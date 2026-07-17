Da Nang : le berceau du meilleur ginseng au monde

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De belles grappes de graines de ginseng, une précieuse source de semences pour la culture. Photo : Do Truong/VNA
De belles grappes de graines de ginseng, une précieuse source de semences pour la culture. Photo : Do Truong/VNA
Un versant du mont Ngoc Linh, dont le climat frais toute l'année offre des conditions idéales à la culture du ginseng Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Un versant du mont Ngoc Linh, dont le climat frais toute l'année offre des conditions idéales à la culture du ginseng Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Les plants de ginseng, chargés de fruits, à l'approche de la saison de récolte. Photo : Do Truong/VNA
Les plants de ginseng, chargés de fruits, à l'approche de la saison de récolte. Photo : Do Truong/VNA
La pépinière de ginseng Ngoc Linh située à la station de plantes médicinales de Tra Linh. Photo : Do Truong/VNA
La pépinière de ginseng Ngoc Linh située à la station de plantes médicinales de Tra Linh. Photo : Do Truong/VNA
Des plants de ginseng Ngoc Linh à l'état naturel sous la canopée forestière de la Station de plantes médicinales de Tra Linh. Photo : Do Truong/VNA
Des plants de ginseng Ngoc Linh à l'état naturel sous la canopée forestière de la Station de plantes médicinales de Tra Linh. Photo : Do Truong/VNA
Des parcelles de ginseng Ngoc Linh cultivées depuis plusieurs années par des familles de l'ethnie Xo Dang sur les pentes du mont Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Des parcelles de ginseng Ngoc Linh cultivées depuis plusieurs années par des familles de l'ethnie Xo Dang sur les pentes du mont Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Des parcelles de ginseng Ngoc Linh cultivées par l'ethnie Xo Dang sur les pentes du mont Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Des parcelles de ginseng Ngoc Linh cultivées par l'ethnie Xo Dang sur les pentes du mont Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Les rangées de ginseng Ngoc Linh cultivées par des familles de l'ethnie Xo Dang s'étendent sous la canopée de la forêt primaire du mont Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Les rangées de ginseng Ngoc Linh cultivées par des familles de l'ethnie Xo Dang s'étendent sous la canopée de la forêt primaire du mont Ngoc Linh. Photo : Do Truong/VNA
Des racines de ginseng Ngoc Linh, vendues plusieurs dizaines de millions de dôngs le kilogramme, lors d'une foire. Photo : Do Truong/VNA
Des racines de ginseng Ngoc Linh, vendues plusieurs dizaines de millions de dôngs le kilogramme, lors d'une foire. Photo : Do Truong/VNA
Des grappes de graines de ginseng Ngoc Linh à maturité. Photo : Do Truong/VNA
Des grappes de graines de ginseng Ngoc Linh à maturité. Photo : Do Truong/VNA
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Da Nang : le berceau du meilleur ginseng au monde

Situé entre 1.500 et 2.000 mètres d'altitude, sous la canopée de la forêt primaire du mont Ngoc Linh, dans la commune de Tra Linh (ville de Da Nang), s'étend le terroir naturel du ginseng Ngoc Linh. Réputé pour sa richesse exceptionnelle en 52 composés de saponines, ce ginseng endémique à forte valeur économique est appelé à devenir une culture médicinale stratégique. La ville de Da Nang entend développer cette filière en misant sur une culture planifiée et une industrie de transformation à forte valeur ajoutée.

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#ginseng Ngoc Linh

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