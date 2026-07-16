Hanoï (VNA) - Le 16 juillet à Hanoï, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a reçu le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien, Moctar Al Housseynou Lam, qui effectue sa première visite officielle au Vietnam.

Le Hoai Trung a félicité la Mauritanie pour les résultats obtenus ces dernières années, notamment dans la diversification de son économie, l'amélioration des conditions de vie de la population ainsi que pour la réussite de sa présidence de l'Union africaine (UA) durant le mandat 2024-2025.

Réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié traditionnelles avec les pays africains, dont la Mauritanie, il a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et de mettre en place un mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que le Vietnam dispose d'experts qualifiés dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. Les entreprises vietnamiennes possèdent également une solide expérience dans les secteurs de l'exploitation minière, des télécommunications et des hydrocarbures en Afrique, autant d'atouts susceptibles de favoriser le développement de la coopération bilatérale.

Moctar Al Housseynou Lam s'est déclaré heureux d'effectuer sa première visite au Vietnam. Il a remis un message du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, et l'a remercié, ainsi que le ministre Le Hoai Trung, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Saluant les réalisations socio-économiques du Vietnam et la coopération entre les deux pays au sein des forums multilatéraux, le ministre mauritanien a réaffirmé l'importance que son pays accorde à ses relations avec le Vietnam. Il s'est dit convaincu que cette visite ouvrira une nouvelle étape dans le développement des relations bilatérales.

Souscrivant aux propositions formulées par Le Hoai Trung, Moctar Al Housseynou Lam a indiqué qu'il informerait les ministères et organismes concernés, en particulier le ministère mauritanien des Affaires étrangères, afin de renforcer la coordination avec la partie vietnamienne en vue d'obtenir des résultats concrets.

Soulignant que les deux pays disposent d'un long littoral, il a également proposé de développer une coopération dans le domaine de l'aquaculture durable.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre leur étroite coordination au sein des forums multilatéraux, notamment de la Francophonie, et de renforcer la coopération concrète avec les organisations régionales telles que l'ASEAN et l'Union africaine, au bénéfice des peuples des deux pays ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans leurs régions respectives et dans le monde. -VNA