Économie

Le Vietnam et le Laos ouvrent la VIETLAO EXPO 2026 à Vientiane

Ouverte le 16 juillet à Vientiane, la Foire commerciale Vietnam-Laos 2026 réunit 250 stands de nombreuses entreprises des deux pays.

Le vice-ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Phouthavanh Nanthavong, et l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, lors de la foire. Photo: VNA
Le vice-ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Phouthavanh Nanthavong, et l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, lors de la foire. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le coup d'envoi de la foire commerciale bilatérale VIETLAO EXPO 2026 a été donné le 16 juillet dans la capitale du Laos.

L'événement est organisé conjointement par l'Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le Département du commerce extérieur du ministère lao de l'Industrie et du Commerce.

Organisée chaque année, cette manifestation constitue une plateforme de promotion des échanges économiques entre les deux pays. Elle favorise les rencontres entre organisations commerciales, producteurs et investisseurs vietnamiens et lao, tout en encourageant les transferts de technologies, les investissements et les partenariats d'affaires.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Phouthavanh Nanthavong, a qualifié cet événement annuel de jalon important, reflétant l'engagement des deux gouvernements à concrétiser leur partenariat fondé sur la devise d'une « grande amitié, d'une solidarité spéciale, d'une coopération globale et d'une cohésion stratégique ».

Il a souligné que l'événement ne se limite pas à la promotion des échanges commerciaux, mais contribue également au développement socio-économique durable des deux pays.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a réaffirmé que la coopération économique et commerciale constitue le socle de la cohésion stratégique entre Hanoï et Vientiane.

Face aux fluctuations de la conjoncture internationale, le diplomate a insisté sur l'importance de tirer pleinement parti des infrastructures frontalières et des accords commerciaux préférentiels. Il s'est dit convaincu que les efforts conjoints des deux parties permettront d'atteindre l'objectif d'un commerce bilatéral de 4 milliards de dollars en 2026, avant de viser 10 milliards de dollars à l'horizon 2030.

L'intégration économique entre les deux pays voisins affiche des indicateurs de croissance particulièrement solides. Le Vietnam compte actuellement 289 projets d'investissement en activité au Laos, représentant un capital enregistré total de 6,7 milliards de dollars. Au cours du premier semestre 2026, les investissements vietnamiens au Laos ont atteint près de 600 millions de dollars, soit une hausse de 4,2 fois par rapport à la même période de l'année dernière. Ces investissements concernent principalement l'hydroélectricité, l'exploitation minière, l'agriculture de haute technologie et les télécommunications, notamment à travers la coentreprise Unitel.

L'édition 2026 de la foire réunit 250 stands. Le pavillon vietnamien accueille près de 80 entreprises, réparties sur 120 stands, mettant en avant de grandes marques nationales ainsi que des produits certifiés OCOP (« À chaque commune son produit »). Le pavillon lao rassemble 50 entreprises sur plus de 70 stands.

Outre les secteurs traditionnels (agroalimentaire, textile, ameublement et biens de consommation), l'exposition marque cette année une évolution stratégique en accordant une place importante aux industries à forte valeur ajoutée, en phase avec les besoins de modernisation du Laos. Les équipements électriques et électroniques, les machines industrielles, les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques haut de gamme y occupent une place de choix.

À l'issue de la cérémonie officielle d'ouverture, trois accords de coopération commerciale ont été signés entre des entreprises vietnamiennes et lao, illustrant le dynamisme de la coopération économique bilatérale ainsi que les retombées concrètes de cette plateforme d'affaires. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Laos #Foire commerciale Vietnam-Laos #VIETLAO EXPO #échanges commerciaux #commerce Laos
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le stand du Vietnam lors de la 57e édition de la Foire internationale d’Alger. Photo: VNA

Foire internationale d’Alger 2026 : 40 entreprises vietnamiennes présentent leur savoir-faire

Placée sous le thème « Confiance et stabilité pour une croissance durable », la FIA 2026 se concentre sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie manufacturière, l'énergie, l'agroalimentaire, la construction, les services et le commerce. Ce salon constitue une bonne opportunité pour les entreprises et investisseurs étrangers de rencontrer, d’échanger et d’établir la coopération.

