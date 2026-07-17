Hô Chi Minh-Ville mobilise toutes ses ressources pour assurer un bilan de santé à l’ensemble de sa population



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a lancé une campagne intensive de 150 jours visant à assurer un bilan de santé à l’ensemble de ses habitants avant le 15 décembre 2026. Plus de 10.000 professionnels de santé et 480 établissements médicaux publics et privés sont mobilisés afin que chaque citoyen dispose d’un dossier médical électronique et bénéficie d’un suivi sanitaire tout au long de sa vie.



Le 16 juillet, le Département municipal de la Santé a officiellement lancé cette campagne d’accélération du programme de bilan de santé universel pour 2026.



Selon son directeur, Tang Chi Thuong, cette initiative constitue non seulement la plus vaste campagne de dépistage sanitaire jamais organisée par la ville, mais aussi une étape stratégique dans la transformation du système de santé. Celui-ci entend désormais passer d'une logique centrée sur le traitement des maladies à une approche de prévention et de prise en charge proactive de la santé, fondée sur l'exploitation des données numériques et plaçant le citoyen au cœur du dispositif.



La mégapole compte actuellement près de 16 millions d'habitants, de travailleurs et d'étudiants. Après près de deux mois de mise en œuvre, plus de 550.000 personnes ont déjà bénéficié d'un bilan de santé et de la création d'un dossier médical électronique. Depuis le début de l'année 2026, en incluant les examens organisés dans les administrations et les entreprises en coordination avec la Confédération municipale du travail, plus de 1,1 million de personnes ont déjà été examinées.



Afin d'atteindre son objectif dans les délais impartis, les autorités sanitaires ont établi un calendrier précis. Les mois d'août et de septembre seront consacrés à l'intensification des examens dans les entreprises et les établissements scolaires. D'ici au 31 octobre, la ville prévoit d'achever les bilans de santé et de recenser les personnes qui n'en auraient pas encore bénéficié, avant d'atteindre, le 15 décembre, l'objectif de couverture de 100 % de la population.



Des solutions adaptées à chaque groupe de population



Le Département de la Santé a élaboré des plans d'action spécifiques pour chaque catégorie de bénéficiaires afin de garantir qu'aucun habitant ne soit laissé de côté.



Pour les quelque 6,5 millions de travailleurs du secteur formel, les bilans de santé seront organisés directement dans les administrations, les organismes publics et les entreprises, conformément à la réglementation sur les examens médicaux périodiques. Les établissements de santé mettront en place des équipes mobiles se rendant directement sur les lieux de travail, permettant aux salariés d'effectuer leur bilan sans avoir à se déplacer vers les hôpitaux. Les résultats seront automatiquement intégrés dans leur dossier médical électronique.



Les quelque 2,7 millions d'élèves bénéficieront de leur bilan de santé au début de l'année scolaire, sous la coordination du secteur de l'éducation et des autorités locales. Les près de 800.000 étudiants feront également l'objet d'examens organisés par leurs établissements d'enseignement en collaboration avec les autorités locales et les services de santé, avec un objectif d'achèvement fixé au 31 octobre.



Les enfants non scolarisés, les travailleurs du secteur informel, les personnes âgées et les personnes vulnérables feront, quant à eux, l'objet d'un recensement systématique par les autorités locales. Pour les personnes âgées de plus de 90 ans ou celles rencontrant des difficultés de déplacement, les équipes médicales effectueront les examens directement à domicile. Les patients ne seront orientés vers un établissement de santé qu'en cas de nécessité d'examens complémentaires ou de traitement spécialisé.



Numériser les données pour renforcer la prévention



Les autorités sanitaires soulignent que chaque habitant pourra effectuer son bilan dans l'établissement de santé de son choix, sans être tenu de se rendre dans son lieu de résidence permanente ou temporaire.



Les personnes souffrant de maladies chroniques seront invitées à réaliser leur bilan de santé lors de leurs consultations de suivi si leurs données ne figurent pas encore dans le système. Plusieurs hôpitaux ont par ailleurs aménagé des espaces dédiés aux bilans de santé, distincts des services de consultation classiques, afin de faciliter l'accueil du public.



L'ensemble des résultats sera intégré au dossier médical électronique de chaque citoyen. Cette base de données contribuera à la constitution d'un système numérique complet permettant un suivi sanitaire continu, une meilleure évaluation de la situation épidémiologique ainsi qu'un renforcement de la médecine préventive et des soins de santé primaires.



Le programme comprend également le dépistage précoce de cinq cancers fréquents : les cancers du poumon, colorectal, de la prostate, du sein et du col de l'utérus, afin d'améliorer les possibilités de diagnostic et de traitement précoces.



Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phuoc Lôc, a qualifié cette campagne de l'une des missions prioritaires de Hô Chi Minh-Ville en 2026. Il a souligné que le bilan de santé universel devait s'accompagner de la transformation numérique du secteur de la santé et de la constitution d'une base de données médicales répondant aux critères de données « exactes, complètes, actualisées et fiables ». Celle-ci servira de fondement à l'amélioration de la qualité des soins, au développement de la médecine préventive et au renforcement des capacités du réseau de santé de proximité. - VNA

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