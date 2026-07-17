Société

Thaïlande : la diaspora vietnamienne invitée à renforcer son rôle de pont d'amitié

En visite dans la province thaïlandaise d'Udon Thani, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a salué les contributions de la communauté vietnamienne à la préservation de l'identité culturelle nationale et au renforcement du partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang s'exprime. Photo: VNA
La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang s'exprime. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a effectué, le 16 juillet, une visite de travail auprès des associations de Vietnamiens de la province d'Udon Thani, dans le nord-est de la Thaïlande. Cette région abrite l'une des plus importantes communautés vietnamiennes du pays et conserve de nombreux sites historiques et culturels liés au Président Hô Chi Minh.

À cette occasion, elle a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en offrant de l'encens au site commémoratif qui lui est dédié à Udon Thani. Elle a salué les efforts déployés par la communauté vietnamienne pour préserver, restaurer et valoriser ce lieu de mémoire, qui contribue à transmettre les traditions patriotiques et à faire connaître l'histoire et la culture vietnamiennes aux jeunes générations ainsi qu'aux amis internationaux.

En visite dans le quartier vietnamien, la vice-ministre s'est rendue au siège de l'Association des Vietnamiens de la province d'Udon Thani, où elle a rencontré les représentants des différentes organisations communautaires et des compatriotes résidant dans la région.

Les représentants de la communauté ont présenté les résultats obtenus dans la consolidation des organisations associatives, l'organisation d'activités tournées vers le pays d'origine, l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien, la préservation des traditions culturelles ainsi que le renforcement des liens avec les autorités et la population locales.

La vice-ministre Le Thi Thu Hang a salué l'esprit de solidarité et le sens des responsabilités de la communauté vietnamienne à Udon Thani, ainsi que de l'ensemble des Vietnamiens en Thaïlande. Elle les a encouragés à poursuivre leurs efforts en faveur des jeunes générations, à préserver la langue vietnamienne et l'identité culturelle nationale, tout en promouvant l'image d'une communauté vietnamienne dynamique, solidaire et pleinement intégrée à la société d'accueil.

Elle a également travaillé avec l'Association générale des Vietnamiens de Thaïlande et l'Association des entrepreneurs thaïlando-vietnamiens. Elle a félicité l'Association générale pour le succès de son congrès du mandat 2026-2028 et a salué le rôle qu'elle joue, aux côtés des associations locales, dans le rassemblement de la communauté, le soutien apporté aux compatriotes et leur intégration dans la société thaïlandaise.

S'adressant aux membres de l'Association des entrepreneurs thaïlando-vietnamiens, elle a souligné la contribution de la communauté d'affaires d'origine vietnamienne au développement de la coopération économique, commerciale et des investissements entre les deux pays. Elle a exprimé le souhait que ces entrepreneurs continuent de jouer un rôle de passerelle en promouvant l'image du Vietnam, en développant les échanges économiques et en contribuant concrètement au Partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande.

Le Thi Thu Hang a réaffirmé que le ministère des Affaires étrangères, le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer ainsi que les représentations diplomatiques vietnamiennes en Thaïlande poursuivraient leur coordination et leur soutien aux associations vietnamiennes afin de renforcer la cohésion de la communauté, de préserver les valeurs culturelles nationales et de consolider les liens avec le pays d'origine.

Elle s'est enfin dite convaincue que la communauté vietnamienne en Thaïlande continuerait à se développer de manière stable, à réussir son intégration et à jouer un rôle toujours plus actif dans le renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande.-VNA

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