Le Premier ministre ordonne de faire toute la lumière sur un grave accident de la route à Hanoï

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a officiellement signé, au nom du Premier ministre, la dépêche N°48/CD-TTg du 17 juillet 2026 relative à la gestion des conséquences d'un accident de la route particulièrement grave survenu à Hanoï.



Ce document officiel a été adressé aux ministres de la Sécurité publique et de la Construction, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des villes et provinces du pays.



Selon cette dépêche, un grave accident s'est produit à 00h20, le 17 juillet 2026, au point kilométrique Km197+900 de l'autoroute Phap Van – Cau Gie – Cao Bo – Mai Son – Nationale 45 – Nghi Son, dans la commune de Chuong Duong. Un autocar immatriculé 20C-117.22 s'est renversé, provoquant la mort de quatre personnes et faisant de nombreux blessés.



Informé de l'accident, le Premier ministre a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes et exprimé sa profonde sympathie aux personnes blessées. Il a parallèlement ordonné aux responsables du Comité populaire de la capitale et aux services de secours d'intervenir en urgence sur les lieux pour prendre en charge les victimes.



Afin de remédier aux conséquences de cet accident et de prévenir de nouveaux drames, le chef du gouvernement a demandé au président du Comité populaire de Hanoï de mobiliser sans délai toutes les ressources médicales nécessaires au traitement des blessés. Les autorités locales ont également pour mission d'organiser des visites de soutien afin d'apporter un réconfort moral et une aide matérielle aux victimes ainsi qu'aux proches des défunts.



De plus, il est impératif de diriger une évaluation approfondie pour clarifier les facteurs directs et indirects de l'accident, conformément à la Directive N°10/CT-TTg du 19 avril 2023 émise par le Premier ministre sur le renforcement de la sécurité routière.



Une coordination étroite avec le Comité populaire de la province de Thai Nguyen est également requise afin d'inspecter l'entreprise de transport et le propriétaire du véhicule, notamment en ce qui concerne le respect des réglementations relatives à la sécurité technique du véhicule, au temps de conduite des chauffeurs...



Enfin, le ministre de la Sécurité publique a été chargé de demander à la Police de Hanoï et aux services compétents d'accélérer l'enquête afin d'établir rapidement les responsabilités. Les organisations ou individus ayant enfreint la réglementation en matière de sécurité routière, notamment concernant les conditions d'exploitation du transport de passagers, l'état technique du véhicule ou le respect des règles par le conducteur, devront faire l'objet de sanctions strictes, conformément à la loi, afin de prévenir la répétition de tels accidents. -VNA