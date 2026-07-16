Politique

Campagne des ‘’500 jours et nuits’’: redonner un nom à ceux qui sont tombés pour la Patrie

Grâce aux avancées scientifiques et à la campagne des « 500 jours et nuits », le Vietnam redouble d'efforts pour retrouver, rapatrier et identifier les martyrs encore inconnus. Au-delà d'une mission technique, cette démarche traduit la volonté du pays de rendre leur nom aux disparus, d'apaiser la douleur des familles et de perpétuer la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Les forces compétentes procèdent au prélèvement d'échantillons ADN au cimetière des martyrs de la commune de Y Yên, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA
Les forces compétentes procèdent au prélèvement d'échantillons ADN au cimetière des martyrs de la commune de Y Yên, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA


Ninh Binh (VNA) – Si la guerre appartient désormais au passé, la quête des soldats morts pour la Patrie dont les dépouilles n'ont pas encore été retrouvées ou identifiées demeure une priorité pour les autorités vietnamiennes. Pour des dizaines de milliers de familles, retrouver le lieu de repos de leurs proches représente bien plus qu'une recherche : c'est l'espoir de refermer une longue attente et de leur rendre l'hommage qu'ils méritent.

La campagne des ''500 jours et nuits'' pour intensifier la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des martyrs dont l'identité demeure inconnue », actuellement déployée dans l'ensemble du pays, marque une nouvelle étape dans cet effort. En s'appuyant notamment sur les analyses ADN, elle ouvre de nouvelles perspectives pour identifier les soldats tombés au combat et permettre à leurs familles de connaître enfin leur lieu de sépulture.

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Les forces compétentes procèdent au prélèvement d'échantillons sur les restes des martyrs en vue de leur identification au cimetière des martyrs de la commune de Y Yên, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA

L'attente des familles

Pour les proches des martyrs, chaque information retrouvée, chaque échantillon biologique prélevé nourrit l'espoir de retrouver un parent disparu depuis plusieurs décennies.

C'est le cas de la famille de Nguyen Xuan Tuan, originaire de la commune de Y Yên, dans la province de Ninh Binh. Tombé au combat en 1973 sur le front du Sud, son lieu de repos demeure inconnu plus d'un demi-siècle après sa disparition. Malgré de nombreuses démarches entreprises auprès d'anciens combattants, de différentes localités et de plusieurs cimetières militaires, sa famille n'a jamais pu confirmer avec certitude l'emplacement de sa tombe.

Le lancement de la campagne des ''500 jours et nuits'' a ravivé l'espoir. Les proches du martyr ont fourni les informations dont ils disposaient et accepté de se soumettre à des prélèvements ADN destinés aux analyses comparatives.

Selon Nguyen Huy Ton, frère cadet du martyr, la famille espère qu'à travers les progrès scientifiques, il sera enfin possible d'identifier les restes de son frère et de le ramener dans sa terre natale. Malgré les années écoulées, le souvenir de celui qui s'est sacrifié pour la Patrie reste intact.

Les anciens combattants partagent cette même détermination. Nombre d'entre eux poursuivent inlassablement leurs recherches afin de retrouver les compagnons d'armes qui ne sont jamais revenus du champ de bataille.

Pour Bui Si Hai, président de l'Association des anciens combattants du hameau de Thanh Lich, dans la commune de Y Yên, chaque échantillon ADN représente une nouvelle chance de restituer un nom à un soldat inconnu. Au-delà d'une mission de recherche, il s'agit d'un devoir moral envers les camarades tombés au combat et leurs familles.

Un devoir de mémoire pleinement assumé

Dans le cadre de cette campagne, la province de Ninh Binh accélère les prélèvements biologiques sur les dépouilles des martyrs dont l'identité n'a pas encore été établie, afin de permettre leur identification par analyses génétiques.

La commune de Y Yên compte à elle seule sept cimetières de martyrs regroupant 1.077 tombes, dont 145 demeurent anonymes. Dès le lancement de l'opération, les autorités locales ont mobilisé les services compétents pour vérifier les dossiers, préparer les équipements nécessaires et organiser les prélèvements dans le respect des procédures techniques.

Au cimetière des martyrs de l'ancien bourg de Lâm, les équipes spécialisées ont ainsi procédé au prélèvement d'échantillons sur cinq tombes non identifiées. Toutes les opérations, depuis l'ouverture des sépultures jusqu'à la conservation des échantillons et à l'établissement des dossiers, sont réalisées conformément aux normes scientifiques et dans le respect dû aux martyrs.

Selon le lieutenant-colonel Dam Ngoc Quang, commandant du Commandement militaire de la commune de Y Yên, les échantillons seront ensuite transférés aux organismes spécialisés, tandis que les informations relatives aux dépouilles feront l'objet d'une numérisation afin de faciliter leur gestion, leur comparaison et leur identification.

Les autorités locales se sont fixé pour objectif d'achever, d'ici au 25 juillet, le prélèvement des échantillons des 145 tombes dont l'identité reste inconnue sur le territoire de la commune.

Pour les responsables locaux, cette mission dépasse largement le cadre technique. Elle revêt une profonde portée politique, historique et humaine, illustrant la reconnaissance des générations d'aujourd'hui envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la réunification du pays.

Selon le Comité directeur 515 de la province de Ninh Binh, 19.465 martyrs tombés au cours des différentes guerres n'ont toujours pas été retrouvés ni transférés dans les cimetières militaires de la province. Ce chiffre témoigne de l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir et souligne la nécessité de poursuivre les recherches en s'appuyant sur les avancées scientifiques, notamment les analyses ADN.

Au-delà de la recherche et de l'identification des dépouilles, la campagne des « 500 jours et nuits » contribue à apaiser la douleur des familles qui attendent depuis parfois plusieurs décennies de connaître le destin de leurs proches. Chaque identité retrouvée, chaque soldat rendu à sa famille et à sa terre natale constitue un hommage concret à ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la Patrie.

Grâce à la mobilisation des autorités, de l'armée, des collectivités locales, des anciens combattants et de la population, le Vietnam poursuit ainsi son engagement à retrouver et à identifier les martyrs encore inconnus. Une démarche qui témoigne de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation et des valeurs humanistes profondément ancrées dans la société. -VNA

source
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Mémoire des martyrs

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