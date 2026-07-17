Concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques pour le développement de l’IA dans la nouvelle phase

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé à concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques afin de développer l’intelligence artificielle (IA) au Vietnam dans une nouvelle phase, lors du forum « Construire un écosystème de coopération pour le développement de l’IA », organisé le 17 juillet à Hanoï par l’Institut de développement de la transformation verte et numérique du Vietnam (IGD) en collaboration avec plusieurs universités et établissements de formation.

S’exprimant lors du forum, Ho Quoc Dung a souligné que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent des moteurs essentiels du développement socio-économique, conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique. Il a affirmé que la transformation numérique était l’un des piliers majeurs de cette dynamique.

Selon lui, le développement de l’IA ne peut pas reposer sur les efforts isolés de chaque organisme, mais nécessite la mise en place d’un écosystème étroitement connecté entre l’État, les établissements d’enseignement, les instituts de recherche et les entreprises.

L’État doit jouer un rôle d’orientation stratégique, de création du cadre institutionnel et de développement des infrastructures ; les universités et instituts de recherche doivent être au cœur de la formation des ressources humaines et de la maîtrise des technologies fondamentales ; tandis que les entreprises doivent jouer un rôle moteur dans l’investissement, l’application pratique et la commercialisation des produits.

Les délégués au forum « Construire un écosystème de coopération pour le développement de l’IA ». Photo: VGP

Le vice-Premier ministre a défini cinq priorités stratégiques pour le développement de l’IA : renforcer le cadre institutionnel et les mécanismes de gouvernance de l’IA, créer un environnement juridique transparent favorisant la recherche, l’expérimentation et l’application, tout en garantissant un développement sûr, responsable et centré sur l’être humain ; développer des infrastructures numériques et des plateformes de données sécurisées et fiables ; former des ressources humaines hautement qualifiées capables non seulement d’utiliser l’IA mais aussi de maîtriser les technologies fondamentales et de développer des modèles d’IA vietnamiens.

Il a également insisté sur la nécessité de construire un écosystème d’innovation efficace fondé sur une coopération étroite entre l’État, les universités et les entreprises, avec une répartition claire des responsabilités. Parallèlement, le Vietnam doit renforcer la coopération internationale, accéder aux nouvelles connaissances, attirer des experts qualifiés et développer les liens avec les grands groupes technologiques mondiaux.

Le vice-Premier ministre a demandé que les initiatives et propositions formulées lors du forum soient rapidement transformées en politiques, programmes et projets concrets, contribuant ainsi à accélérer la transformation numérique et le développement de l’IA au Vietnam.

Lors du forum, les participants ont également échangé sur les stratégies de développement de l’IA, les infrastructures numériques, l’économie et la société numériques, ainsi que sur la formation des ressources humaines nécessaires pour répondre aux exigences de la nouvelle période. -VNA

​