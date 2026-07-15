Société

L'ambassade d'Inde remercie le Vietnam pour son soutien après le naufrage à Phu Quoc

L'ambassade d'Inde au Vietnam a exprimé sa gratitude aux autorités et au peuple vietnamiens pour leur soutien après le naufrage d'un bateau touristique à Phu Quoc, qui a coûté la vie à quinze ressortissants indiens.

Les procédures de rapatriement des dépouilles des touristes indiens décédés dans l'accident de bateau survenu le 11 juillet à Phu Quoc sont terminées. Photo : VNA
Les procédures de rapatriement des dépouilles des touristes indiens décédés dans l'accident de bateau survenu le 11 juillet à Phu Quoc sont terminées. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade d'Inde au Vietnam a officiellement exprimé sa gratitude envers les autorités et le peuple vietnamiens pour leur soutien et leur partage après le tragique naufrage d'un bateau touristique au large de l'île de Phu Quoc.

Ce drame, survenu le 11 juillet dernier, a coûté la vie à quinze ressortissants indiens. Dans un message publié sur le réseau social X, l’ambassade d’Inde a confirmé que les dépouilles des victimes avaient été rapatriées le 13 juillet vers Mumbai à bord du vol VN979, avant d'être acheminées vers leurs États d'origine, à savoir l'Andhra Pradesh, le Kerala et le Tamil Nadu pour les cérémonies funéraires.

L'ambassade d'Inde à Hanoï et le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville tiennent à exprimer leur profonde gratitude aux autorités de la zone spéciale de Phu Quoc, dans la province d'An Giang, ainsi qu'au Service des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, au ministère des Affaires étrangères et à tous les autres organismes pour l'aide apportée suite au tragique accident de bateau.

« Nous sommes reconnaissants des nombreux messages de condoléances et de prières de nos amis vietnamiens. Vos prières, vos efforts et votre présence nous ont apporté un grand réconfort dans cette épreuve », précise le communiqué.

L'accident s'est produit vers 13 heures le 11 juillet. Le bateau touristique immatriculé AG 26751, exploité par la société Ocean Pearl Island, transportait 32 touristes indiens et quatre membres d'équipage lorsqu'il a chaviré alors qu'il reliait l'îlot Hon May Rut Ngoai au port d'An Thoi. Quinze touristes ont perdu la vie dans l'accident, tandis que les autres ont été secourus.

Parmi les survivants, seize ont déjà regagné l'Inde tandis qu'un dernier passager demeure hospitalisé au Vietnam. Victime d'une insuffisance respiratoire sévère causée par la noyade et d'un infarctus du myocarde aigu, ce rescapé a bénéficié d'une intervention coronarienne d'urgence pratiquée à Phu Quoc par une équipe de l'hôpital Cho Ray, avant d'être transféré à Hô Chi Minh-Ville pour des soins intensifs. Les proches du dernier blessé sont arrivés à son chevet.

Actuellement, les autorités vietnamiennes poursuivent activement leur enquête pour déterminer les causes exactes de ce naufrage et sanctionnera toute infraction conformément à la loi. -VNA

#naufrage d'un bateau touristique #Phu Quoc #touristes indiens #ambassade d'Inde au Vietnam Inde
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Les victimes du naufrage reçoivent des soins médicaux dans un hôpital sur l'île de Phu Quôc. Photo : VNA

La dernière victime du naufrage à Phu Quôc transférée à l’hôpital Cho Rây

Avant d’autoriser le transfert, les spécialistes de l’hôpital Cho Rây ont collaboré étroitement avec les médecins locaux pour évaluer l’état du patient. Ils ont également pratiqué une intervention coronarienne complexe de plus de deux heures, au cours de laquelle deux stents ont été posés avec succès afin de rétablir la circulation sanguine dans les artères coronaires gravement endommagées. Les signes vitaux du patient se sont stabilisés après l’intervention, rendant possible son transport par avion.

Un ferry à passagers à grande vitesse. Photo d'illustration: VNA

Les mesures de sécurité des ferries se renforcent après le naufrage à Phu Quôc

L’Administration maritime et fluviale du Vietnam, le Registre du Vietnam et le Département provincial de la construction ont reçu pour instruction de se coordonner avec les garde-frontières, les garde-côtes, la sécurité publique et les autorités locales afin de déterminer les causes de l’accident, d’en gérer les conséquences, d’identifier et de corriger toute défaillance de la gestion de l’État, d’apporter un soutien aux victimes et à leurs familles et de rendre compte régulièrement de l’avancement de l’enquête.

