Économie

ADB : le Vietnam doit passer d’une croissance quantitative à une croissance qualitative

L’économie vietnamienne a enregistré une croissance du PIB de 8,18 % au premier semestre 2026. Selon les experts de l’ADB, le pays doit désormais privilégier un modèle de croissance fondé sur la productivité et l’efficacité afin de soutenir durablement cette dynamique.

Des ouvrières assemblent des composants électroniques sur la chaîne de production de Bao Sen Co., Ltd. (Bac Giang). Photo : VNA
Des ouvrières assemblent des composants électroniques sur la chaîne de production de Bao Sen Co., Ltd. (Bac Giang). Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Selon les dernières données de l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, l’économie vietnamienne a maintenu une forte dynamique de croissance au premier semestre 2026, avec un PIB en hausse de 8,18 %, et de 8,39 % au deuxième trimestre.

Le directeur national de la Banque asiatique de développement (ADB) au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a estimé que ces résultats étaient très encourageants et reflétaient la résilience de l’économie face aux vents contraires de l’économie mondiale. Selon lui, ces performances dépassent les prévisions précédemment établies par l’ADB.

De son côté, l’économiste en chef de l’ADB au Vietnam, Bui Minh Giap, a souligné que cette croissance avait été soutenue par les secteurs de l’industrie, de la construction, des services, des exportations, des investissements directs étrangers (IDE), des investissements publics ainsi que par la reprise de la demande intérieure.

Malgré ces résultats remarquables, les incertitudes extérieures et les pressions macroéconomiques internes demeurent importantes. Bui Minh Giap a rappelé que, avec un volume d’échanges commerciaux représentant près de 170 % du PIB, le Vietnam est une économie très ouverte. Toute évolution du commerce mondial, des politiques tarifaires ou du ralentissement de la demande sur les principaux marchés d’exportation affecte directement sa croissance.

L’expert a également attiré l’attention sur le fait que les importations progressent actuellement plus rapidement que les exportations, entraînant un déficit commercial significatif au cours des six premiers mois de l’année. Par ailleurs, les pressions inflationnistes restent un facteur nécessitant une surveillance étroite.

Passer d’une croissance quantitative à une croissance qualitative

Face aux incertitudes de l’environnement international et aux défis macroéconomiques internes, Bui Minh Giap estime que le véritable enjeu pour le Vietnam n’est plus d’atteindre une croissance élevée, mais de la maintenir sur le long terme tout en garantissant sa qualité et la stabilité macroéconomique.

Shantanu Chakraborty partage cette analyse. Selon lui, la priorité ne réside plus uniquement dans le rythme de croissance, mais dans sa qualité. L’économie vietnamienne doit évoluer résolument d’un modèle reposant principalement sur le capital, une main-d’œuvre à faible coût et les investissements étrangers vers un modèle fondé sur la productivité, les compétences, l’innovation et le développement du secteur privé national.

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Le directeur national de la Banque asiatique de développement (ADB) au Vietnam, Shantanu Chakraborty. Photo : VNA



Il a précisé qu’il ne s’agissait nullement de réduire le rôle des IDE, qui demeurent essentiels pour la croissance, les exportations, le transfert de technologies et la création d’emplois. L’objectif est plutôt de renforcer les capacités des entreprises vietnamiennes afin qu’elles bénéficient davantage des investissements étrangers et s’intègrent plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Bui Minh Giap a souligné que la qualité de la croissance se mesure également à sa capacité à améliorer concrètement les revenus de la population. Selon lui, les entreprises nationales, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 95 % des entreprises en activité au Vietnam, doivent être mieux intégrées aux chaînes de valeur afin de créer des emplois qualifiés et d’accroître durablement les revenus. C’est à cette condition que la croissance pourra être réellement inclusive et de qualité.

Concernant les investissements directs étrangers, l’économiste de l’ADB estime que le principal défi n’est plus d’attirer davantage de capitaux, mais d’attirer des IDE de haute qualité et d’augmenter la valeur ajoutée conservée au Vietnam. Il considère que l’orientation actuelle du pays est pertinente, mais que la principale difficulté réside désormais dans sa mise en œuvre. Les IDE devraient être évalués non seulement en fonction du volume des capitaux investis, mais aussi de la valeur ajoutée créée localement, du degré de participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de production et de l’efficacité des transferts de technologies.

L’ADB demeure optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam. Dans la mise à jour de juillet 2026 de son rapport Asian Development Outlook (ADO), la banque prévoit que le Vietnam restera l’économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Toutefois, comme l’a rappelé Shantanu Chakraborty, une croissance exceptionnelle sur une seule année constitue un signal très positif, mais c’est la capacité du Vietnam à maintenir durablement une croissance élevée et de qualité qui déterminera sa position économique à long terme.

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