Société

Le Shangha bouddhiste du Vietnam soutient recherche et d’identification des restes des martyrs

À l’occasion de la 79e Journée des Invalides de guerre et des Morts, le Sangha bouddhiste du Vietnam appelle ses organisations affiliées à participer activement à la campagne nationale de recherche et d’identification des restes des martyrs, tout en multipliant les activités de commémoration et de gratitude.

Le 30 mars 2026, une grande cérémonie pour protéger la nation, éviter une catastrophe, prier pour la paix et offrir des prières pour les âmes des héros et des civils tombés au combat a eu lieu dans le quartier de Do Son, ville de Hai Phong. Photo d'illustration : VNA
Le 30 mars 2026, une grande cérémonie pour protéger la nation, éviter une catastrophe, prier pour la paix et offrir des prières pour les âmes des héros et des civils tombés au combat a eu lieu dans le quartier de Do Son, ville de Hai Phong. Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) – La gratitude et la reconnaissance constituent un enseignement fondamental du bouddhisme et une tradition culturelle profondément ancrée au Vietnam. Chaque année, à l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts (27 juillet), les bonzes, bonzesses et fidèles du Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV) organisent une grande cérémonie de requiem en hommage aux héros morts pour la Patrie.

À l’occasion du 79e anniversaire de cette journée commémorative (27 juillet 1947 – 27 juillet 2026), le Comité permanent du Conseil exécutif du SBV a adressé une directive à ses commissions centrales ainsi qu’aux sections provinciales et municipales, les invitant à organiser des cérémonies de requiem en mémoire des héros martyrs, à participer activement à la Campagne des « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des martyrs, ainsi qu’à coopérer avec les autorités locales pour célébrer des cérémonies spirituelles solennelles en leur hommage.

Le SBV encourage également les visites et les remises de cadeaux aux invalides de guerre, anciens combattants blessés, familles de martyrs et personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, afin d’exprimer la reconnaissance de la communauté bouddhique.

Le Comité permanent a par ailleurs demandé aux sections provinciales et municipales de notifier à toutes les pagodes et établissements bouddhiques du pays de faire retentir trois séries de cloches et de tambours Bat Nha à 5 heures, le 27 juillet 2026, en mémoire et en hommage aux héros martyrs.

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Mémoire des martyrs

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