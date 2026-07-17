Le Vietnam et le Laos ouvrent la VIETLAO EXPO 2026 à Vientiane

Vientiane (VNA) – Le coup d'envoi de la foire commerciale bilatérale VIETLAO EXPO 2026 a été donné le 16 juillet dans la capitale du Laos.



L'événement est organisé conjointement par l'Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le Département du commerce extérieur du ministère lao de l'Industrie et du Commerce.



Organisée chaque année, cette manifestation constitue une plateforme de promotion des échanges économiques entre les deux pays. Elle favorise les rencontres entre organisations commerciales, producteurs et investisseurs vietnamiens et lao, tout en encourageant les transferts de technologies, les investissements et les partenariats d'affaires.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Phouthavanh Nanthavong, a qualifié cet événement annuel de jalon important, reflétant l'engagement des deux gouvernements à concrétiser leur partenariat fondé sur la devise d'une « grande amitié, d'une solidarité spéciale, d'une coopération globale et d'une cohésion stratégique ».



Il a souligné que l'événement ne se limite pas à la promotion des échanges commerciaux, mais contribue également au développement socio-économique durable des deux pays.



De son côté, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a réaffirmé que la coopération économique et commerciale constitue le socle de la cohésion stratégique entre Hanoï et Vientiane.



Face aux fluctuations de la conjoncture internationale, le diplomate a insisté sur l'importance de tirer pleinement parti des infrastructures frontalières et des accords commerciaux préférentiels. Il s'est dit convaincu que les efforts conjoints des deux parties permettront d'atteindre l'objectif d'un commerce bilatéral de 4 milliards de dollars en 2026, avant de viser 10 milliards de dollars à l'horizon 2030.



L'intégration économique entre les deux pays voisins affiche des indicateurs de croissance particulièrement solides. Le Vietnam compte actuellement 289 projets d'investissement en activité au Laos, représentant un capital enregistré total de 6,7 milliards de dollars. Au cours du premier semestre 2026, les investissements vietnamiens au Laos ont atteint près de 600 millions de dollars, soit une hausse de 4,2 fois par rapport à la même période de l'année dernière. Ces investissements concernent principalement l'hydroélectricité, l'exploitation minière, l'agriculture de haute technologie et les télécommunications, notamment à travers la coentreprise Unitel.



L'édition 2026 de la foire réunit 250 stands. Le pavillon vietnamien accueille près de 80 entreprises, réparties sur 120 stands, mettant en avant de grandes marques nationales ainsi que des produits certifiés OCOP (« À chaque commune son produit »). Le pavillon lao rassemble 50 entreprises sur plus de 70 stands.



Outre les secteurs traditionnels (agroalimentaire, textile, ameublement et biens de consommation), l'exposition marque cette année une évolution stratégique en accordant une place importante aux industries à forte valeur ajoutée, en phase avec les besoins de modernisation du Laos. Les équipements électriques et électroniques, les machines industrielles, les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques haut de gamme y occupent une place de choix.



À l'issue de la cérémonie officielle d'ouverture, trois accords de coopération commerciale ont été signés entre des entreprises vietnamiennes et lao, illustrant le dynamisme de la coopération économique bilatérale ainsi que les retombées concrètes de cette plateforme d'affaires. -VNA