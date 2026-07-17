Économie

Le Premier ministre ordonne d'accélérer les projets dans les sciences, l'innovation et la transformation numérique

Le Premier ministre a signé une directive demandant aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales d'accélérer la mise en œuvre des missions relatives aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la transformation numérique en 2026, afin d'assurer le décaissement intégral des crédits budgétaires et de renforcer le rôle de ces secteurs dans la croissance économique et le développement durable.

Recherche sur les variétés végétales à l'Université de Tra Vinh. De nombreux résultats de recherche de l'établissement ont été appliqués à la production agricole et à la vie quotidienne. Photo: VNA
Recherche sur les variétés végétales à l'Université de Tra Vinh. De nombreux résultats de recherche de l'établissement ont été appliqués à la production agricole et à la vie quotidienne. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre a signé la Directive n° 29/CT-TTg du 16 juillet 2026, appelant à accélérer la mise en œuvre des missions en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de transformation numérique au cours de l'année 2026.

Selon ce texte, les efforts déployés ces derniers temps sous l'impulsion des dirigeants du Parti et de l'État, du gouvernement et du Premier ministre, avec la participation de l'ensemble du système politique, ont permis d'obtenir des résultats encourageants dans le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique. Ces avancées ont contribué au développement socio-économique du pays et ont été saluées par la communauté internationale.

Le texte relève toutefois que de nombreuses missions accusent encore des retards, dépassent les délais prévus ou n'atteignent pas les résultats escomptés. Le taux de décaissement des crédits budgétaires consacrés à ces domaines demeure faible en 2026, en particulier pour les projets de transformation numérique. Cette situation est principalement imputable à des mécanismes et politiques encore incomplets, à un manque de proactivité et de détermination de certains ministères, secteurs et collectivités locales, aux capacités limitées des administrations communales ainsi qu'à une certaine réticence des responsables à prendre des décisions.

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Photo d'illustration. Source: VNA

Afin de remédier rapidement à ces insuffisances et de créer une dynamique au cours des derniers mois de l'année, le Premier ministre demande aux ministres, aux chefs des organismes de rang ministériel et aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes de considérer les missions liées aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la transformation numérique comme une priorité politique majeure de 2026.

La directive réaffirme que les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique constituent une percée stratégique de premier plan, destinée à moderniser les forces productives, renouveler le modèle de croissance et améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité ainsi que la compétitivité de l'économie nationale. L'exécution rapide des programmes et des projets, de même que l'accélération du décaissement des financements, sont présentées non seulement comme une exigence de gestion, mais aussi comme une mission politique essentielle pour concrétiser les orientations du Parti, soutenir la croissance économique et renforcer la compétitivité du Vietnam.

Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé de poursuivre, en coordination avec les ministères et organismes concernés, la révision des mécanismes et politiques applicables afin de proposer les modifications nécessaires ou d'adopter de nouvelles dispositions favorisant le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Cette mission devra être achevée au quatrième trimestre 2026.

De leur côté, le ministère des Finances et le ministère des Sciences et des Technologies devront revoir les réglementations relatives au budget de l'État, à l'investissement public et aux mécanismes financiers applicables à ces secteurs, notamment les procédures d'allocation, de paiement et de liquidation des dépenses. L'objectif est de simplifier les procédures administratives, de renforcer la décentralisation tout en maintenant un contrôle rigoureux, afin de garantir une gestion transparente des fonds publics et de prévenir les pertes, le gaspillage et les pratiques négatives.

Les présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux sont en outre appelés à lever, dès le mois de juillet 2026, les obstacles rencontrés dans l'organisation, l'accompagnement et le décaissement des projets liés aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la transformation numérique au niveau communal. Ils devront également évaluer les capacités des administrations locales à mettre en œuvre les projets numériques, renforcer l'appui technique aux communes et, lorsque cela s'avère nécessaire, assurer au niveau provincial les achats publics ou les prestations de services numériques pour les projets complexes présentant un intérêt commun.

Dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation, les investissements seront prioritairement consacrés au développement des technologies stratégiques figurant dans la Décision n° 21/2026/QĐ-TTg, aux projets susceptibles de créer des produits à fort potentiel économique pour les localités, ainsi qu'à la modernisation des centres nationaux de recherche, des plateformes d'essais et des laboratoires de référence.

En matière de transformation numérique, la priorité sera accordée au développement des infrastructures nationales de données, des grandes bases de données nationales et sectorielles, des plateformes numériques communes, ainsi qu'aux projets destinés à soutenir le fonctionnement des administrations locales dans le cadre du nouveau modèle d'administration territoriale à deux niveaux.-VNA

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