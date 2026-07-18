Économie

Le Premier ministre appelle à bâtir un tissu entrepreneurial plus solide

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à accélérer l'innovation, la transformation numérique, la réforme institutionnelle et le développement des ressources humaines afin de renforcer la compétitivité des entreprises, de mobiliser toutes les ressources pour la croissance et d'atteindre durablement l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres.

Le Premier ministre lors de la Conférence permanente du gouvernement avec la communauté des entreprises, organisée le 18 juillet à Hanoï sous le thème : « Lever les goulets d'étranglement – Mobiliser les ressources – Stimuler la croissance ». Photo : VNA
Le Premier ministre lors de la Conférence permanente du gouvernement avec la communauté des entreprises, organisée le 18 juillet à Hanoï sous le thème : « Lever les goulets d'étranglement – Mobiliser les ressources – Stimuler la croissance ». Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné la nécessité de promouvoir l'innovation, la transformation numérique, le développement des ressources humaines et la consolidation du tissu entrepreneurial vietnamien, estimant que ces leviers sont essentiels pour créer de nouveaux gains de productivité, une plus forte valeur ajoutée et atteindre durablement un objectif de croissance à deux chiffres.

Il s'est exprimé en ce sens lors de la Conférence permanente du gouvernement avec la communauté des entreprises, organisée le 18 juillet à Hanoï sous le thème : « Lever les goulets d'étranglement – Mobiliser les ressources – Stimuler la croissance ».

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Le Premier ministre Lê Minh Hung. Photo : VNA



En conclusion de la conférence, le chef du gouvernement a indiqué que l'action gouvernementale devait désormais passer de l'identification et de la résolution des difficultés à la mise en place d'un cadre propice au développement, du dialogue à une action résolue et des engagements à des résultats concrets, assortis d'objectifs précis et de délais clairs. Les ministères, les secteurs et les collectivités locales ont été appelés à agir avec « rapidité, détermination, efficacité, sans esquiver ni se renvoyer les responsabilités », afin que les entreprises perçoivent concrètement les changements et contribuent directement à la croissance.

Pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres cette année et dans les années à venir, le Premier ministre a insisté sur la poursuite du perfectionnement du cadre institutionnel et sur une réforme en profondeur des procédures administratives, considérées comme le socle du développement futur. Il a demandé aux ministères et aux administrations de procéder à un examen complet des réglementations relatives à l'investissement, au foncier, à l'aménagement du territoire, à la construction, à l'environnement, aux marchés publics, à la fiscalité, aux douanes et aux contrôles spécialisés, afin d'éliminer rapidement les obstacles relevant de leur compétence, de mettre fin aux dispositions contradictoires ainsi qu'aux interprétations divergentes des textes.

Le chef du gouvernement a également appelé à accélérer la réforme administrative en réduisant les conditions d'investissement et d'affaires, en passant progressivement d'un contrôle préalable à un contrôle a posteriori lorsque les conditions le permettent, tout en renforçant la numérisation et l'interconnexion des bases de données. Les responsables des administrations devront assumer leur responsabilité personnelle en cas de retard dans le traitement des dossiers ou d'apparition de procédures non prévues par la réglementation.

Le déblocage des ressources, notamment en matière de capitaux, de foncier et d'investissement, constitue un autre axe prioritaire. Le ministère des Finances et les organismes concernés sont chargés de poursuivre le développement sain du marché des capitaux et du marché obligataire des entreprises, de finaliser avant la fin juillet le projet global de réforme du marché financier vietnamien et d'accélérer la mise en place des Centres financiers internationaux de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang. Les collectivités locales devront, pour leur part, résoudre définitivement les difficultés liées au foncier et aux procédures d'investissement, ainsi que traiter les projets retardés afin d'éviter tout gaspillage des ressources.

La Banque d'État du Vietnam devra conduire une politique monétaire souple et proactive, maîtriser l'inflation et faciliter davantage l'accès des entreprises, notamment des PME, aux crédits sur la base de projets de production et d'investissement viables.

Le Premier ministre a également demandé de poursuivre la réduction des coûts logistiques, des coûts liés aux contrôles spécialisés et des autres coûts de conformité inutiles afin d'améliorer l'environnement des affaires et de favoriser les activités de production, d'exportation et d'importation. Toute nouvelle politique devra faire l'objet d'une évaluation approfondie de son impact sur les coûts et la compétitivité des entreprises.

Soulignant le rôle déterminant de l'innovation dans la nouvelle phase de développement, Lê Minh Hưng a chargé le ministère des Sciences et des Technologies de finaliser les mécanismes et politiques favorisant le développement des sciences et des technologies, de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la transition verte, tout en encourageant les entreprises à investir dans la recherche-développement et l'adoption de nouvelles technologies. Les ministères, secteurs et collectivités devront également renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées répondant aux besoins des entreprises, développer les liens entre établissements de formation, instituts de recherche et entreprises, et soutenir ces dernières dans l'amélioration de leur gouvernance, de leurs capacités technologiques et de leur transformation numérique.

S'agissant des différents secteurs économiques, le Premier ministre a demandé aux entreprises publiques de continuer à jouer un rôle moteur dans les secteurs stratégiques et d'être à l'avant-garde de l'investissement, de la transformation numérique et de l'innovation. Les entreprises privées devront devenir l'un des principaux moteurs de l'économie, bénéficier d'un accès équitable aux ressources et aux opportunités d'investissement, tandis que les grands groupes privés seront appelés à entraîner l'ensemble de l'écosystème des PME dans la transformation numérique et l'innovation. Quant aux entreprises à capitaux étrangers, l'orientation doit évoluer d'une logique quantitative vers une logique qualitative, en associant les incitations à l'investissement au transfert de technologies, à la formation des ressources humaines, à l'augmentation du taux de localisation et à l'intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de coopération concrets entre les entreprises publiques, privées et à capitaux étrangers, à travers des programmes communs, des projets, des contrats et des commandes, en faisant du taux de localisation et de la valeur ajoutée créée au Vietnam les principaux critères d'évaluation de leur efficacité.

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Le Premier ministre et les délégués. Photo : VNA



Lors de la conférence, le Premier ministre a rappelé que le secteur des entreprises continuait de jouer un rôle essentiel dans l'économie nationale. À la fin juin 2026, le Vietnam comptait près de 1,062 million d'entreprises en activité, contribuant à plus de 60 % du PIB et employant plus de 17,6 millions de personnes. Au cours du premier semestre, près de 170.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, soit une hausse de 11,2 % sur un an, dont près de 111.700 nouvelles entreprises.

Le Premier ministre s'est déclaré convaincu qu'avec l'engagement de l'ensemble du système politique, la mobilisation des ministères, des collectivités locales et l'esprit d'innovation ainsi que la volonté de développement de la communauté des entreprises, le Vietnam saura mobiliser efficacement toutes ses ressources, transformer les difficultés en opportunités et atteindre son objectif de croissance à deux chiffres, tout en renforçant durablement sa compétitivité nationale.- VNA

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