des ministères, organismes publics, entreprises et organisations appelés à contribuer à l'alimentation et à l'enrichissement du système. Cette architecture permettra d'interconnecter les données produites au niveau local avec celles des administrations centrales et du secteur privé afin de constituer un réseau national cohérent et constamment mis à jour.

Selon Pham Van Thuy, chef adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la transformation numérique du secteur ne consiste pas seulement à introduire de nouvelles technologies, mais implique une refonte globale des modes de gestion, des activités commerciales et de l'expérience proposée aux visiteurs. Dans cette perspective, la base nationale de données est appelée à devenir l'infrastructure numérique essentielle et la véritable « colonne vertébrale » de l'écosystème touristique intelligent.

Le modèle « 1+34+N » vise notamment à établir un profil numérique des voyageurs afin d'améliorer les capacités de prévision, de gestion et de personnalisation des services en temps réel. Il permettra également aux décideurs de fonder leurs politiques sur l'analyse des données plutôt que sur de simples évaluations empiriques.

Le calendrier prévoit qu'entre 2026 et 2027, les efforts porteront principalement sur l'interconnexion des bases de données actuellement dispersées entre les administrations centrales, les collectivités territoriales et les entreprises, afin de constituer un noyau de données partagé. À partir de 2027, le ministère poursuivra la mise en place d'un modèle commun, accompagné de normes nationales relatives aux données ainsi que de mécanismes de partage et d'exploitation.

Parallèlement, le secteur touristique vietnamien développe progressivement plusieurs plateformes numériques communes destinées à relier les autorités, les entreprises, les guides touristiques et les visiteurs. Parmi ces outils figurent notamment le système national de bases de données touristiques, la plateforme de statistiques du tourisme, la plateforme de gestion et d'exploitation touristique, le tableau de bord national de pilotage, l'application mobile « Vietnam Travel », la carte touristique nationale « Thẻ Việt », le système de billetterie électronique interconnecté ainsi que les dispositifs de guides multimédias.

Les autorités estiment par ailleurs que la transformation numérique devra s'accompagner d'une modernisation des activités de promotion touristique, avec un recours accru à l'intelligence artificielle pour personnaliser les campagnes en fonction des marchés ciblés, ainsi que d'un renforcement de la formation des acteurs locaux et des entreprises.

Elles soulignent enfin que la réussite de cette transition dépendra de la capacité des ressources humaines à transformer les données et les technologies en valeur ajoutée, au bénéfice des visiteurs, des entreprises et du développement durable du tourisme vietnamien.-VNA

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