Politique

La recherche et l’identification des martyrs sont une responsabilité sacrée envers la Patrie

À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à poursuivre avec une détermination accrue la recherche, le rapatriement et l’identification des soldats morts pour la Patrie. En visite sur un site de fouilles à Ho Chi Minh-Ville, il a souligné que cette mission constituait l’expression de la gratitude du Vietnam envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, offre de l’encens en hommage aux héros tombés pour l’indépendance du pays. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, offre de l’encens en hommage aux héros tombés pour l’indépendance du pays. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947 – 2025), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, s’est rendu jeudi sur plusieurs sites commémoratifs à Ho Chi Minh-Ville avant de rencontrer les équipes participant à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie au parc Le Thi Rieng.

Après avoir déposé des fleurs et offert de l’encens en hommage du feu secrétaire général du Parti Tran Phu et aux héros tombés pour l’indépendance du pays, il s’est rendu sur le site des fouilles au parc Le Thi Rieng, un site marqué par les sacrifices héroïques des soldats et de la population vietnamiens lors de l’Offensive générale et du soulèvement du Printemps Mau Than de 1968.

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To Lam se rend sur le site des fouilles au parc Le Thi Rieng, un site marqué par les sacrifices héroïques des soldats et de la population vietnamiens lors de l’Offensive générale et du soulèvement du Printemps Mau Than de 1968. Photo: VNA

Dans son intervention, To Lam a exprimé avec émotion son profond respect et sa reconnaissance envers ceux qui ont combattu avec héroïsme et sont tombés au champ d’honneur pour la réunification du pays Il a souligné que, si nombre d’entre eux n’ont pas connu le jour de la réunification ni vu un Vietnam en paix, leur sacrifice a ouvert un avenir radieux à la nation vietnamienne.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que « la recherche, le rapatriement et l’identification des martyrs constituent une responsabilité sacrée envers la Patrie et le peuple », mais aussi « un devoir moral et une aspiration de chaque Vietnamien ». Il a ajouté que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens « n’oublieront jamais ceux qui se sont sacrifiés pour le pays », rappelant que cette reconnaissance est profondément ancrée dans les valeurs et les traditions culturelles du Vietnam.

Il a également souligné que chaque reste retrouvé représente non seulement le résultat d’un travail spécialisé, mais aussi « le retour d’un enfant de la Patrie auprès de sa famille », « le retour d’une partie de l’histoire » et l’expression de la tradition vietnamienne de gratitude envers ceux qui ont donné leur vie pour la nation.

To Lam a salué les efforts conjoints des autorités centrales comme locales, des forces armées, des scientifiques, des témoins historiques et de la population. Il a mis en avant l’exploitation de sources documentaires vietnamiennes et étrangères, ainsi que le recours aux technologies modernes, notamment la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les analyses ADN et les technologies géophysiques, afin d’améliorer l’efficacité des recherches.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Pour la période à venir, il a demandé à Ho Chi Minh-Ville de considérer la recherche, le rapatriement et l’identification des martyrs comme une mission politique de première importance, de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés et d’étendre les recherches à tous les sites susceptibles d’abriter des sépultures de soldats, au-delà du parc Le Thi Rieng.

Le dirigeant To Lam a également appelé à renforcer la coopération internationale afin de recueillir des archives, cartes, dossiers de guerre, photographies et témoignages. Il a, en outre, plaidé pour la poursuite de la Campagne des ''500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des martyrs, avec une détermination accrue, une plus grande ampleur et une meilleure efficacité, dans le but de permettre au plus grand nombre d’entre eux de retrouver leur identité, leur famille et leur village natale. -VNA

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