Politique

Le vice-PM permanent Pham Gia Tuc rencontre des entreprises américaines

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé l’importance du rôle des entreprises américaines dans le développement économique du Vietnam et appelé à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires, lors d’une rencontre avec des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant dans le pays, le 17 juillet à Hanoï.

La rencontre entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant au Vietnam, le 17 juillet à Hanoï. Photo: baochinhphu.vn
La rencontre entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant au Vietnam, le 17 juillet à Hanoï. Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Le 17 juillet, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a présidé une réunion avec des représentants d’associations et de plusieurs entreprises américaines investissant et opérant au Vietnam.

Pham Gia Tuc a hautement apprécié les contributions concrètes ainsi que l’engagement de coopération à long terme de la communauté des entreprises américaines au développement socio-économique du Vietnam et aux relations Vietnam–États-Unis. Il a affirmé que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constituait un pilier important des relations entre les deux pays. De nombreuses entreprises américaines sont présentes depuis longtemps au Vietnam, contribuant au transfert de technologies, au développement des ressources humaines, au renforcement des capacités de production et à une participation plus approfondie du Vietnam aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le vice-Premier ministre a souligné que le gouvernement vietnamien considère la communauté des entreprises américaines non seulement comme des investisseurs et des partenaires commerciaux, mais aussi comme des partenaires accompagnant le Vietnam dans son processus de renouvellement du modèle de croissance, de promotion des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition verte.

Le Vietnam poursuit de manière constante l’amélioration de son cadre institutionnel, la réforme des procédures administratives, l’amélioration de l’environnement d’investissement et d’affaires, ainsi que la protection des droits et intérêts légitimes des entreprises.

Lors de la réunion, les représentants des entreprises américaines ont échangé sur la situation de leurs investissements, de leur production et de leurs activités commerciales au Vietnam. Ils ont salué l’adoption par le Vietnam de résolutions visant à stimuler de nouveaux moteurs de développement, notamment la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, estimant qu’il s’agissait d’une étape importante renforçant la confiance et encourageant les entreprises américaines à poursuivre l’expansion de leurs investissements et activités au Vietnam.

Les entreprises américaines ont également apprécié le maintien par le gouvernement vietnamien d’un dialogue direct avec les entreprises, leur permettant de faire remonter les difficultés rencontrées dans la pratique. Elles ont exprimé leur confiance dans le potentiel de développement du Vietnam et leur volonté de continuer à accompagner le gouvernement dans la réalisation des objectifs stratégiques du pays, notamment l’objectif d’une croissance à deux chiffres, à travers la mobilisation des ressources, le transfert de technologies, le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et une participation plus importante aux chaînes de valeur au Vietnam.

Les représentants des entreprises américaines ont par ailleurs soulevé certaines difficultés liées aux mécanismes, aux politiques et à la mise en œuvre des réglementations dans plusieurs domaines, notamment les technologies, le commerce, la fiscalité, l’aviation, l’énergie, les infrastructures, la logistique et les services. Ils ont proposé de renforcer la cohérence, la stabilité et la prévisibilité des politiques, d’accélérer l’examen et le traitement des procédures, ainsi que d’élargir la consultation de la communauté des entreprises lors de l’élaboration et de l’application des réglementations concernées.

En conclusion de la réunion, Pham Gia Tuc a souligné que les difficultés et obstacles raisonnables et légitimes des entreprises devaient être écoutés, examinés et traités de manière concrète, avec des responsables identifiés et des solutions précises. Il a toutefois insisté sur la nécessité de garantir un équilibre entre les intérêts de l’État, des entreprises et de la population, conformément à la loi, aux engagements internationaux et aux exigences du développement à long terme du pays.

Le vice-Premier ministre permanent a souhaité que la communauté des entreprises américaines continue de valoriser ses atouts en matière de capitaux, de technologies, de gestion et de réseaux mondiaux, en participant activement aux secteurs prioritaires et en contribuant concrètement à la réalisation des objectifs stratégiques de développement du Vietnam, notamment l’amélioration de la qualité de la croissance, le renforcement de la compétitivité et l’objectif d’une croissance à deux chiffres dans la période à venir.

Il a également appelé les entreprises américaines à continuer de jouer leur rôle de passerelle, en partageant de manière objective les informations sur l’environnement d’investissement et d’affaires au Vietnam ainsi que sur ses efforts de réforme engagés. Elles sont encouragées à contribuer activement au renforcement de la confiance et à la promotion d’une coopération économique, commerciale et d’investissement stable, substantielle, équilibrée et mutuellement bénéfique entre les deux pays. - VNA

#entreprises américaines #Vietnam
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