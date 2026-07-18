Tourisme

Lam Dong renforce la préservation et la valorisation du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong

La province de Lam Dong renforce les mesures de gestion et de protection du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong afin de préserver son patrimoine géologique, culturel et naturel tout en développant un tourisme durable, conformément aux critères du Réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO.

Le volcan Bang Mo, dans le bourg d'Ea T'ling, district de Cu Jut, province de Dak Nong. Photo : VNA
Le volcan Bang Mo, dans le bourg d'Ea T'ling, district de Cu Jut, province de Dak Nong. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) – La province de Lam Dong met en œuvre une série de mesures visant à renforcer la gestion, la protection et la valorisation du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, dans le but de préserver durablement son patrimoine géologique, culturel et sa biodiversité exceptionnelle, tout en exploitant son potentiel touristique pour favoriser un développement vert et durable.

D'une superficie d'environ 4.760 km², le Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong s'étend sur 22 communes et quartiers situés dans l'ouest de la province de Lam Dong. Il se distingue par la richesse de son patrimoine géologique, de ses paysages naturels, de sa biodiversité ainsi que par la diversité culturelle des communautés ethniques locales. Ce territoire a été inscrit au Réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO en 2020.

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L'entrée de la grotte volcanique C7 du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. Photo : VNA

Afin de renforcer la valorisation du géoparc dans le nouveau contexte administratif, le Comité populaire provincial a adopté un Règlement relatif à sa gestion, à sa protection et à son développement. Élaboré conformément à la législation vietnamienne ainsi qu'aux critères et recommandations de l'UNESCO, ce texte établit le cadre juridique destiné à concilier la conservation du patrimoine avec le développement socio-économique durable.

Le règlement divise le géoparc en trois zones fonctionnelles : une zone centrale, une zone tampon et une zone de développement durable.

La zone centrale fait l'objet d'une protection stricte afin de préserver l'intégrité des sites patrimoniaux les plus remarquables. La zone tampon vise à limiter les impacts des activités de développement sur ces espaces sensibles, tandis que la zone de développement durable est destinée à accueillir des activités économiques et sociales compatibles avec les objectifs de conservation.

Les autorités provinciales ont également demandé aux services compétents et aux collectivités locales de renforcer les inspections et les contrôles afin de prévenir et de sanctionner les atteintes au patrimoine, aux paysages, à l'environnement et à la biodiversité dans l'ensemble du géoparc. Parallèlement, des actions de sensibilisation seront intensifiées afin d'encourager la participation des communautés locales à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine.

Outre la conservation, Lam Dong entend exploiter davantage les atouts du géoparc à travers le développement du géotourisme, de l'écotourisme et du tourisme communautaire. Les projets d'investissement, les infrastructures et les nouveaux produits touristiques devront toutefois respecter les exigences de protection des paysages naturels et des valeurs patrimoniales.

La province applique le principe selon lequel « le développement sert la conservation et la conservation favorise le développement », conformément aux orientations du Réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO. Elle encourage notamment le développement du tourisme communautaire, des produits locaux, des métiers traditionnels et de la culture des communautés ethniques afin de créer des emplois, d'améliorer les revenus des habitants et de promouvoir des moyens de subsistance durables.

Afin de soutenir ces objectifs, Lam Dong mobilisera des ressources provenant du budget de l'État, des investissements privés, de la coopération internationale ainsi que d'autres sources de financement légales. Les activités de recherche scientifique, les applications des technologies numériques et la coopération avec les organisations internationales seront également renforcées afin d'améliorer la gestion du géoparc et d'accroître son rayonnement.

Le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a été désigné comme organisme chef de file chargé de coordonner la gestion, la protection et la valorisation du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. Il sera également responsable de la préparation des dossiers nécessaires aux prochaines missions de réévaluation menées par l'UNESCO. Les autres services compétents et les autorités locales concernées devront assurer une coordination étroite afin que toutes les activités de développement soient conformes aux exigences de préservation du patrimoine.

Grâce à ces mesures, la province entend préserver durablement les richesses géologiques, écologiques et culturelles du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, tout en renforçant son attractivité touristique et en contribuant au développement d'une économie verte et durable dans l'ouest de la province de Lam Dong. - VNA

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