Développer le marché des actifs tokenisés de manière sûre et encadrée

Hanoï (VNA) – Le Vietnam n'entend pas développer le marché des actifs tokenisés à tout prix, mais privilégie une approche sûre et encadrée, fondée sur un cadre juridique solide, un renforcement des capacités de gestion et la mise en place d'infrastructures adaptées afin de saisir les opportunités offertes par les flux mondiaux de capitaux numériques.
Tel est le message mis en avant par Bùi Hoàng Hải, vice-président de la Commission d'État des valeurs mobilières (SSC), lors de l'ouverture, le 18 juillet à Hanoï, du premier Vietnam RWA Summit 2026, consacré à la tokenisation des actifs réels (Real World Assets - RWA).
Placée sous le thème « La tokenisation des actifs réels : des solutions pour saisir les opportunités d'un marché de plusieurs milliards de dollars », cette conférence est organisée par l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA), en coopération avec l'Association nationale de cybersécurité (NCA) et l'Association vietnamienne de l'immobilier (VNREA), sous le patronage scientifique de la Commission d'État des valeurs mobilières.
L'événement vise à instaurer une plateforme de dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs du marché, à renforcer les liens au sein de l'écosystème, à accélérer l'élaboration du cadre juridique, à attirer les investissements internationaux et à faire progressivement du Vietnam un pôle régional de la tokenisation des actifs réels pour la période 2026-2030.
Selon Bui Hoàng Hai, cette conférence intervient alors que le Vietnam poursuit la mise en place de son cadre réglementaire relatif aux actifs numériques. Après l'adoption par l'Assemblée nationale de la Loi sur l'industrie des technologies numériques, qui reconnaît pour la première fois le statut juridique des actifs numériques, le gouvernement a promulgué la Résolution n° 05/2025/NQ-CP autorisant à titre expérimental le développement d'un marché des actifs tokenisés selon les principes de prudence, de contrôle et de mise en œuvre progressive, plaçant ainsi ces actifs dans le champ de la régulation publique.
Le responsable a souligné que la blockchain, les contrats intelligents et les plateformes numériques de transaction transforment profondément les marchés financiers mondiaux. Dans cette dynamique, la tokenisation des actifs réels s'impose comme une tendance majeure permettant de relier les actifs physiques au monde numérique, d'améliorer la transparence, d'élargir l'accès au financement et de mobiliser de nouvelles ressources pour l'économie. Face aux besoins croissants de capitaux destinés aux infrastructures, à la production, à l'innovation et à la transformation numérique, cette technologie représente, selon lui, une perspective prometteuse pour le Vietnam, qui devra toutefois être développée avec prudence et dans une vision de long terme.
Le vice-président de la Commission d'État des valeurs mobilières a rappelé que la technologie ne modifie pas la nature économique ou juridique d'un actif. La valeur d'un produit RWA doit avant tout reposer sur un actif réel, des droits de propriété légitimes, des flux financiers vérifiables et des responsabilités clairement définies pour l'ensemble des parties concernées.
Afin d'orienter le développement du marché, la Commission d'État des valeurs mobilières a défini quatre grandes priorités.
La première consiste à trouver un équilibre entre innovation et maîtrise des risques, en mettant en place des mécanismes permettant d'expérimenter de nouveaux modèles dans un cadre contrôlé, tout en préservant l'intégrité du marché et la stabilité du système financier.
La deuxième vise à poursuivre le perfectionnement du cadre juridique applicable à la tokenisation des actifs réels, notamment en clarifiant la classification des produits, les droits et obligations des parties ainsi que les mécanismes de supervision correspondants.
La troisième priorité porte sur le renforcement de la protection des investisseurs grâce à une meilleure transparence, à une information plus complète et à un dispositif plus efficace de gestion des risques et de surveillance du marché. Selon Bùi Hoàng Hải, un marché ne peut se développer durablement que si les investisseurs disposent d'informations fiables leur permettant d'évaluer pleinement leurs droits comme les risques encourus.
Enfin, la quatrième orientation consiste à renforcer la coordination entre les autorités publiques, notamment avec la Banque d'État du Vietnam, le ministère de la Sécurité publique et les autres ministères concernés, tout en maintenant un dialogue régulier avec les entreprises et les investisseurs, dans l'esprit d'un « État facilitateur, entreprises bâtisseuses ».
Lors de la conférence, le colonel Nguyễn Hồng Quân, directeur adjoint du Département de cybersécurité et de lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (A05) du ministère de la Sécurité publique, a estimé que la blockchain, les actifs numériques et les actifs tokenisés ouvraient de nouvelles perspectives pour l'économie, mais posaient également des défis importants en matière de gouvernance, de cybersécurité, de sécurité des données et de lutte contre la cybercriminalité.
Selon lui, dans un environnement où les données, les actifs, les identités et les transactions sont de plus en plus numérisés, la cybersécurité ne constitue plus seulement une question technique, mais un élément essentiel de la sécurité économique, de la protection des données, des droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises, ainsi que du maintien de l'ordre public.
Le représentant du ministère de la Sécurité publique a plaidé pour un développement de la blockchain et des actifs numériques conciliant innovation et respect de la loi. Il a notamment recommandé que les plateformes blockchain et les actifs tokenisés soient conçus selon le principe de la « sécurité dès la conception », garantissant dès leur développement la protection des données, l'authentification des utilisateurs, la gestion des risques et la capacité de réponse aux incidents.
Il a également appelé à renforcer la transparence et la responsabilité des acteurs du marché, à passer d'une logique de réaction après les infractions à une approche préventive fondée sur la détection précoce des risques, des fraudes, du blanchiment d'argent et des cyberattaques, ainsi qu'à intensifier la coopération entre les autorités, les entreprises et les organisations concernées afin d'améliorer la supervision du marché et la coopération internationale.
Le colonel Nguyễn Hồng Quân a souligné que la cybersécurité ne constitue pas un frein à l'innovation, mais au contraire une condition indispensable à son développement durable et à la confiance du marché. Selon lui, un écosystème d'actifs numériques ne pourra se développer sur le long terme que s'il repose sur des technologies sûres, des données protégées, des transactions transparentes, des responsabilités clairement établies et une protection effective des droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises.
Organisé les 18 et 19 juillet, le Vietnam RWA Summit 2026 réunit des responsables publics, des experts et des entreprises autour des perspectives de la tokenisation des actifs réels, des cadres réglementaires, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la cybersécurité, de la protection des investisseurs et des modèles de partenariat public-privé destinés à favoriser le développement d'un marché des actifs numériques transparent, sûr et durable. - VNA
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