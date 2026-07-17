Politique

To Lam salue les contributions du Comité de pilotage des Hauts Plateaux du Centre

À l’occasion du 24ᵉ anniversaire de la création du Comité de pilotage des Hauts Plateaux du Centre, To Lam a rencontré des anciens responsables de cet organisme, soulignant son rôle majeur dans le développement et la stabilité de la région.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prend la parole lors de la rencontre. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prend la parole lors de la rencontre. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – À l'occasion du 24ᵉ anniversaire de la création du Comité de pilotage des Hauts Plateaux du Centre (17 juillet 2002 – 17 juillet 2026), le Comité de liaison de l'organe permanent de cette instance a organisé, le 17 juillet à Ho Chi Minh-Ville, une rencontre réunissant d'anciens cadres et fonctionnaires.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ancien chef du Comité a participé à la rencontre et y a prononcé un discours.

Créé le 17 juillet 2002 par une décision du Bureau politique du IXᵉ mandat, le Comité de pilotage des Hauts Plateaux du Centre a cessé ses activités en 2017, conformément à la politique du Parti et de l'État visant à rationaliser l'organisation de l'appareil politique et à améliorer son efficacité.

Dans son intervention, To Lam a rappelé qu'avant 2016, la ligne directrice pour les Hauts Plateaux du Centre était de « stabiliser pour développer ». À partir de 2016, à la lumière d'une évaluation approfondie de la situation en matière de défense, de sécurité et de développement socio-économique de la région, le Comité a recommandé d'adopter une nouvelle approche fondée sur le principe de « développer pour stabiliser ».

Selon lui, cette orientation a permis de renouveler profondément la vision du développement régional, d'élargir l'attraction des investissements étrangers et d'accélérer la mise en œuvre de projets de développement socio-économique. Depuis lors, les Hauts Plateaux du Centre ont connu une transformation rapide, avec une économie en expansion et une amélioration constante des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, notamment des minorités ethniques.

To Lam a souligné que, malgré seulement quinze années d'activité, le Comité avait apporté une contribution considérable au développement et à la stabilité des Hauts Plateaux du Centre et des régions voisines.

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À l'occasion du 24ᵉ anniversaire de la création du Comité de pilotage des Hauts Plateaux du Centre (17 juillet 2002 – 17 juillet 2026), le Comité de liaison de l'organe permanent de cette instance a organisé, le 17 juillet à Ho Chi Minh-Ville, une rencontre réunissant d'anciens cadres et fonctionnaires. Photo : VNA


Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, To Lam a exprimé sa profonde gratitude aux anciens responsables, vice-responsables, membres permanents et membres du Comité, saluant leur engagement et les résultats obtenus dans l'accomplissement des missions confiées par le Parti et l'État.

Il a enfin souhaité que les anciens cadres, fonctionnaires et employés de l'organe permanent continuent de faire vivre les valeurs qui ont caractérisé le Comité : proximité avec la population, compréhension de ses attentes, sens des responsabilités et dévouement.

Grâce à leur expérience et à leur crédibilité, ils sont invités à continuer de conseiller les autorités locales et à jouer un rôle de trait d'union entre le Parti, l'État et les populations des Hauts Plateaux du Centre. Il a également appelé le Comité de liaison à maintenir les liens entre ses membres afin de préserver un esprit de solidarité et d'entraide. - VNA

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