Voir plus

Visite guidée du système du Centre d'innovation Industrie 4.0 de l'Université internationale Miên Dông. Photo : VNA

Les compétences numériques et en IA obligatoires pour les diplômés universitaires

Conformément à la circulaire n° 54/2026/TT-BGDDT relative aux programmes d’enseignement supérieur, les résultats d’apprentissage doivent être définis comme des compétences mesurables et évaluables, fournissant la base de la conception des programmes, de l’enseignement, de l’évaluation, de l’amélioration de la qualité, de la reconnaissance des crédits et de la délivrance des diplômes.

Voilier transportant des touristes au large de l'île de Phu Quôc, dans la province de An Giang. Photo : VNA

Phu Quôc renforce l’ordre et la sécurité du trafic sur ses voies navigables intérieures

Les exploitants de ports et de terminaux fluviaux doivent effectuer des inspections, des travaux d’entretien et des réparations réguliers afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des installations. Ils sont également tenus de collaborer avec les autorités compétentes et l’Administration des voies navigables intérieures pour vérifier que les navires opérant dans les ports et terminaux respectent toutes les normes de sécurité.

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Croissance, réformes et gouvernance : les priorités du second semestre

Lors d’une conférence bilan du deuxième trimestre 2026 le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, a souligné la nécessité de poursuivre efficacement la mise en œuvre des grandes orientations du Parti, de lever les obstacles institutionnels et de promouvoir une croissance économique à deux chiffres, tout en renforçant la protection sociale, la défense, la sécurité et la construction d’un Parti solide.

Prélèvement d’échantillons biologiques d’ADN auprès des proches des martyrs à Lao Cai, lors de la campagne intensive du 13 au 17 juillet 2026, au service de l’identification des restes des martyrs. Photo: VNA

À Lao Cai, l’espoir de rendre leur identité aux martyrs après plus d’un demi-siècle d’attente

Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits » visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs, la province de Lao Cai a achevé le prélèvement d’échantillons biologiques sur les tombes et lancé une opération de collecte d’ADN auprès de plus de 3.400 proches de martyrs encore sans identité connue. Chaque échantillon représente un nouvel espoir pour les familles qui attendent depuis des décennies de retrouver leurs proches tombés pour la Patrie.

Des échantillons biologiques prélevés sur des tombes de martyrs au cimetière de Pho An, dans le quartier de Tra Cau (province de Quang Ngai). Photo : VNA

À Quang Ngai, la quête de l'identité des martyrs se poursuit

La province de Quang Ngai compte actuellement 127 cimetières de martyrs regroupant 37.689 tombes, dont 15.771 sans aucune information d'identification. Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits », la province prévoit de prélever des échantillons biologiques sur 13.650 tombes et d'achever cette mission en octobre 2026.

Des fidèles participent à une cérémonie religieuse au Saint-Siège caodaïste de Tây Ninh. Photo : VNA

Le Vietnam garantit la liberté de religion à l’ère du numérique

À l’ère de la transformation numérique, le Vietnam poursuit le perfectionnement de son cadre juridique afin de garantir l’exercice de la liberté de croyance et de religion dans le cyberespace. L’adoption de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les croyances et les religions, qui encadre pour la première fois les activités religieuses en ligne, traduit la volonté du pays de concilier protection des droits fondamentaux, innovation technologique et efficacité de la gestion publique.

Les délégués lors d'une cérémonie de lever du drapeau sur la Tour du drapeau de Lung Cu dans la commune de Lung Cu, province de Tuyên Quang, le 13 juillet. Photo: VNA

L’itinéraire «J’aime ma Patrie» atteint la Tour du Drapeau de Lung Cu

Cette année, le voyage a débuté à Nghê An le 16 mai pour célébrer l’anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh, avant de se poursuivre à travers Huê, Tuyên Quang et la Tour du drapeau de Lung Cu, Diên Biên, Khanh Hoa, Cà Mau et Hô Chi Minh-Ville, pour s’achever à Hanoi en octobre.

Cérémonie marquant le 10ᵉ anniversaire de la création de la Société Canada-Vietnam (Canada-Vietnam Society – CVS), organisée le 12 juillet à Ottawa. Photo: VNA

La Société Canada-Vietnam, un pont entre les deux peuples

À l’occasion de son 10e anniversaire, la Société Canada-Vietnam (CVS) réaffirme son rôle de passerelle entre les communautés vietnamienne et canadienne, en favorisant les échanges culturels, éducatifs et économiques, ainsi que les liens d’amitié entre les deux pays.

Le canal Nhieu Lôc - Thi Nghe traverse les quartiers de Nhieu Lôc, Phu Nhuân et Xuân Hoa. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère la reconquête de ses canaux et le relogement de 41 500 foyers

Hô Chi Minh-Ville accélère son programme de réhabilitation des rivières et canaux afin d'améliorer l'environnement, de réduire les risques d'inondation et de créer de nouveaux espaces urbains. Parmi les projets phares figure la rénovation de la rive nord du canal Dôi, destinée à restaurer les surfaces en eau et à soutenir un développement plus durable.