Hanoï–Hô Chi Minh-Ville, une des routes aériennes intérieures les plus fréquentées de la planète

Hanoï (VNA) - La liaison aérienne Hanoï–Hô Chi Minh-Ville figure parmi les quatre lignes intérieures les plus fréquentées au monde en 2025, selon des données publiées le 16 juillet par l'Association du transport aérien international (IATA).

D'après l'IATA, les quatre liaisons domestiques les plus fréquentées au monde en 2025 sont Jeju–Séoul (République de Corée), avec 13,3 millions de passagers, Sapporo–Tokyo et Fukuoka–Tokyo (Japon), avec respectivement 9,6 millions et 9,5 millions de voyageurs, ainsi que Hanoï–Hô Chi Minh-Ville (Vietnam), qui a enregistré 8,9 millions de passagers.

À titre de comparaison, la liaison intérieure la plus fréquentée des États-Unis, New York–Los Angeles, n'a enregistré que 2,2 millions de passagers en 2025, tandis qu'en Europe, la liaison Barcelone–Palma de Majorque en a comptabilisé 2,1 millions.

Les données de l'IATA montrent également que les États-Unis sont restés le premier marché mondial du transport aérien de passagers en 2025. Toutefois, ce marché a enregistré la croissance la plus faible parmi les dix premiers marchés mondiaux. Selon l'IATA, un total de 890,1 millions de passagers ont embarqué ou débarqué dans les aéroports américains en 2025, soit une hausse limitée à 1,6 % par rapport à 2024.

En revanche, la Chine, deuxième marché mondial du transport aérien de passagers, a enregistré une croissance soutenue de 4,8 %, avec 776,1 millions de passagers. Selon plusieurs projections, le pays pourrait devenir le premier marché mondial du transport aérien de passagers au cours des années 2030. À titre d'exemple, le constructeur aéronautique Airbus estime que, d'ici à 2045, le marché intérieur chinois sera environ un tiers plus important que celui des États-Unis.

Selon les calculs de l'IATA, le Royaume-Uni occupait en 2025 la troisième place parmi les plus grands marchés mondiaux du transport aérien de passagers, avec 269,7 millions de passagers au départ ou à l'arrivée. Il était suivi par l'Espagne, avec 252,7 millions de passagers, puis par le Japon, avec 223,5 millions.

Concernant les types d'appareils, le Boeing 737 est resté l'avion le plus exploité au monde en 2025, avec 10,8 millions de vols, selon l'IATA. Il est suivi par l'Airbus A320, avec 8,7 millions de vols, et l'Airbus A321, avec 4,2 millions de vols.-VNA