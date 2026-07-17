Politique

Hanoï accélère l’identification des martyrs par analyse ADN

Plus d’un demi-siècle après la réunification du Vietnam, Hanoï intensifie ses efforts pour identifier les martyrs dont l’identité demeure inconnue. Dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits », les autorités misent sur les technologies d’analyse ADN afin d’accélérer les recherches et de répondre à l’attente de nombreuses familles.

Les autorités de la province de Dông Thap procèdent à l’enregistrement des informations relatives aux tombes et aux échantillons des dépouilles de martyrs, en vue de la numérisation des données. Photo : VNA
Les autorités de la province de Dông Thap procèdent à l’enregistrement des informations relatives aux tombes et aux échantillons des dépouilles de martyrs, en vue de la numérisation des données. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Hanoï intensifie la mise en œuvre de la campagne des ''500 jours et nuits'' visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des dépouilles des martyrs grâce à l’analyse ADN. Cette campagne constitue une mission politique majeure, tout en illustrant la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Lancée le 2 avril 2026 par le Comité national de pilotage à la Citadelle de Quang Tri, cette campagne intervient alors que plus d’un demi-siècle après la réunification du pays, des centaines de milliers de martyrs demeurent sans identité. Pour Hanoï, l’urgence est d’autant plus grande que de nombreux cas concernent des combattants tombés pendant la guerre de résistance contre la colonisation française, alors que le temps efface progressivement les derniers témoignages de la guerre.

Selon les autorités, le temps constitue le principal obstacle aux opérations de recherche, de rapatriement et d’identification des dépouilles. Au fil des décennies, les témoins directs disparaissent, les souvenirs s’estompent, les archives se détériorent ou se perdent, tandis que les changements du relief et des limites administratives compliquent les recherches. Par ailleurs, la dégradation des échantillons biologiques rend les analyses ADN de plus en plus difficiles.

Face à cette situation, Hanoï a décidé d’accélérer l’ensemble des opérations afin de préserver les derniers indices susceptibles de permettre l’identification des martyrs.

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Des échantillons de dépouilles de martyrs destinés à des analyses ADN en vue de leur identification. Photo : VNA



Des préparatifs méthodiques pour accélérer les opérations

Les autorités municipales ont consolidé le Comité de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des dépouilles des martyrs, tout en publiant une série de directives et de plans spécialisés afin d’assurer une mise en œuvre coordonnée à l’échelle de la ville.

Les principales actions portent sur le recensement des tombes dont l’identité demeure inconnue, le prélèvement d’échantillons destinés aux analyses ADN ainsi que le déploiement des activités prévues dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits ».

Afin de garantir l’efficacité des opérations, Hanoï a créé un groupe de travail intersectoriel ainsi que plusieurs équipes spécialisées chargées du prélèvement, de la remise des échantillons et de la numérisation des informations relatives aux dépouilles des martyrs. Des formations techniques ont également été organisées à l’intention des personnels concernés, depuis le niveau municipal jusqu’aux communes et quartiers, afin d’assurer le strict respect des procédures scientifiques.

À la fin du mois de juin 2026, la ville avait achevé le recensement, l’identification numérique et la classification des 340 cimetières de martyrs situés sur son territoire, dont trois cimetières municipaux et 337 cimetières communaux et de quartier.

Ces opérations ont permis d’enregistrer 54.200 tombes de martyrs, dont 23.202 disposent d’informations complètes, 25.808 d’informations partielles, tandis que 8.059 tombes nécessitent des prélèvements destinés aux analyses ADN afin d’établir l’identité des défunts.

Avant le lancement des opérations à grande échelle prévu en août 2026, les autorités ont mené une phase pilote d’exhumation et de prélèvement ADN au cimetière des martyrs de Yên Viên. Les échantillons ont été recueillis selon un protocole rigoureux garantissant leur valeur scientifique et juridique avant leur analyse génétique.

Mobiliser l’ensemble du système politique

Parallèlement, les communes et quartiers de Hanoï ont achevé les préparatifs en matière de ressources humaines et de moyens techniques. La ville a constitué 20 équipes spécialisées chargées du prélèvement et de la remise des échantillons, prêtes à accompagner les collectivités locales afin de garantir le respect des procédures définies par le Comité national de pilotage.

Les responsabilités ont été clairement réparties entre les différents organismes. Le Commandement militaire de la capitale joue un rôle central dans les opérations de prospection, de recherche, de rapatriement et de prélèvement des échantillons sur les tombes non identifiées. Le Service municipal des Affaires intérieures est chargé de la numérisation des données relatives aux cimetières et aux familles des martyrs, tandis que la Police municipale assure la synchronisation des bases de données de population et le prélèvement des échantillons ADN auprès des proches des martyrs afin de permettre les comparaisons génétiques.

Selon le calendrier établi, Hanoï ambitionne d’achever les opérations de prélèvement et de remise des échantillons avant la fin de l’année 2026, ouvrant ainsi la voie aux analyses ADN destinées à identifier progressivement les martyrs dont l’identité demeure inconnue.

Au-delà de sa dimension politique, cette campagne revêt une profonde portée humaine. Elle répond à l’attente de nombreuses familles qui espèrent, depuis des décennies, retrouver l’identité de leurs proches disparus. Elle témoigne également de la volonté des autorités vietnamiennes de mettre les avancées scientifiques, notamment les technologies d’analyse ADN, au service du travail de mémoire.

Grâce à la mobilisation de l’ensemble du système politique, à la participation des scientifiques et à la coordination des collectivités locales, Hanoï entend redonner un nom aux martyrs encore inconnus, contribuant ainsi à la politique de reconnaissance envers les personnes ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance et la réunification du Vietnam. - VNA

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#500 ngày đêm #Liệt sĩ #identification #martyrs #analyse ADN
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