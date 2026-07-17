Société

Hô Chi Minh-Ville lancera un programme de prêt gratuit de manuels scolaires

La mégapole du Sud va mettre en place un programme de prêt gratuit de manuels scolaires pour tous les élèves de l’enseignement général, de la formation continue et des programmes d’alphabétisation à partir de l’année scolaire 2026-2027.

Les Éditions de l'éducation du Vietnam initient les enseignants à l’usage de l’ensemble unifié de manuels scolaires. Photo : VNA
Les Éditions de l'éducation du Vietnam initient les enseignants à l’usage de l’ensemble unifié de manuels scolaires. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville va mettre en place un programme de prêt gratuit de manuels scolaires pour tous les élèves de l’enseignement général, de la formation continue et des programmes d’alphabétisation à partir de l’année scolaire 2026-2027.

Les manuels relatifs à l’éducation à la défense et à la sécurité nationales seront intégrés au programme à partir de l’année scolaire 2027-2028.

Conformément à la politique proposée, les établissements scolaires distribueront les manuels par l’intermédiaire de leurs bibliothèques au début de chaque année scolaire ou semestre, tous les ouvrages devant être livrés au moins 15 jours avant le début des cours. Les élèves devront restituer l’ensemble des manuels dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de l’année scolaire, ou en cas de changement d’établissement ou de départ du système éducatif.

Les élèves ou leurs tuteurs légaux devront indemniser les établissements scolaires, en nature ou en espèces, pour les manuels scolaires perdus ou endommagés de façon irrémédiable par négligence. Les établissements scolaires privilégieront le remplacement par des manuels neufs du même titre et de la même édition, conformément à la liste des manuels prescrits.

Si aucun exemplaire de remplacement n’est disponible, l’indemnisation sera calculée en fonction de la valeur résiduelle des manuels : 80 % du prix d’origine pour les manuels utilisés moins d’un an, 50 % pour ceux utilisés entre un et trois ans, et 20 % pour ceux utilisés entre trois et cinq ans. Aucune indemnisation ne sera versée pour les manuels utilisés depuis plus de cinq ans.

Le service municipal de l’Éducation et de la Formation supervisera le transfert des manuels scolaires entre les bibliothèques scolaires d’un même niveau d’enseignement, via un système interconnecté, afin d’optimiser l’utilisation des ressources publiques avant d’approuver tout nouvel achat. Un budget annuel de l’État sera alloué, au titre des dépenses courantes, au remplacement des manuels scolaires usés par un usage normal.

Suite à la récente fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville possède désormais le plus vaste réseau éducatif du Vietnam, avec plus de 3 400 établissements scolaires, de la maternelle au lycée, accueillant plus de 2,5 millions d’élèves.

Conformément au décret gouvernemental n°271/2026/ND-CP relatif à la gratuité des manuels scolaires et à l’exonération des frais de scolarité, les élèves de tout le pays recevront des manuels scolaires gratuits à partir de l’année scolaire 2029-2030. Les provinces et les villes disposant de ressources financières suffisantes sont encouragées à mettre en œuvre cette politique avant le calendrier national. – VNA

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#programme de prêt gratuit de manuels scolaires #Hô Chi Minh-Ville
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