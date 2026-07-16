Société

Le Vietnam relève le salaire minimum régional de 7,8 % à partir du 1er janvier 2027

Le Conseil national des salaires a approuvé une hausse moyenne de 7,8 % du salaire minimum régional, applicable à compter du 1er janvier 2027. Cette augmentation, qui varie de 340 000 à 390 000 dôngs selon les régions, sera soumise au gouvernement pour approbation.

Photo d'illustration : Vietnam+
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Hanoï (VNA) - Lors de sa deuxième réunion tenue dans la matinée du 16 juillet, le Conseil national des salaires a arrêté une proposition visant à relever le salaire minimum régional de 7,8 % en moyenne à compter du 1er janvier 2027, soit une augmentation comprise entre 340 000 et 390 000 dôngs selon les régions.

Concrètement, le salaire minimum mensuel de la région I passera de 5,31 millions de dôngs à 5,7 millions de dôngs, soit une hausse de 390 000 dôngs. Celui de la région II augmentera de 4,73 millions à 5,08 millions de dôngs (+350 000 dôngs), celui de la région III de 4,14 millions à 4,45 millions de dôngs (+310 000 dôngs) et celui de la région IV de 3,7 millions à 4,04 millions de dôngs (+340 000 dôngs).

Cette proposition sera soumise au gouvernement pour approbation.

Avant cette deuxième séance de négociation, la Confédération générale du travail du Vietnam avait proposé deux scénarios de hausse du salaire minimum régional, de 9,8 % et 8,5 %, également applicables à partir du 1er janvier 2027.

Déclarant à la presse, Hoang Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a indiqué que son organisation préconisait une augmentation d'environ 5 %, avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2027. Selon lui, une hausse trop importante alourdirait les charges des entreprises et risquerait d'avoir des répercussions négatives sur l'emploi. - VNA

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