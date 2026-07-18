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Camp d'été du Vietnam 2026 : la langue vietnamienne à l'honneur

Le Camp d'été du Vietnam 2026 a réuni à Huê plus de 100 jeunes Vietnamiens d'outre-mer de 32 pays et territoires autour d'un programme d'échanges consacré à la langue vietnamienne, illustrant les efforts du Vietnam pour préserver la langue maternelle et consolider les liens entre les jeunes générations de la diaspora et leur pays d'origine.

Un numéro artistique des jeunes Vietnamiens d'outre-mer lors d'un programme d'échanges consacré à la langue vietnamienne. Photo / VNA
Un numéro artistique des jeunes Vietnamiens d'outre-mer lors d'un programme d'échanges consacré à la langue vietnamienne. Photo / VNA

Huê (VNA) – Plus de 100 jeunes Vietnamiens d'outre-mer, originaires de 32 pays et territoires, ont participé dans la soirée du 17 juillet à Huê à un programme d'échanges consacré à la langue vietnamienne, organisé dans le cadre du Camp d'été du Vietnam 2026. Cette activité vise à renforcer les échanges entre les participants tout en les encourageant à approfondir leur maîtrise du vietnamien et leur attachement à leurs racines.

Répartis en six équipes, les jeunes ont démontré leurs compétences linguistiques à travers des prestations de chant, de poésie, de théâtre et de présentations, autour de thèmes liés à l'histoire, à la culture et à l'identité nationale.

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Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger. Photo : VNA

Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, a souligné que la langue vietnamienne constitue l'âme de la nation et le lien sacré qui unit chaque Vietnamien à sa patrie d'origine.

La préservation et la promotion du vietnamien au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger, en particulier auprès des jeunes générations, figurent parmi les priorités constantes du Parti et de l'État, a-t-elle affirmé. Selon elle, ce programme d'échanges s'inscrit dans les activités organisées à l'occasion de la Journée d'honneur de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger et offre une occasion précieuse de réaffirmer la valeur de cet héritage linguistique.

Vivant en Thaïlande, Vu Tien Hung, qui effectue régulièrement des séjours au Vietnam avec ses parents, a estimé que cette édition du Camp d'été revêtait une signification particulière. Elle lui permet non seulement de rencontrer de nombreux jeunes Vietnamiens venus des quatre coins du monde et d'améliorer son vietnamien, mais aussi d'approfondir sa connaissance de la culture et de l'histoire nationales.

Originaire d'Allemagne, Nguyen Thao Linh nourrit depuis longtemps le souhait de découvrir les différentes régions du Vietnam afin de mieux comprendre les valeurs culturelles de ses ancêtres. Elle s'est dite très émue d'avoir été sélectionnée pour participer au Camp d'été du Vietnam 2026.

« Le Vietnam est un pays magnifique, avec une population accueillante et chaleureuse. Je suis particulièrement fière de l'histoire et de la culture de mon pays d'origine. J'aime écouter les récits sur les héros nationaux et les grandes pages de notre histoire. J'espère pouvoir revenir travailler au Vietnam dans l'avenir afin d'apporter, à mon échelle, une contribution au développement du pays », a-t-elle confié.

Selon le comité d'organisation, le Camp d'été du Vietnam 2026 se déroule du 12 au 25 juillet et réunit des jeunes Vietnamiens d'outre-mer dans plusieurs localités des trois régions du pays, notamment Hanoï, Ninh Binh, Nghê An, Quang Tri, Huê, Da Nang, Gia Lai et Khanh Hoa.

Lors de leur étape à Huê, les participants ont visité la Cité impériale, le Musée de la céramique de la rivière des Parfums ainsi que l'espace mémoriel consacré au peintre Lê Bá Dang. Ils ont également découvert les richesses culturelles de l'ancienne capitale impériale.

La cérémonie de clôture du Camp d'été du Vietnam 2026 est prévue le 24 juillet sur la place 2 Avril, à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa. - VNA

#Camp d'été du Vietnam #langue vietnamienne
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