Des délégués du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des enseignants et élèves de l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du. Photo: VNA

Vietnam-Laos : cultiver l’amitié spéciale à travers les jeunes générations

Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy, a exprimé le souhait que l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du continue de servir de passerelle pour préserver la langue vietnamienne et la culture nationale, tout en contribuant à transmettre et à renforcer l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos auprès des jeunes générations.

Voir plus

Recherche sur les variétés végétales à l'Université de Tra Vinh. De nombreux résultats de recherche de l'établissement ont été appliqués à la production agricole et à la vie quotidienne. Photo: VNA

Le Premier ministre ordonne d'accélérer les projets dans les sciences, l'innovation et la transformation numérique

Le Premier ministre a signé une directive demandant aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales d'accélérer la mise en œuvre des missions relatives aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la transformation numérique en 2026, afin d'assurer le décaissement intégral des crédits budgétaires et de renforcer le rôle de ces secteurs dans la croissance économique et le développement durable.

Les organisateurs remettent des certificats aux intervenants au huitième Symposium international sur l’aquaculture en cages en Asie (CAA8), à Khanh Hoa, le 16 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam promeut une aquaculture en cages verte et intelligente en Asie

Les intervenants ont présenté diverses solutions, notamment des cages en PEHD, des systèmes d’alimentation automatisés, la surveillance environnementale basée sur l’Internet des objets (IoT), des applications d’intelligence artificielle (IA) et l’aquaculture multitrophique intégrée, afin d’améliorer la productivité et la durabilité.

Transformation de produits agricoles à la Société Cofidec, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le Vietnam reste l’économie la plus dynamique de l’ASEAN en 2026 au premier semestre 2026

Selon plusieurs institutions financières et experts internationaux, le Vietnam a conservé au premier semestre 2026 sa position d’économie à la croissance la plus rapide de l’ASEAN. Les solides performances de l’investissement, de l’industrie manufacturière et du commerce extérieur devraient soutenir cette dynamique malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

Espace d'exposition et de présentation des produits lors de l'AI Day 2026. Photo : VNA

Le Vietnam, nouveau maillon stratégique des technologies de l’IA en Asie

Porté par l’essor de l’intelligence artificielle (IA), le Vietnam s’impose progressivement comme un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement asiatique en équipements liés à l’IA. Selon des experts de HSBC, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de croissance, tout en posant de nouveaux défis dans un contexte mondial incertain.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’exprime lors de la séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Son La, à Son La, le 16 juillet. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm appelle à faire de Son La un pôle agricole et tourisque

Travaillant avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Son La sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, de la résolution du 16e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, le secrétaire général et président Tô Lâm a exhorté à faire de la province un centre d’agriculture bio, de transformation agricole et de tourisme.

Confection de vêtements d'exportation. Photo : VNA

Croissance de 8,18 % au 1er semestre : l’économie vietnamienne confirme son dynamisme

Au premier semestre 2026, le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 8,18 %, supérieure à celle de la même période de l’an dernier. Cette performance repose à la fois sur le dynamisme des moteurs traditionnels de la croissance et sur l’essor progressif de nouveaux leviers tels que l’innovation, les sciences et technologies et l’économie numérique.

TAZMO Vietnam, entreprise à 100% japonaise, produit environ 70 000 appareils par an et offre un emploi stable à plus de 300 travailleurs locaux. Photo : VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans les semi-conducteurs

Parallèlement au perfectionnement des mécanismes, des politiques publiques et de la formation des ressources humaines, le Vietnam renforce sa coopération internationale afin d’accéder aux technologies de pointe, de développer ses capacités de recherche et de s’intégrer plus profondément à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Chaîne de production de Honda Vietnam Company, dans le parc industriel de Dong Van II. Photo : VNA

La production industrielle maintient son rôle de moteur de la croissance économique

Portée par la reprise des exportations, les nouveaux investissements et l'expansion des capacités de production des entreprises, la production industrielle vietnamienne a poursuivi sa dynamique au premier semestre 2026. Les experts estiment que le secteur manufacturier continuera de jouer un rôle clé dans la croissance économique, malgré les défis liés au contexte international.