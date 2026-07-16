Les Douanes ordonnent d’accélérer le dédouanement des exportations de produits agricoles

Hanoï (VNA) - Les Douanes du Vietnam ont adressé, le 16 juillet, une circulaire à leurs antennes régionales leur demandant de déployer des mesures visant à faciliter le dédouanement des produits agricoles destinés à l’exportation, en particulier du durian, aux postes-frontières, afin d’apporter un soutien rapide aux entreprises et de limiter les risques de congestion.

Les services douaniers régionaux sont notamment appelés à accorder la priorité au dédouanement, dans la journée, des exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques, y compris en dehors des heures normales de travail. Ils devront mobiliser les effectifs nécessaires pour assurer les formalités douanières et le contrôle des marchandises en soirée, les week-ends et les jours fériés.

Les Douanes du Vietnam leur demandent également de résoudre sans délai les difficultés rencontrées lors des procédures d’exportation. Les dossiers dépassant leur compétence devront être signalés rapidement aux autorités centrales afin d’obtenir des instructions.

Par ailleurs, les antennes régionales devront coopérer avec les exploitants d'entrepôts et de zones de stockage dans les secteurs frontaliers afin de mettre à la disposition des entreprises des espaces adaptés et de faciliter la conservation ainsi que le tri des marchandises pendant leur attente avant l'exportation, de manière à préserver la qualité des produits agricoles, forestiers et aquatiques.

Les services douaniers sont aussi chargés de suivre régulièrement la situation des exportations de ces produits dans leur zone de compétence, de fournir en temps utile des informations et des recommandations aux entreprises exportatrices, ainsi que de coordonner leurs actions avec les autorités locales pour fluidifier la circulation des véhicules aux postes-frontières et éviter les embouteillages susceptibles de ralentir les opérations de dédouanement.

La circulaire prévoit en outre un renforcement des échanges avec les services des douanes chinois aux postes-frontières afin de résoudre rapidement les difficultés rencontrées par les deux parties. Les entreprises vietnamiennes devront être informées sans délai de toute évolution des politiques de gestion ou des procédures d’inspection appliquées par les autorités douanières chinoises, afin qu’elles puissent s’y conformer.

Pour les cargaisons ayant déjà quitté le territoire vietnamien mais refusées à l’importation par la Chine, les services douaniers sont invités à accorder la priorité au traitement des formalités de réimportation lorsque les entreprises en font la demande.

Enfin, les Douanes ont rappelé l’interdiction stricte de tout comportement susceptible de créer des obstacles, des tracasseries administratives ou des retards injustifiés dans le dédouanement des marchandises, susceptibles d’entraîner des coûts supplémentaires et des préjudices pour les entreprises. -VNA

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