Le vice-Premier ministre Phan Van Giang reçoit le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien

Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu le 16 juillet à Hanoï le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien, Moctar Al Housseynou Lam, en visite officielle au Vietnam pour la première fois.

Se félicitant des entretiens tenus plus tôt dans la journée entre Moctar Al Housseynou Lam et le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, Phan Van Giang a exprimé le souhait que cette visite contribue à approfondir les relations bilatérales.

Concernant les relations avec l'Afrique, il a également exprimé le souhait que la Mauritanie serve de passerelle entre le Vietnam et l'Union africaine (UA). Il a appelé à intensifier les échanges de délégations, notamment de haut niveau, à envisager la mise en place d'un mécanisme de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et à poursuivre le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Sur le plan économique, il a estimé que les deux pays devaient promouvoir davantage les échanges commerciaux, les investissements et l'ouverture de leurs marchés, tout en concrétisant leur potentiel de coopération dans les secteurs de la pêche et de l'énergie, compte tenu de leurs atouts maritimes.

Il a également présenté les efforts déployés par le Vietnam pour moderniser et numériser le fonctionnement de son gouvernement, afin d'en améliorer l'efficacité, réaffirmant sa volonté de partager cette expérience avec la Mauritanie.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (droite) reçoit le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien, Moctar Al Housseynou Lam. Photo: baochinhphu

De son côté, Moctar Al Housseynou Lam s'est déclaré ravi d'effectuer sa première visite au Vietnam, saluant un pays qu'il a qualifié de modèle de développement socio-économique et d'acteur responsable de la communauté internationale.

Remerciant le vice-Premier ministre pour ses propositions, il a indiqué qu'il les transmettrait au président mauritanien afin d'y apporter une réponse dans les meilleurs délais. -VNA