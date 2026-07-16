Société

Accident de vedette à Phu Quoc : l'état du dernier survivant continue de s'améliorer

Le dernier blessé de l'accident de vedette survenu le 11 juillet à Phu Quoc, un touriste indien de 54 ans, montre des signes encourageants de rétablissement après plusieurs jours de soins intensifs à l'hôpital Cho Ray de Hô Chi Minh-Ville.

Le personnel médical de l'hôpital Cho Ray prend en charge le blessé. Photo : VNA
Le personnel médical de l'hôpital Cho Ray prend en charge le blessé. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon l'hôpital Cho Ray de Hô Chi Minh-Ville, après trois jours de traitement spécialisé, l'état de santé du patient continue de s'améliorer. Le patient est conscient, peut communiquer, bien que lentement, et son hémorragie cérébrale est désormais maîtrisée.

À son admission, il souffrait d'une atteinte pulmonaire due à l'inhalation d'eau de mer et avait dû être placé sous assistance respiratoire. Son état respiratoire s'est depuis amélioré : il respire désormais de manière autonome, tout en bénéficiant d'un apport en oxygène. Sur le plan cardiovasculaire, sa tension artérielle s'est stabilisée après une revascularisation coronarienne et la pose d'un stimulateur cardiaque. Les médecins poursuivent les soins intensifs afin de stabiliser l'ensemble de ses fonctions vitales et espèrent une bonne récupération.

L’accident s’est produit vers 13 h le 11 juillet lorsqu’une vedette transportant 32 touristes, trois membres d’équipage et un guide touristique a chaviré sous l’effet d’une météo agitée à environ 400 mètres de la côte, alors qu’il effectuait la liaison entre l’île de Hon May Rut Ngoai et le port de An Thoi, faisant 15 victimes parmi les touristes.

À ce jour, 31 des 32 touristes indiens impliqués dans l'accident, dont les dépouilles des 15 victimes décédées, ont été rapatriés en Inde. Le patient hospitalisé à Cho Ray est le seul ressortissant indien encore au Vietnam. Son état, marqué notamment par une détresse respiratoire sévère liée à la noyade, un choc, de multiples traumatismes, une hémorragie cérébrale, un diabète préexistant et un infarctus aigu du myocarde provoqué par une occlusion coronarienne, avait nécessité son transfert depuis l'hôpital Sun World Phu Quoc pour une prise en charge spécialisée.

Les circonstances de l'accident font toujours l'objet d'une enquête des autorités compétentes. -VNA

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