Économie

Le Vietnam et l'Algérie explorent de nouveaux partenariats économiques

Le Vietnam et l'Algérie entendent renforcer leur coopération économique à travers une conférence de mise en relation d'entreprises organisée le 16 juillet à l'initiative du Bureau commercial du Vietnam en Algérie.

Présentation de quelques produits d'exportation vietnamiens aux entreprises algériennes. Photo: VNA
Présentation de quelques produits d'exportation vietnamiens aux entreprises algériennes. Photo: VNA

Alger (VNA) - Afin de renforcer la coopération commerciale entre le Vietnam et l'Algérie, le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a organisé, le 16 juillet, une conférence en présentiel et en ligne réunissant des entreprises des deux pays. À cette occasion, il a également invité les entreprises algériennes à participer au salon Vietnam International Sourcing 2026, prévu du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Près de 20 entreprises vietnamiennes, représentant un large éventail de produits, ont pris part à cette rencontre, dont certaines exportent déjà vers plusieurs pays africains. Du côté algérien, une quinzaine d'entreprises, d'organisations commerciales et de représentants des médias ont participé à la conférence en présentiel.

Selon les Douanes vietnamiennes, les exportations vietnamiennes vers l'Algérie ont atteint 284 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de l'année, en légère hausse par rapport à la même période de l'an dernier. Le café vert représente à lui seul 85 % des exportations vietnamiennes vers ce marché, devant les noix de cajou, le poivre, la noix de coco séchée, les produits chimiques et les produits de la mer. Les importations vietnamiennes en provenance d'Algérie concernent principalement la poudre de caroube, les dattes et les pattes de poulet.

Mohamed Nabil, représentant du Forum algérien de l'import-export, du commerce et de l'investissement (AFIETI), a indiqué que l'Algérie souhaitait importer du Vietnam des épices, du café, des noix de cajou et de la noix de coco séchée, tout en exportant vers le Vietnam des dattes, de l'huile d'olive et des huiles essentielles naturelles, notamment destinées à l'industrie cosmétique. Il a également encouragé les entreprises vietnamiennes à investir en Algérie afin d'utiliser le pays comme porte d'entrée vers le marché africain.

Plusieurs entreprises algériennes ont, par ailleurs, manifesté leur intérêt pour des partenariats avec leurs homologues vietnamiennes dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la thalassothérapie et des composants électroniques, privilégiant des coopérations durables plutôt que de simples relations commerciales.

À cette occasion, le conseiller commercial Hoang Duc Nhuan a présenté le salon Vietnam International Sourcing 2026, qui se tiendra du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville, et a invité les entreprises algériennes à y participer afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Des échantillons de café, de thé, de poivre, de noix de coco râpée et d'autres produits agricoles vietnamiens ont également été exposés, offrant aux participants un aperçu de la diversité et de la qualité des produits d'exportation du Vietnam.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #Algérie #Vietnam #conférence #promotion du commerce
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