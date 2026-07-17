Sur les traces du Président Hô Chi Minh, le Vietnam et Chongqing renforcent leur amitié

Pékin (VNA) – Le musée de la Révolution de Hongyan, à Chongqing (Sud-Ouest de la Chine), conserve de nombreux documents et objets liés aux activités révolutionnaires de dirigeants chinois, mais aussi du Président Hô Chi Minh lors de son séjour en Chine entre 1939 et 1940 sous le pseudonyme de Hô Quang. Sa chambre, préservée au sein du site historique, constitue aujourd’hui un lieu de mémoire et un symbole de l’amitié entre le Vietnam et la Chine.

Ce site accueille régulièrement des jeunes Vietnamiens et Chinois dans le cadre du programme « Voyage rouge sur les traces du Président Hô Chi Minh », à travers des dialogues, conférences et activités consacrés à l’histoire des relations bilatérales.

Le site figurait également au programme de la visite de travail, du 16 au 18 juillet à Chongqing, d’une délégation du Parti communiste du Vietnam conduite par le membre du Bureau politique Le Minh Tri, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti.

Lors de son rencontre avec Yuan Jiajun, membre du Bureau politique du Parti communiste chinois et secrétaire du Comité du Parti de Chongqing, Le Minh Tri a salué les réalisations de la municipalité et exprimé sa solidarité à la suite du glissement de terrain survenu le 17 juillet dans le district de Pengshui.

Le membre du Bureau politique Le Minh Tri, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti (droite) et c Yuan Jiajun, membre du Bureau politique du Parti communiste chinois et secrétaire du Comité du Parti de Chongqing. Photo: VNA

Il a souligné les liens historiques entre le Vietnam et Chongqing, remercié les autorités locales pour la préservation des sites liés aux activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh, qu'il a qualifiés de patrimoine commun précieux des deux peuples.

Réaffirmant l’importance que le Vietnam attache à la coopération avec Chongqing, il a appelé les deux parties à mettre en œuvre les consensus conclus par les hauts dirigeants des deux pays, à renforcer les échanges entre collectivités locales, à développer les liaisons ferroviaires, le commerce, les investissements, la coopération scientifique et technologique, la formation de ressources humaines de haute qualité ainsi que les échanges touristiques et entre les peuples.

Pour sa part, Yuan Jiajun a salué les progrès du Vietnam et réaffirmé l’importance accordée par Chongqing à sa coopération avec le Vietnam. Il s’est déclaré prêt à approfondir les échanges et la coopération dans les domaines des transports, du commerce, de l’investissement, du tourisme, de l’éducation et de la formation, tout en valorisant les « sites rouges » afin de perpétuer l’amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam. Il a également assuré que Chongqing continuerait de soutenir les activités du Consulat général du Vietnam dans la municipalité.

Au cours de son séjour, Le Minh Tri s’est également rendu au consulat général du Vietnam à Chongqing, où il a rencontré le personnel diplomatique et des représentants de la communauté vietnamienne de Chongqing et du Sichuan, avant de visiter plusieurs sites industriels et projets d’aménagement urbain de la municipalité. -VNA

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