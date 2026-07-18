Renforcer les liens entre les entreprises pour porter le commerce Vietnam-Laos à 10 milliards de dollars

Vientiane (VNA) – Pour porter les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et le Laos à 10 milliards de dollars, les deux pays doivent intensifier les contacts directs entre leurs entreprises, réduire les coûts intermédiaires et optimiser les infrastructures logistiques transfrontalières, a souligné Bui Quang Hung, directeur adjoint de l'Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, lors du Forum d'affaires Vietnam-Laos 2026, organisé le 17 juillet à Vientiane.
Le forum s'est tenu dans le cadre de la Foire commerciale Vietnam-Laos 2026 (VIETLAO EXPO 2026). Organisé conjointement par le Département du développement des marchés étrangers et l'Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, en coopération avec le Département du commerce extérieur du ministère lao de l'Industrie et du Commerce, il avait pour thème : « Connecter les entreprises - Élargir les marchés - Vers un commerce Vietnam-Laos de 10 milliards de dollars ».
L'événement a réuni plus de 120 représentants des administrations, des associations professionnelles et des entreprises des deux pays opérant dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie de transformation, de l'agroalimentaire, des matériaux de construction, de la logistique, de l'énergie, du commerce et des services. Il constitue l'une des principales activités de la VIETLAO EXPO 2026, visant à favoriser les rencontres entre entreprises, la recherche de partenaires, le développement des investissements et la mise en place progressive de chaînes de production et d'approvisionnement communes.
Dans son allocution, Bùi Quang Hung a souligné que les relations d'amitié exceptionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuaient de se renforcer et de se développer dans tous les domaines. La coopération économique, commerciale et en matière d'investissement demeure l'un des piliers essentiels de ce partenariat, jouant un rôle moteur pour le développement durable des deux pays.
Selon lui, pour concrétiser la volonté des hauts dirigeants des deux pays de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars, il est indispensable de renforcer les relations directes entre les entreprises, de réduire les coûts intermédiaires inutiles et d'améliorer les capacités logistiques transfrontalières. Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce poursuivra son accompagnement des entreprises à travers des programmes de promotion commerciale, en présentiel comme sur les plateformes numériques, afin de leur permettre de mieux exploiter les complémentarités entre les deux économies.
Pour sa part, Chattouphonh Nakhavith, directeur adjoint du Département du commerce extérieur du ministère lao de l'Industrie et du Commerce, a salué la coopération étroite entre les autorités des deux pays dans l'organisation régulière d'activités de promotion économique. Il a indiqué que le gouvernement lao poursuivait ses efforts pour améliorer le climat des affaires, notamment par la simplification des procédures administratives, la numérisation du guichet unique national et la mise en place de politiques préférentielles dans les zones économiques spéciales.
Le responsable lao a également encouragé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements directs de qualité au Laos, à développer les partenariats industriels et les transferts de technologies, notamment dans les secteurs de l'agriculture biologique et de l'industrie de transformation, afin de bâtir des chaînes de valeur durables reliant plus étroitement les deux économies.
Les rapports présentés lors du forum montrent que les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont enregistré une croissance stable ces dernières années, grâce à la mise en œuvre efficace de l'Accord commercial bilatéral et de l'Accord sur le commerce frontalier entre les deux pays. Les échanges reposent sur une forte complémentarité. Le Vietnam exporte principalement vers le Laos de l'acier, des véhicules et pièces détachées, des machines et équipements, des produits textiles ainsi que des produits agricoles transformés, tandis que le Laos fournit au Vietnam des matières premières stratégiques telles que le caoutchouc naturel, le bois et les produits dérivés, les minerais ainsi que divers produits agricoles.
Les participants ont toutefois estimé que le volume actuel des échanges restait inférieur au potentiel offert par les relations privilégiées entre les deux pays. Ils ont appelé à accélérer la modernisation des infrastructures de transport, à améliorer les procédures de dédouanement aux postes-frontières internationaux afin de réduire les coûts logistiques, ainsi qu'à développer les mécanismes de règlement en monnaies nationales pour faciliter davantage les activités commerciales et les investissements.
En marge du forum, de nombreuses entreprises vietnamiennes et laotiennes ont engagé des rencontres d'affaires et exploré de nouvelles possibilités de coopération dans plusieurs secteurs. Les participants ont salué l'efficacité de ces activités de mise en relation, qui leur ont permis d'élargir leurs débouchés, d'accéder à de nouveaux réseaux de distribution et de renforcer leurs partenariats.
À l'issue du forum, des dizaines de protocoles d'accord (MoU) et de contrats de principe ont été signés entre entreprises vietnamiennes et laotiennes. Ces résultats concrets ouvrent de nouvelles perspectives de coopération pour les entreprises des deux pays et contribueront à atteindre l'objectif de 4 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2026, avant de franchir, à plus long terme, le cap stratégique des 10 milliards de dollars.- VNA
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