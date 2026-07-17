Économie

Hyundai Thanh Cong rappelle plus de 13.000 Tucson au Vietnam

Hyundai Thanh Cong Vietnam rappelle plus de 13.000 Hyundai Tucson commercialisés au Vietnam afin de mettre à jour le logiciel du système d’assistance au freinage d’urgence FCA.

Hyundai Tucson. Photo: Hyundai
Hyundai Tucson. Photo: Hyundai

Hanoï (VNA) – Hyundai Thanh Cong Vietnam (HTV) rappelle plus de 13.000 Hyundai Tucson commercialisés sur le marché vietnamien afin de contrôler et de mettre à jour le logiciel du système d'assistance au freinage d'urgence (FCA), selon la Commission nationale de la concurrence, relevant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

Ce rappel concerne les Hyundai Tucson fabriqués entre le 27 septembre 2024 et le 2 juin 2026 et distribués par HTV.

Le programme de rappel est mis en œuvre dans le réseau national de concessionnaires agréés Hyundai Thanh Cong, grâce à la coordination entre Hyundai Thanh Cong Vietnam Auto Manufacturing Corporation, chargée de l'évaluation technique, de l'identification des causes et de la mise en œuvre des mesures correctives, et Hyundai Thanh Cong Vietnam Auto Joint Venture JSC, chargée du rappel, de la notification des clients et de l'organisation des opérations au sein du réseau de concessionnaires. Les propriétaires des véhicules concernés seront informés par téléphone, SMS, courriel (le cas échéant), via le site Internet officiel de l'entreprise et son réseau national de concessionnaires agréés. L'inspection et la mise à jour du logiciel sont effectuées gratuitement auprès des concessionnaires agréés Hyundai Thanh Cong.

Le programme de rappel a débuté le 29 juin. Chaque véhicule nécessitera environ 20 minutes pour l'inspection et la mise à jour du logiciel.

Hyundai Thanh Cong précise que le système FCA est conçu pour détecter les véhicules qui précèdent, ainsi que les motos, les piétons et les cyclistes, afin d'émettre des alertes et d'assister le freinage lorsque cela est nécessaire. Toutefois, dans certaines conditions de circulation, le système peut déclencher des alertes visuelles et sonores ou intervenir plus tôt que prévu, ce qui peut surprendre le conducteur et les autres usagers de la route.

L'entreprise souligne que cette mise à jour concerne uniquement les paramètres de fonctionnement du système et n'affecte pas ses fonctions essentielles de sécurité. Elle précise également qu'aucun accident, aucune blessure ni aucun dommage liés à ce problème n'ont été signalés à ce jour. Malgré cela, Hyundai Thanh Cong poursuit gratuitement la mise à jour du logiciel des véhicules concernés et a mis en place une ligne d'assistance téléphonique à l'intention de ses clients au 1900561212.

La Commission nationale de la concurrence indique qu'elle continuera de suivre le déroulement du rappel dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs. Elle appelle également les médias à relayer cette information afin que les propriétaires des véhicules concernés puissent prendre les mesures nécessaires. -VNA

#Hyundai Tucson
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