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Chaque année, entre 5 000 et 6 000 ruches sont acheminées vers le Parc national de Xuan Thuy pour l'exploitation du nectar de fleurs de palétuviers. Photo: VNA
Chaque année, entre 5 000 et 6 000 ruches sont acheminées vers le Parc national de Xuan Thuy pour l'exploitation du nectar de fleurs de palétuviers. Photo: VNA
Depuis 2025, de nombreux apiculteurs utilisent des races d’abeilles importées, à haut rendement, adaptées aux régions disposant de ressources florales stables. Photo: VNA
Depuis 2025, de nombreux apiculteurs utilisent des races d’abeilles importées, à haut rendement, adaptées aux régions disposant de ressources florales stables. Photo: VNA
Un apiculteur retire les cadres de la ruche afin de contrôler la qualité du miel. Photo: VNA
Un apiculteur retire les cadres de la ruche afin de contrôler la qualité du miel. Photo: VNA
Contrôle d’une ruche afin d’évaluer la qualité du miel. Photo: VNA
Contrôle d’une ruche afin d’évaluer la qualité du miel. Photo: VNA
Un apiculteur réorganise les cadres à l’intérieur de la ruche afin de garantir une récolte de miel optimale. Photo: VNA
Un apiculteur réorganise les cadres à l’intérieur de la ruche afin de garantir une récolte de miel optimale. Photo: VNA
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Ninh Binh : le miel de palétuvier de Xuân Thuy affirme son identité

Chaque année, lorsque les palétuviers su et vet entrent en floraison dans les mangroves côtières, le Parc national de Xuân Thuy, dans la province de Ninh Binh, accueille des dizaines de milliers de colonies d’abeilles venues butiner leur nectar. Issu exclusivement de ces fleurs sauvages caractéristiques de l’écosystème des mangroves, le miel de palétuvier se distingue par sa grande pureté et ses arômes subtils. Très prisé des consommateurs, il valorise les ressources naturelles locales, renforce la réputation de ce produit emblématique et contribue à améliorer les revenus des apiculteurs ainsi que des habitants de la zone tampon du parc.

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