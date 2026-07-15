Société

Trois responsables de la Maison d'édition de l'Association des écrivains du Vietnam inculpés

L'Agence de sécurité chargée des enquêtes de la Police de Hanoï a engagé des poursuites et ordonné le placement en détention provisoire de trois responsables de la Maison d'Édition de l'Association des écrivains du Vietnam, soupçonnés d'avoir participé à la publication d'un ouvrage dont le contenu est considéré comme portant atteinte à l'État vietnamien.

L'inculpée Nguyen Thuy Hang. Photo : VNA
L'inculpée Nguyen Thuy Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'Agence de sécurité chargée des enquêtes de la Police de Hanoï a annoncé, le 15 juillet, avoir décidé d'engager des poursuites et d'ordonner le placement en détention provisoire de trois responsables de la Maison d'édition de l'Association des écrivains du Vietnam.

Ces décisions ont été prises dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire pénale visant Nguyên Thành Nam, poursuivi pour des faits relevant de l'infraction consistant à « fabriquer, détenir, diffuser ou propager des informations, documents ou objets destinés à s'opposer à l'État de la République socialiste du Vietnam ».

Les trois personnes mises en cause sont Nguyên Thuy Hang (née en 1976), directrice de la Maison d'édition de l'Association des écrivains du Vietnam ; Dao Ba Doan (né en 1971), rédacteur en chef ; et Nguyên Van Yên (né en 1962), chef du comité éditorial.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois mis en cause auraient participé à l'édition, à la révision, à la publication et à la promotion de l'ouvrage intitulé "Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng" (Conversations avec Thanh – Un nouveau récit sur la lumière). Les enquêteurs estiment que le contenu de ce livre déforme l'histoire des révolutions ainsi que les orientations et politiques du Parti et de l'État, et porte atteinte à la réputation du Président Hô Chi Minh, du général Võ Nguyên Giáp et de plusieurs autres dirigeants du Parti et de l'État.

L'Agence de sécurité chargée des enquêtes de la Police de Hanoï considère que les actes reprochés aux trois personnes présentent des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 117 du Code pénal, relative à la fabrication, la détention, la diffusion ou la propagande d'informations, de documents ou d'objets destinés à s'opposer à l'État de la République socialiste du Vietnam.

Les décisions d'engager des poursuites et de placement en détention provisoire ont été approuvées par le Parquet populaire de Hanoï, conformément aux dispositions de la loi.

L'enquête se poursuit afin de traiter l'affaire conformément à la législation en vigueur. - VNA

source
#Trois responsables #Maison d'édition #Association des écrivains du Vietnam #inculpés #Nguyên Thành Nam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Visite guidée du système du Centre d'innovation Industrie 4.0 de l'Université internationale Miên Dông. Photo : VNA

Les compétences numériques et en IA obligatoires pour les diplômés universitaires

Conformément à la circulaire n° 54/2026/TT-BGDDT relative aux programmes d’enseignement supérieur, les résultats d’apprentissage doivent être définis comme des compétences mesurables et évaluables, fournissant la base de la conception des programmes, de l’enseignement, de l’évaluation, de l’amélioration de la qualité, de la reconnaissance des crédits et de la délivrance des diplômes.

Voilier transportant des touristes au large de l'île de Phu Quôc, dans la province de An Giang. Photo : VNA

Phu Quôc renforce l’ordre et la sécurité du trafic sur ses voies navigables intérieures

Les exploitants de ports et de terminaux fluviaux doivent effectuer des inspections, des travaux d’entretien et des réparations réguliers afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des installations. Ils sont également tenus de collaborer avec les autorités compétentes et l’Administration des voies navigables intérieures pour vérifier que les navires opérant dans les ports et terminaux respectent toutes les normes de sécurité.

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Croissance, réformes et gouvernance : les priorités du second semestre

Lors d’une conférence bilan du deuxième trimestre 2026 le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, a souligné la nécessité de poursuivre efficacement la mise en œuvre des grandes orientations du Parti, de lever les obstacles institutionnels et de promouvoir une croissance économique à deux chiffres, tout en renforçant la protection sociale, la défense, la sécurité et la construction d’un Parti solide.

Prélèvement d’échantillons biologiques d’ADN auprès des proches des martyrs à Lao Cai, lors de la campagne intensive du 13 au 17 juillet 2026, au service de l’identification des restes des martyrs. Photo: VNA

À Lao Cai, l’espoir de rendre leur identité aux martyrs après plus d’un demi-siècle d’attente

Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits » visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs, la province de Lao Cai a achevé le prélèvement d’échantillons biologiques sur les tombes et lancé une opération de collecte d’ADN auprès de plus de 3.400 proches de martyrs encore sans identité connue. Chaque échantillon représente un nouvel espoir pour les familles qui attendent depuis des décennies de retrouver leurs proches tombés pour la Patrie.

Des échantillons biologiques prélevés sur des tombes de martyrs au cimetière de Pho An, dans le quartier de Tra Cau (province de Quang Ngai). Photo : VNA

À Quang Ngai, la quête de l'identité des martyrs se poursuit

La province de Quang Ngai compte actuellement 127 cimetières de martyrs regroupant 37.689 tombes, dont 15.771 sans aucune information d'identification. Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits », la province prévoit de prélever des échantillons biologiques sur 13.650 tombes et d'achever cette mission en octobre 2026.

Des fidèles participent à une cérémonie religieuse au Saint-Siège caodaïste de Tây Ninh. Photo : VNA

Le Vietnam garantit la liberté de religion à l’ère du numérique

À l’ère de la transformation numérique, le Vietnam poursuit le perfectionnement de son cadre juridique afin de garantir l’exercice de la liberté de croyance et de religion dans le cyberespace. L’adoption de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les croyances et les religions, qui encadre pour la première fois les activités religieuses en ligne, traduit la volonté du pays de concilier protection des droits fondamentaux, innovation technologique et efficacité de la gestion publique.

Les délégués lors d'une cérémonie de lever du drapeau sur la Tour du drapeau de Lung Cu dans la commune de Lung Cu, province de Tuyên Quang, le 13 juillet. Photo: VNA

L’itinéraire «J’aime ma Patrie» atteint la Tour du Drapeau de Lung Cu

Cette année, le voyage a débuté à Nghê An le 16 mai pour célébrer l’anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh, avant de se poursuivre à travers Huê, Tuyên Quang et la Tour du drapeau de Lung Cu, Diên Biên, Khanh Hoa, Cà Mau et Hô Chi Minh-Ville, pour s’achever à Hanoi en octobre.